https://ukraina.ru/20231213/1052025161.html

Байден сменил партитуру. Зеленский на разогреве

Байден сменил партитуру. Зеленский на разогреве - 13.12.2023 Украина.ру

Байден сменил партитуру. Зеленский на разогреве

На прошлой неделе, после провала попытки провести через сенат проект финансирования военной помощи Украине, Израилю и Тайваню без согласования общих параметров бюджета США, даже неисправимым вечно улыбающимся оптимистам из команды Байдена стало ясно, что спасти украинский режим от военной катастрофы уже в 2024 году не удастся.

2023-12-13T10:01

2023-12-13T10:01

2023-12-13T10:02

мнения

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052018672_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_57f21e83a4c2c55042c51c25567ba830.jpg.webp

Вопреки надеждам Киева и Вашингтона, российское наступление не было отложено до следующего лета, на период плохих осенне-зимне-весенних погодных условий. Украина, израсходовавшая ради того, чтобы дотянуть до зимы все свои резервы в бесплодных самоубийственных атаках на российские укреплённые линии, как мы и ожидали, не смогла перейти к стратегической обороне на занимаемых рубежах. Я писал, что это нетривиальная задача даже для выдающихся стратегов, командующих опытной армией. Зимой 1941 года эту задачу не смог решить вермахт – лучшая, на тот момент военная машина мира. В 1812 году с этой задачей не справились Наполеон, которого современники считали великим полководцем – мастером манёвра и его Великая армия.Это действительно очень сложная задача. Тем более она невыполнима для ВСУ, коими командуют генералы, получившие весь свой военный опыт в ходе гражданской войны с республиками Донбасса, активная фаза которой была крайне непродолжительной, после чего всё свелось к систематическим обстрелам украинкой армией мирных городов. Кроме того, у этих генералов уже нет даже армии, обстрелянной в ходе АТО/ООС в Донбассе и в первый год СВО.Примерно полмиллиона украинских солдат мертвы. Такое же количество искалечены и не могут больше использоваться на фронте. Подготовленный кадровый, имеющий опыт боевых действий личный состав в основном выбит. Его заменили немотивированные, необученные новобранцы, которым к тому же не хватает поддержки современной техники, которая также выбита за почти два года СВО.США больше не рассчитывают, что Украина продержится до их президентских выборов. В Вашингтоне уже не уверены в том, что к концу весны не придётся говорить о ней в прошедшем времени. При этом, нет никаких причин считать, что можно будет уйти от поражения, заключив с Россией мир на выгодных для США условиях. Американские эксперты внезапно осознали, что Россия может занять всю Украину, а может не всю, но это не значит, что на гипотетически незанятых территориях Москва позволит сохраниться проамериканскому режиму.Американские политики и генералы, ещё вчера спорившие о том ограничатся ли успехи Киева лишь удержанием текущей лини фронта или ему удастся отбить у ВС РФ часть контролируемых ими ныне территорий, внезапно кардинально изменили своё мнение о способности ВСУ противостоять российской армии и заговорили о возможной потере Киева, причём далеко не в отдалённой перспективе.При этом надо иметь в виду, что даже контролируя всё левобережье, взять Киев лобовым штурмом очень непросто (особенно его правобережную часть). Как правило (в том числе и во время Великой Отечественной войны) город брали обходным манёвром, для осуществления и по итогам которого надо контролировать существенную часть правобережья. То есть США фактически уже допускают установление в ближайшее время российского контроля над 2/3 территории Украины.В Вашингтоне не знают, продержится ли Киев ещё месяц или полгода, но ставка на «победу на поле боя» провалилась. С этим команда Байдена вынуждена смириться. Теперь речь идёт о том, как продать американскому населению военную катастрофу киевского режима.В США предвыборный год. Причём если перспективы удачного выступления демократов на президентских выборах стремятся к нулю, а фальсификация их результатов по примеру 2020 года не представляется возможной из-за распада антитрамповского элитного консенсуса (значительная часть американской элиты, ранее верившая, что ничего хуже Трампа придумать нельзя, выяснила, что команда Байдена хуже, а другого раскрученного кандидата демократы предложить не могут), то не надо забывать, что одновременно с президентскими пройдут выборы в обе палаты конгресса США.На выборах в конгресс демократы имеют шансы сохранить за собой контроль хотя бы над одной палатой, поскольку те же элиты, которые списали президента-демократа, считают, что президент-республиканец (даже если это будет не Трамп) должен быть уравновешен оппонирующим ему конгрессом. За контроль над конгрессом и развернётся основная борьба на приближающихся выборах. Чтобы иметь шанс демократам необходимо свалить на республиканцев вину за украинскую катастрофу.Эту задачу сейчас и решает команда Байдена. Для этого президенту США внезапно понадобился Зеленский. На прошлой неделе ему было фактически отказано в выступлении перед сенаторами, а на этой Байден внезапно вызвал его в США, причём в программе визита были не только встречи с президентом, министрами, высокопоставленными сотрудниками Белого дома, но и выступление в сенате.Удалось даже продавить встречу Зеленского с республиканским спикером палаты-представителей. О том, что продавливали её демократы свидетельствует факт её подчёркнуто протокольного характера. Спикер не мог (в силу должностных обязанностей) отказаться от встречи с прибывшим в Вашингтон союзником Америки, но серьёзные вопросы не обсуждались, а в выступлении перед контролируемой демократами палатой представителей Зеленскому было отказано.Внешне всё было как обычно: по плечу хлопали, молодцом называли, помощь (как только, так и сразу) обещали, мантру «мы не бросим Украину» произносили, «будем помогать чем можем, пока можем» тоже говорили. Раньше, правда, было «всем, что необходимо, столько, сколько будет необходимо», но на этот нюанс широкая общественность внимание не обратит, тем более, что можно сказать, что эти слова относятся лишь к текущему периоду, пока конгресс не проголосует за выделение средств.Сам Зеленский тоже выступал много и говорил о том же, о чём всегда: дайте больше денег, оружия и боеприпасов и Украина победит. Даже соврал, что за весь 2023 год ВСУ не потеряли ни одного населённого пункта, а «наступление», хоть и не совсем удачное всё же было якобы и не совсем провальным. Надо, мол, только увеличить помощь Украине и она опять начнёт наступать.В СМИ даже вбросили информацию, что якобы Зеленский активно спорил с американскими генералами, которые советовали ВСУ провести 2024 год в стратегической обороне, чтобы измотать и обескровить российскую армию, как в 2023 году ВС РФ измотали и обескровили армию украинскую. Киевский стратег, мол, полон оптимизма и считает, что при обеспечении необходимых объёмов помощи Украина сможет вновь начать наступательные операции уже в ближайшее время – к концу весны 2024 года.Зачем весь это бред вывалили на американских политиков и прессу в таком объёме?Всё было организовано так, чтобы о визите Зеленского и о содержании его заявлений не могли не сообщить ведущие американские СМИ. То есть, все эти слова были рассчитаны не на политическую элиту, а на массу американских избирателей, которые должны запомнить, что победа над Россией была уже близко – приезжал какой-то местный вождь в грязно-зелёной одежде (местный вариант юбки из пальмовых листьев) и просил США не прекращать помощь в самый ответственный момент.Дальше уже сами демократы напомнят, что помощь-то прекратили республиканцы. И обвинят их в том, что в раже предвыборной борьбы они не просто сдали союзника США (это с точки зрения американского избирателя простительно, если идёт на пользу), но они, остановив финансирование ВСУ на пороге победы, проиграли России войну, которую Зеленский и Байден якобы уже почти выиграли.В общем, тему «Трамп – агент КГБ/ФСБ с допутинским стажем» будут превращать в тему – «все республиканцы – агенты Кремля».Данный визит стал вехой, знаменующей окончательное превращение украинской внешней политики в элемент внутренней политики США. С паршивой овцы хоть шерсти клок: раз Украине всё равно погибать – пусть погибнет с пользой для Демократической партии США.В профессии Зеленского это называется «выступить на разогреве» - менее популярный исполнитель «разогревает» публику перед выходом «звезды». Избирательная кампания в США только началась, она будет долгой и тяжёлой. Пока демократы пытаются использовать Зеленского и Украину для привлечения внимания к выгодной им теме, поданной в выгодном им ракурсе и к отвлечению на них внимания и ресурсов республиканцев.Просто тактика предвыборной борьбы, а Зеленский – просто актёр, нанятый командой одного из кандидатов. Он возвращается к привычному амплуа.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20231212/1052008831.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

мнения, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп