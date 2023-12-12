https://ukraina.ru/20231212/1051908469.html

Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против Зеленского

Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против Зеленского - 12.12.2023 Украина.ру

Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против Зеленского

Встреча министра обороны США с главкомом ВСУ говорит о поднятии ставок для Валерия Залужного. Это было сознательное нарушение протокола и четкий сигнал для властей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-12-12T04:40

2023-12-12T04:40

2023-12-12T04:40

новости

сша

джо байден

ллойд остин

валерий залужный

украина

владимир зеленский

всу

власти украины

сигналы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050714205_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_87a59a219fbda77a09801b4f9b443b41.jpg

Когда министр обороны США Ллойд Остин встретился с командующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным – это было сознательное нарушение протокола. Это был четкий жест и сигнал для властей Украины, рассказал эксперт.Эта встреча была довольно забавной. Потому что любых межгосударственных контактов даже со странами-марионетками должен быть протокол, который должен соблюдаться, добавил политолог.Встреча с министром обороны США говорит о поднятии ставок для Залужного. Из главкома ВСУ сейчас сознательно делают "американского цепного пса" против Зеленского, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231210/1051885187.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, джо байден, ллойд остин, валерий залужный, украина, владимир зеленский, всу, власти украины, сигналы