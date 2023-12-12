Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против Зеленского - 12.12.2023 Украина.ру
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Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против Зеленского
Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против Зеленского - 12.12.2023 Украина.ру
Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против Зеленского
Встреча министра обороны США с главкомом ВСУ говорит о поднятии ставок для Валерия Залужного. Это было сознательное нарушение протокола и четкий сигнал для властей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-12-12T04:40
2023-12-12T04:40
новости
сша
джо байден
ллойд остин
валерий залужный
украина
владимир зеленский
всу
власти украины
сигналы
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Когда министр обороны США Ллойд Остин встретился с командующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным – это было сознательное нарушение протокола. Это был четкий жест и сигнал для властей Украины, рассказал эксперт.Эта встреча была довольно забавной. Потому что любых межгосударственных контактов даже со странами-марионетками должен быть протокол, который должен соблюдаться, добавил политолог.Встреча с министром обороны США говорит о поднятии ставок для Залужного. Из главкома ВСУ сейчас сознательно делают "американского цепного пса" против Зеленского, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231210/1051885187.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, джо байден, ллойд остин, валерий залужный, украина, владимир зеленский, всу, власти украины, сигналы
Новости, США, Джо Байден, Ллойд Остин, Валерий Залужный, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, власти Украины, сигналы

Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против Зеленского

04:40 12.12.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP
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Встреча министра обороны США с главкомом ВСУ говорит о поднятии ставок для Валерия Залужного. Это было сознательное нарушение протокола и четкий сигнал для властей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Когда министр обороны США Ллойд Остин встретился с командующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным – это было сознательное нарушение протокола. Это был четкий жест и сигнал для властей Украины, рассказал эксперт.
Эта встреча была довольно забавной. Потому что любых межгосударственных контактов даже со странами-марионетками должен быть протокол, который должен соблюдаться, добавил политолог.

"И у них есть соответствующий уровень. [президент США Джо] Байден встречается с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, министр обороны с министром обороны (Остин и Умеров), а на третьем уровне – генерал Брайн и генерал Залужный", - отметил Казаков.

Встреча с министром обороны США говорит о поднятии ставок для Залужного. Из главкома ВСУ сейчас сознательно делают "американского цепного пса" против Зеленского, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Татьяна Мармазова интервью - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
10 декабря, 05:06
Татьяна Мармазова о том, как Сорос и зять Кучмы создают альтернативную реальность для УкраиныВ западной исторической литературе все последние годы все чаще содержатся обоснования существования в Великой Отечественной войне якобы "третьей силы", боровшейся и против Гитлера, и против Сталина, считает экс-депутат Донецкого городского совета, профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Татьяна Мармазова
 
НовостиСШАДжо БайденЛлойд ОстинВалерий ЗалужныйУкраинаВладимир ЗеленскийВСУвласти Украинысигналы
 
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