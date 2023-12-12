Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против Зеленского
© AP
© AP
Встреча министра обороны США с главкомом ВСУ говорит о поднятии ставок для Валерия Залужного. Это было сознательное нарушение протокола и четкий сигнал для властей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Когда министр обороны США Ллойд Остин встретился с командующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным – это было сознательное нарушение протокола. Это был четкий жест и сигнал для властей Украины, рассказал эксперт.
Эта встреча была довольно забавной. Потому что любых межгосударственных контактов даже со странами-марионетками должен быть протокол, который должен соблюдаться, добавил политолог.
Встреча с министром обороны США говорит о поднятии ставок для Залужного. Из главкома ВСУ сейчас сознательно делают "американского цепного пса" против Зеленского, заключил собеседник Украина.ру.
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