https://ukraina.ru/20231210/1051887156.html

Надвигающаяся катастрофа и крепостное право. Украинские эксперты призывают власть к мирным переговорам

Надвигающаяся катастрофа и крепостное право. Украинские эксперты призывают власть к мирным переговорам - 10.12.2023 Украина.ру

Надвигающаяся катастрофа и крепостное право. Украинские эксперты призывают власть к мирным переговорам

В украинском экспертном сообществе обсуждают, настигла ли уже страну катастрофа или же до нее еще остается какое-то время, и есть ли хоть малейший шанс ее избежать.

2023-12-10T06:38

2023-12-10T06:38

2023-12-10T07:28

эксклюзив

украина

эксперты

спецоперация

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Украинский философ и аналитик Сергей Дацюк рассказал, чем катастрофа отличается от кризиса — по его словам, в кризисе еще можно существовать, привыкнув, но когда сразу по нескольким направлениям происходит исчерпание базовых ресурсов (не только материальных), то случается "поворот к окончанию" - так переводится термин "катастрофа".И в этом смысле катастрофа не есть нечто плохое, считает Дацюк. Однако, по его мнению, высказанному в эфире одного из интернет-каналов, выйти из войны, осознав губительность ее продолжения, выйти еще до катастрофы - не получится, украинское общество расколото, значительная его часть такого выхода не воспримет. Хотя и количество разочаровавшихся в "границах 1991 года" растет.Итак, страна идет к сценарию катастрофы, но есть еще "сценарий чуда" - это если страна мобилизуется и начнет сама производить все нужное для продолжения конфликта, когда не Запад будет "тылом" Киева, но тылом для фронта станет сама Украина, рассказал философ, добавив, что надежда на реализацию такого сценария слаба.Запад нельзя считать тылом Украины, поскольку мы увидели, что "НАТО на войну не явился", считает бежавший в США экс-советник главы ОП Алексей Арестович*. По его словам, Украина может выстоять хотя бы до времени после выборов в США (а тогда, возможно, Запад оценит усилия киевского режима) только "в обход конституционных органов, управляя директивами прямыми", создав правительство или конвент национального спасения, введя чрезвычайное положение.На это последовал вопрос от других участников эфира: но ведь это почти госпереворот, такие меры противоречат Конституции Украины? (словно сейчас она выполняется — Ред.). На что экс-советник офиса Зеленского ответил так: "У нас два варианта: или мы погибнем конституционно, или выживем неконституционно"."Я там в бункере сидел с ними (с руководителями киевского режима — Ред.) в начале войны, я знаю, как принимались решения. И первые девять дней была очень большая надежда, что мы пойдем этим самым правильным, единственно верным путем… Но не пошли", - рассказал Арестович.Он также отметил, что надо менять подходы к мобилизации, ее ужесточение вызовет жесточайший социальный протест. По его словам, уже сейчас в ВСУ от 30 до 70 процентов отказников в соединениях, по сто дезертиров в день — а это три армейских корпуса в год. Почему так? Люди не видят смысла, не видят, за что воевать.Если и создать "конвент национального спасения", это даст очень маленький шанс, время катастрофически упущено. Если не создавать — шансов нет вообще, заявил Арестович. Он подчеркнул, что Запад не хочет воевать, Запад сторговывается с Россией относительно глобального Юга, И часть западной элиты уже формально сказала, что готова пожертвовать Украиной.Конечно, опасения экспертов относительно неконституционности тех или иных шагов выглядят смешно. Они сами, вероятно, прекрасно понимают, во что превратился украинский "Основной закон" - в простую бумажку. Тот же Дацюк признает осторожно, что Конституция Украины оказалась такой, что не работает в военное время. Но это очень мягко сказано.Телеграм-канал "Легитимный", комментируя новые тезисы офиса Зеленского о необходимости усиления мобилизации, выделяет такой - "вы хотите жить в свободной стране, но не хотите вкладываться в защиту прав". Комментарий канала звучит так: "свободная страна - это крепостное право 2.0?, глядя сейчас на происходящее, то мы снова в 19 веке, где власть - паны, а народ - крепостные"."Легитимный" также сообщает со ссылкой на свои источники, что "говорящая голова Ермака" Михаил Подоляк "запретил всем пропагандистским пабликам писать о мобилизации в плохом ключе и подсвечивать беспредел военкомов"."Далее пытаются закрыть рты всем, кто критикует беспредел власти в кейсе мобилизации. Запугивают, сажают, наезжают и тд.", - отмечают авторы канала.Запугивать, сажать и наезжать за критику — это очень "конституционно"? А насколько "конституционно" ликвидировать силами спецслужб противников режима на территории других стран? СБУ хвалится ликвидации Ильи Кивы, которого никто к смертной казни не приговаривал— то есть, спецслужба хвалится актом терроризма.Странность такой позиции отметил бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун, комментируя разговоры о том, что-де "создан украинский Моссад". Он напомнил, что Моссад никогда не брал на себя ответственность за ликвидации - "потому что это юридическая дилемма"."Это фактически страна берет на себя ответственность, что она уничтожает кого-то внесудебным методом. Поэтому никто такие вещи не говорит публично", - сказал Ягун изданию "Новое время".Но вернемся к теме катастрофы. Она неминуема, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем блоге снова посоветовал уезжать из страны всем кто может, по крайней мере, покидать многоэтажки."Более того, находиться в Киеве и функционировать для людей, скажем, пожилого возраста — это чрезвычайно опасно, чрезвычайно", - заявил эксперт в своем блоге, посоветовав перебираться в сельские дома. По его мнению, из Киева надо уходить "по любому", равно как из других больших украинских городов.Если в ближайшее время не будет отмено военное положение, не будет восстановлена Конституция и не будет переговоров о прекращении огня хотя бы на три месяцы, то надо бежать, особенно из Киева. Столица Украины становится непригодной для жизни, и это наглядно демонстрирует ситуация с метрополитеном, отметил Соскин. По его словам, разгерметизация туннеля на синей ветке - "это показатель техногенного крушения жизненного хозяйственного организма города Киева".Тут и война, тут и профнепригодность городской власти, тут и тупое и наглое воровство денег, наконец, это отсутствие компетентных специалистов, поддерживавших систему, констатировал эксперт, добавив, что нечего тут валить вину на Януковича и Азарова. По словам политолога, "по всем признакам, в Киеве должна быть катастрофа"."Как она произойдет, мы пока не знаем, но то, что она все ближе и ближе — вот вам, пожалуйста, эта катастрофа метро", - сказал Соскин. По его словам, компенсировать пропускную способность линии метро никак не получится, а ведь могут быть новые техногенные катастрофы, вплоть до блэкаута в столице. Эксперт еще раз подчеркнул: еесли не будет прекращения огня, Украину ждет крах городов и, прежде всего, Киева.* Признан в РФ экстремистом.

https://ukraina.ru/20231210/1051888226.html

https://ukraina.ru/20231204/1051707414.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, спецоперация