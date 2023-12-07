https://ukraina.ru/20231207/1051839185.html

Владимир Васильев: За деньги для Украины Байден готов воевать с Россией

Владимир Васильев: За деньги для Украины Байден готов воевать с Россией - 07.12.2023 Украина.ру

Владимир Васильев: За деньги для Украины Байден готов воевать с Россией

Владимир Зеленский стал аллергеном для США, поэтому Джо Байден и демократическая администрация ищут другие способы для получения помощи Украине, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

2023-12-07T18:57

2023-12-07T18:57

2023-12-07T18:57

интервью

сша

сенат

украина

деньги

военная помощь

владимир зеленский

джо байден

республиканцы

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Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.Республиканцы в Сенате США заблокировали попытку принять внесенный администрацией президента Джо Байдена законопроект о дополнительном финансировании на 2024 финансовый год, в котором среди прочего предусматривалось выделение средств на помощь Израилю и Украине.— Владимир Сергеевич, почему Сенат США заблокировал вынесение законопроекта о военной помощи Киеву на голосование?— Здесь возникло два принципиально разных подхода.Администрация действует просто: составляет пакет помощи на 106 миллиардов долларов, в том числе 62 миллиарда для Украины, и исходит из того, что это должно финансироваться за счет дефицита бюджета и за счет роста государственного долга.По многим причинам, но в основном в связи с финансовыми ограничениями, республиканцы категорически против этого. Они считают, что должны быть приняты меры по сокращению или по снижению дефицита, и соответственно, замедлению темпов роста государственного долга.Тогда встает вопрос о том, за счет чего необходимо финансировать Киев.Во-вторых, республиканцы вопрос поставили так: поскольку речь идет о вопросах национальной безопасности, то необходимо решать эту проблему среди других приоритетов. Они требуют увязать Украину с внутренними проблемами Штатов, а это неприемлемо для администрации Байдена по многим причинам.— Вы имеете ввиду, что Сенат не смог принять закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за споров о безопасности южной границы с Мексикой?— Смотрите, администрация Байдена свой запрос направила таким образом: первый приоритет — Украина ($61 млрд); второй — Израиль ($14 млрд); третий — Тайвань ($2 млрд) и остальные деньги — на прочие приоритеты и направления, среди которых укрепление американо-мексиканской границы.То есть демократы хотят регулировать потоки мигрантов, а не стремятся к тому, чтобы эта граница была на замке. Республиканцы, наоборот, по итогам последних трех лет беспредела на границах с Мексикой, выступили за старую формулу — что пора все-таки строить стену и закрывать границу.Для это нужно гораздо больше средств, нежели предполагают демократы — республиканцы затребовали на это 14 миллиардов долларов. Эти средства вполне можно взять из "куска" на Украину.Это принципиальный подход, подразумевающий абсолютное снижение потока мигрантов и, возможно, возвращение к политике Трампа. В данном случае речь идет о том, чтобы договариваться с Мексикой, Гватемалой, Гондурасом и другими странами, чтобы они потенциальных мигрантов (среди которых наркодельцы, преступники, террористы) держали у себя в стране.Для демократов такой подход — удар под дых, провал их политики и признание правоты Трампа. Это для них даже предвестник или предтеча возвращения Трампа.— Почему помощь Израилю тоже заблокировали?— Во-первых, Палата представителей США связала эти 14 миллиардов долларов с рассеиванием бюджета налогового управления.Плюс к этому — в Сенате под влиянием последних событий на Ближнем и Среднем Востоке ряд левых сенаторов, в том числе Берни Сандерс, заявили, что помощь Израилю необходимо обусловить некими требованиями от него. Дескать, страна должна взять курс на мирное урегулирование, а не на бесконечную войну с палестинским населением.А такой подход администрацию Белого дома тоже сегодня не устраивает. Поэтому возник тупик.— Для чего США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму в 175 миллионов долларов?— Это уже идет психологическая атака — когда Белый дом выделяет средства и при этом заявляет, что, дескать, вы наносите ущерб национальным интересам и безопасности США, Путину помогаете. На что республиканцы отвечают: тогда давайте все-таки решим вопрос с мексиканской границей.При этом внутренние проблемы, о которых говорят республиканцы, стоят более остро, чем внешние — в том числе помощь Украине. Однако, если завтра, например, начнет снижаться поток мигрантов, это может ударить по авторитету Байдена, по его стратегии и переизбранию на пост президлента.Первые поползновения в эту сторону уже есть. На протяжении последнего года администрация заигрывала с мерами по укреплению режима — это вызвало серьезное недовольство латиноамериканцев-демократов, которые есть и в Сенате, и в администрации, и в Палате представителей.Естественно, все что остается администрации — это усиление риторики: Запад проигрывает России, это создает угрозу. Судя по всему, данная карта, которую разыгрывали уже два года, не срабатывает, и подпирают внутренние проблемы.— Какова во всей этой истории роль лидера меньшинства в американском Сенате Митчелла Макконнелла?— И демократы, и сенаторы-республиканцы подталкивают Байдена на прямые переговоры с Митчем Макконнеллом. Они друг друга хорошо знают, знакомы не один десяток лет, совместно работали в Сенате; когда Байден был вице-президентом, он тоже договаривался с Макконнеллом.По моим ощущениям, на эти переговоры не очень хочет идти сам Байден. Возможно, по причине возраста или других обстоятельств — ведь они могут завершиться сделкой, и демократом придётся идти на уступки.Кроме того, от демократов требуют показать четкую стратегию урегулирования конфликта на Украине; они должны отчитаться, на что 111 миллиардов долларов ушли. Администрация тянет резину и не хочет отчитываться — все разворовали, часть ХАМАС досталось и так далее. Белый дом этого боится.Поэтому администрация в лице престарелого Байдена пока что заняла позицию "все или ничего".Есть еще момент, связанный с тем, что в январе-феврале Конгресс будет заниматься законом об оборонном бюджете, и вообще бюджетом США на 2024 год — может быть, что-то там Байдену удастся протащить.— Есть ли перспективы выхода из данной ситуации?— Перспектив и особого выхода из этой ситуации я пока что не вижу. Дело в том, что у администрации Байдена, несмотря на все крики и вопли, остается еще 5 миллиардов сбережений Пентагона, из которых можно выделять транши Украине — хотя бы для поддержания украинской армии на плаву.Я думаю, что в Америке до конца года вряд ли будут какие-то подвижки в этом отношении, учитывая надвигающиеся праздники, усталость законодателей. Поэтому в этом году Украина вряд ли получит долгожданные миллиарды.— Перед голосованием, Владимир Зеленский должен был выступить с речью в Сенате, но он, сославшись на проблемы на фронте, ее отменил. Почему?— Это была психологическая ситуация. Видимо демократы, планировали добавить что-то для достижения большего эффекта перед голосованием: например, разыграть валетика в лице Зеленского.Но республиканцы не хотят слушать и видеть его. Зеленский в нынешней американской ситуации стал аллергеном. Вспомните, в сентябре Маккарти не дал ему выступить в Палате представителей.Поэтому Белый дом просчитал, что появление Зеленского на экране будет иметь прямо противоположный эффект. Они разыгрывали эту карту полтора года — как оказалось, больше она не работает. Сенат — это римские боги и им не нравится, что какой-то Зеленский смеет их учитьЗеленский исчерпал свой политический капитал и словесное воздействие на американскую аудиторию, по крайней мере, на ее республиканскую часть. Причем, уверен, это касается по существу всей республиканской фракции в Сенате, а в нее входит 49 человек.

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https://ukraina.ru/20231205/1051773609.html

https://ukraina.ru/20231207/1051826284.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, сенат, украина, деньги, военная помощь, владимир зеленский, джо байден, республиканцы