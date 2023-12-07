https://ukraina.ru/20231207/1051825763.html

Итоги голосования по биллю о помощи: Украина проигрывает войну, а демократы проигрывают Америку

Итоги голосования по биллю о помощи: Украина проигрывает войну, а демократы проигрывают Америку - 07.12.2023 Украина.ру

Итоги голосования по биллю о помощи: Украина проигрывает войну, а демократы проигрывают Америку

Сенат провалил решение о прекращении дебатов и постановке на голосование билля о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Подчеркну, что речь шла не об окончательном голосовании, не о решении и выделении помощи, а лишь о завершении дебатов и начале рассмотрения вопроса по существу.

2023-12-07T13:55

2023-12-07T13:55

2023-12-07T13:55

эксклюзив

россия

сша

украина

валерий залужный

владимир зеленский

джо байден

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Впрочем, если бы сенат данное решение принял, то сомнений в том, что и окончательное решение будет позитивным практически бы не осталось.В преддверии данного события Зеленский даже планировал выступить перед сенаторами, чтобы вернуться на Украину "на коне" и продемонстрировать всем своим врагам, что США всё ещё его поддерживают и только ему удаётся в режиме "пришёл – выступил – проголосовали" выбивать из Конгресса помощь десятками миллиардов. Как только стало понятно, что триумф не сложится, выступление Зеленского сразу отменили – хвастаться нечем, а американцам, у которых своих забот полон рот, совсем не нужен ноющий нищий "папуас" в сенате.Надо сказать, что проблема в данном случае не в Зеленском и не в Украине: понимание, что помощь выделить придётся присутствует у обеих партий. Республиканцы лишь хотели бы сократить объёмы выделяемой помощи и рестурктуризировать её таким образом, чтобы близкий к ним бизнес тоже мог снимать с неё сливки. Кроме того, принципиальным является вопрос о бюджете в целом. Напомню, что бюджет до сих пор не принят, хоть новый финансовый год начался больше двух месяцев назад. Единственное о чём удалось договориться непримиримым партийным фракциям – проголосовать финансирование правительства до февраля, чтобы не случился шатдаун.Таким образом, с учётом положения, сложившегося на фронте, проблемы американской внутренней политики делают поражение Украины в течение 2024 года (а скорее всего первой его половины) практически неизбежным.Украинцы пятятся на всех стратегических направлениях – отступают именно там, где пытались наступать (Времьевский выступ, Работино, Бахмут) или где принципиально желали удержаться (Марьинка, Авдеевка, Купянск). Все их боеспособные части втягиваются в бои за несколько отдельных пунктов. Остальная линия фронта постепенно истончается, результатом чего становятся всё более частые и всё более глубокие обходы тех оборонительных районов, в которых ВСУ пытаются удержаться любой ценой.Такая тактика, даже если Киеву удастся за счёт тотальной мобилизации частично восполнить потери понесённые в бесплодном летне-осеннем "наступлении", гарантирует быстрое истощение сил ВСУ и обвал фронта. Спасти положение могут только массированные поставки западных вооружений и боеприпасов, которые хотя бы частично компенсировали бы абсолютное техническое превосходство ВС РФ. Без восстановления численного состава своей артиллерии и её способности отвечать хотя бы одним выстрелом на два российских (а не одним на десять-двадцать), а также без более-менее надёжной войсковой ПВО, ВСУ обречены на быстрое уничтожение, сколько бы людей Зеленский не мобилизовал.Вопрос лишь о количестве убитых украинцев, а не о принципиальном изменении ситуации. Если Украина и Запад не смогут сбалансировать ситуацию с техническим обеспечением войск, то количественное увеличение армии даже в разы (а это невозможно, Зеленскому повезёт, если он сможет восстановить её численность хотя бы на 50% от понесённых потерь) приведёт лишь к незначительной задержке (на пару месяцев) в окончательном разгроме ВСУ.Но техническая помощь вовремя не поступит. Даже если бы сенат уже одобрил выделение денег Украине, максимум, чем это облегчило бы положение киевского режима – появились бы средства на выплату зарплат и на стабилизацию ситуации в коммунальном секторе. Временно удалось бы приглушить противоречия действующей власти и формирующегося против неё олигархического консенсуса, залив последний деньгами.Однако главного, увеличения военно-технической помощи, пришлось бы ждать не менее двух-трёх месяцев, ибо деньги должны ещё дойти до западных производств, соответствующее оружие и боеприпасы должны были бы быть произведены и лишь потом они могут быть поставлены на Украину. Ибо склады Запада обескровлены. Если бы там оставались существенные объёмы техники и боеприпасов, США просто поставили бы их Украине в счёт долга Киева, без выделения Конгрессом финансирования (это целиком в полномочиях исполнительной власти и Байден так неоднократно поступал). А вот на производство оружия нужны деньги, без них промышленность не сможет увеличить объёмы военного производства.Так что в лучшем для Украины случае первая существенная партия помощи, если финансирование удастся утвердить до 25 декабря, поступит не ранее конца февраля, скорее в первой половине марта. А на нормальные объёмы удастся выйти к началу-середине мая. Если же голосование по бюджету будет перенесено на январь (а такой вариант вполне реален), то на первую партию помощи Украина может рассчитывать в начале апреля, а выход на существенные объёмы произойдёт ближе к июлю.Подчеркну, что речь идёт о существенной помощи а не о пяти-пятнадцати орудиях или танках, десятке самолётов и двух-трёх десятках тысяч снарядов. Снарядов Украине надо не менее полутора миллионов, бронетехники до тысячи единиц, из них не менее трёхсот танков, орудий и РСЗО не менее полутысячи, самолётов не менее сотни, комплексов ПВО/ПРО - десятки.Для Киева оба варианта поступления помощи (и февральско-майский, и апрельско-июльский) слишком поздние. Они не оставляют шанса Киеву спастись. Об этом открыто говорят уже действующие американские военные и военные эксперты. Поэтому собственно республиканцы и не страшатся обвинений в потворстве Путину, которыми их традиционно пытаются запугать демократы. Они практически открыто говорят, что поскольку Киев в любом случае не успеет использовать западную помощь для стабилизации фронта, нет никакой необходимости спешить с её выделением в ущерб интересам американской внутренней политики. Почувствовав слабость администрации Байдена, республиканцы пытаются сделать её недееспособной за год до выборов, заставив Конгресс и Белый дом согласиться на вполне трампистский бюджет. После этого помощь Украине готовы выделить, но либо предельно ограничить, либо установить жёсткий парламентский контроль над её использованием, чтобы команда Байдена не смогла, распилив, потратить её на свои личные и предвыборные нужды.В этих условиях, Киеву не остаётся ничего, кроме как надеяться на чудо – Зеленский и Залужный пытаются при помощи тотальной мобилизации заставить российские танки забуксовать в телах украинских солдат и, таким образом выиграть время, а также убедить Запад, что Украина может воевать ещё долго и помогать ей надо серьёзно.Однако самое интересное в этой истории, сам прецедент голосования в сенате. Дело в том, что все решения сената (кроме преодоления президентского вето и голосования по импичменту) принимаются простым большинством, которое составляет 51 голос. Республиканцы имели в сенате 49 мест, демократы, имея 48 мест формировали большинство с тремя независимыми кандидатами. На сей раз завершение дебатов по биллю о помощи было отклонено 51 голосом. Это значит, что демократы устойчивое большинство потеряли, а часть независимых проголосовали вместе с республиканцами.Можно было бы назвать это голосование ситуативным, но голосование по бюджету всегда является наиболее принципиальным в любой политической системе, особенно же в англо-саксонских. Так что можно констатировать, что политическая Америка сделала свой выбор. Она не верит в способность демократов удержаться у власти (сохранить за собой президентство) и переходит на сторону будущего победителя.Как мы и говорили, по мере того, как развивается катастрофа на Украине, теряют свои позиции и западные политики, намертво связавшие себя с политикой жёсткой конфронтации с Россией.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20231207/1051812166.html

https://ukraina.ru/20231207/1051816935.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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эксклюзив, россия, сша, украина, валерий залужный, владимир зеленский, джо байден