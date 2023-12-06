https://ukraina.ru/20231206/1051788290.html

"Переобувание" главы МО ФРГ, сокращение помощи, вопрос с Залужным. Главное на Украине на 13:00 6 декабря

"Переобувание" главы МО ФРГ, сокращение помощи, вопрос с Залужным. Главное на Украине на 13:00 6 декабря - 06.12.2023 Украина.ру

"Переобувание" главы МО ФРГ, сокращение помощи, вопрос с Залужным. Главное на Украине на 13:00 6 декабря

Украина.ру, 06.12.2023

2023-12-06T13:00

2023-12-06T13:00

2023-12-06T13:02

николай азаров

валерий залужный

владимир зеленский

сша

польша

граница

хроники

эксклюзив

спецоперация

захарова

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Захарова высмеяла слова главы МО ФРГ об отношениях с Киевом. Объем гуманитарной помощи на Украину "резко сократился" с началом польских проверок. Азаров объяснил, почему Зеленский не может убрать Залужного с должности главкома ВСУОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны ФРГ о том, что Германия не является союзником Украины. Она с юмором заявила, что министр "переобулся"."Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины", - написала она в телеграм-канале.Дипломат добавила, что "Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся".Ранее Писториус в интервью телеканалу ZDF заявил, что неутешительная для киевской власти ситуация на фронте связана с тем, что российский военно-промышленный комплекс работает.Писториус пояснил, что оборонная промышленность поддерживающих Украину стран "не может поставлять так скоро, как в этом возникают потребности", и это касается в первую очередь боеприпасов и ПВО.Захарова также прокомментировала возможную передачу Украине истребителей F-16."Государства-члены НАТО продолжают интенсивно вооружать Украину. На очереди, действительно, поставки ВСУ тактических истребителей этого типа. О них говорят уже давно, создали целую отдельную коалицию стран, которые будут передавать самолеты киевскому режиму, обучать украинских пилотов", - заявила Захарова на брифинге.По ее словам, с учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться эти американские истребители будут за пределами страны - в Польше, Словакии, Румынии."Таким образом, североатлантический альянс все глубже увязает в украинском конфликте, а на самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины", - добавила представитель МИД.Она отметила, что "риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают".И заверила, что для российских Вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, "откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения".Сокращение помощиКоличество автомобилей с гуманитарной помощью Украине "резко сократилось" после того, как их начала проверять Государственная налоговая служба Польши. Об этом сообщил 6 декабря представитель польского Комитета защиты перевозчиков Яцек Сокол, передает издание Do Rzeczy."Внезапно стало намного меньше автомобилей с гуманитарной помощью, потому что украинские водители сообщили своим начальникам, что будут проверены документы и, вероятно, будут возбуждены уголовные дела, потому что подделка документов - карается. Этих грузов сразу стало гораздо меньше", - сказал Сокол.Он добавил, что сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга по вопросу, кто имеет право на проезд, а кто нет.Польские перевозчики уже на протяжении месяца блокируют пункты пропуска с Украиной. При этом их протест не касается военных грузов и гуманитарной помощи.Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.Накануне польские перевозчики дали правительству время решить проблему до четверга, после чего пригрозили ужесточить протест.Британское издание Financial Times на примере протестов польских активистов рассказало, как сильно изменились настроения на Западе в вопросах поддержки Украины.Отмечается, что гостеприимство жителей приграничной польской деревни Медыка, ранее служившей основным перевалочным пунктом для украинских беженцев, теперь ограничивается установкой биотуалетов у стоянок заблокированных дальнобойщиков и эпизодической раздачей горячей еды."Раньше нам нужны были разрешения, которые было совсем непросто получить, а в прошлом году нас неожиданно начали пропускать, теперь же у нас какая-то катастрофа, какой я не помню за 15 лет работы в Европе", - сказал один из застрявших на границе украинских водителей.Сложности Зеленского с ЗалужнымБывший премьер Украины Николай Азаров считает, что президент Украины Владимир Зеленский убрал бы Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками и списал на него все провалы на фронте, но не дают США."Говоря о конфликте между Зеленским и Залужным, не думаю, что это политическая игра… То, что Зеленский, если бы мог, то уже убрал бы этого Залужного и списал на него все провалы – это для меня тоже очевидно. Но он не может его убрать. Одна из причин – ему не дают это сделать американцы. Вторая причина – то, что смещение Залужного только повысит его рейтинг, популярность, придаст ему уверенности", - написал Азаров в соцсетях.По его мнению, также Зеленский хочет списать все неудачи на Залужного, для этого тот должен остаться на должности главнокомандующего.Он считает, что политические амбиции у Залужного есть и "у него достаточно хорошие перспективы".Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет.Издание "Страна.ua" в конце ноября сообщило, что все депутатские фракции Верховной Рады подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения. Позднее это же издание писало со ссылкой на источник в украинских политических кругах, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного. По информации СМИ, в противном случае Зеленский может попытаться уволить главкома.

https://ukraina.ru/20231206/1051780657.html

https://ukraina.ru/20231205/1051754298.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

николай азаров, валерий залужный, владимир зеленский, сша, польша, граница, хроники, эксклюзив, спецоперация, захарова, фрг, помощь, германия