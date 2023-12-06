Путин и символы арабского мира. Глобальный Юг всё дальше уходит от Украины - 06.12.2023 Украина.ру
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Путин и символы арабского мира. Глобальный Юг всё дальше уходит от Украины
Путин и символы арабского мира. Глобальный Юг всё дальше уходит от Украины - 06.12.2023 Украина.ру
Путин и символы арабского мира. Глобальный Юг всё дальше уходит от Украины
В среду, 6 декабря, 2023 года, президент России Владимир Путин за один день посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
2023-12-06T12:48
2023-12-06T12:48
эксклюзив
украина
владимир путин
арабский мир
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
саудовская аравия
оаэ
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И пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и его помощник по международным делам Юрий Ушаков, и пресс-служба президента уже рассказали журналистам, что в ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном предполагается рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальную международную проблематику с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока.В Эр-Рияде на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом будут обсуждаться вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах.Как говорится обычно в таких случаях, встречи российского президента пройдут тет-а-тет и в расширенном составе а также по всему спектру двухсторонних и мировых проблем.Однако агентство Bloomberg вольно или невольно напомнило то, о чем говорил еще Конфуций: "Знаки и символы правят миром, а не слово и закон". По мнению агентства, главный в этом визите символ того, что Западу не удалось изолировать Путина, как он, Запад, об этом поспешил раструбить. Визит, уверен Bloomberg, говорит о провале усилий США по изоляции России и растущей уверенности российского лидера в возможности выезжать за пределы страны, несмотря на планы Вашингтона и Европы изолировать его на международной арене.По мнению журналистов Bloomberg, такое поведение Путина в первую очередь ставит под вопрос долговечность американской поддержки Украины. "Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом", — написали они. И объяснили это экономическими сложностями, с которым столкнулся как раз Запад, а не Россия, и тем, что отсутствуют значимые успехи Украины на поле боя. Несмотря на все усилия Запада помочь и в экономической изоляции России, и в победе Украины. "…Экономика России остается чрезвычайно устойчивой, а боевые действия на Украине зашли для Киева в тупик", – отметили эксперты Bloomberg.И в этом визите Путина на Ближний Восток бесспорно важны два аспекта. Первый – экономический. Как справедливо отметил пресс-секретарь Песков, обсуждение взаимодействия на рынке нефти всегда на повестке дня Кремля и его хозяина. "Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области — оно всегда на повестке дня", — сказал Песков.По его словам, поведение стран ОПЕК+ очень важно для России, потому что мировой рынок нефти очень крупный и там есть "определенные инерционные процессы", нуждающиеся в постоянной координации и согласовании. "Поэтому иногда эффект имеет отложенный. В любом случае координация будет", — заключил Песков.Сегодня же эксперты напоминают, что 30 ноября страны ОПЕК+ подтвердили базовое июньское соглашение о сокращении добычи нефти в 2024 году. Они договорились, что в первом квартале 2024 года Саудовская Аравия продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), то есть добыча останется на уровне текущих 9 млн б/с.Россия тоже увеличит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. б/с. Суммарно оно составит 500 тыс. б/с, включая 300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с топлива.И, разумеется, в интересах России, чтобы никто, кроме настырно-туповатого коллективного Запада, не настаивал на всяких там верхних порогах и потолках цен на российское сырье.Второй не менее важный аспект визита – политико-психологический. Путин едет с визитом в регион, в котором сегодня находится планетарная горячая точка №1 – израильско-палестинский конфликт в секторе Газа, рискующий перерасти в войну во всем регионе, а то и в Третью мировую.И этот конфликт напрямую связан с конфликтом в Украине – со спецвоенной операцией (СВО), которую затеяла Россия для приведения Украины в адекватное состояние и обеспечение собственной безопасности на этом направлении. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков уже рассказал: "Помимо палестино-израильского конфликта, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим и ситуацию по линии СВО. Это неизбежно. Я не сомневаюсь, что нашим коллегам будет важно выслушать оценки Владимира Путина по развитию ситуации".Но дело не только в том, что война в сектора Газа по кровавой актуальности затмила войну в Украине и в системе приоритетов США переместила его с первого места на третье – после сектора газа и возможного конфликта с Китаем вокруг Тайваня.Кремлю, Москве и Путину очень важно понимание российских аргументов насчет СВО странами так называемого Глобального Юга или, если хотите, по слова главы МИД России Сергея Лаврова, мирового большинства.В последний раз Путин был в этом регионе в Иране в 2022 году. А до этого в 2020-м побывал в Израиле и Палестине. Сейчас же он побывает в Эр-Рияде и Абу-Даби, а на следующий день, 7 декабря, у себя в Москве примет президента Ирана Эбрахима Раиси. И новый пазл начнет опять выстраиваться так, как выгодно и России, и Глобальному Югу.И не только в украинском конфликте, а и в подтверждении самой важной геополитической тенденции – переустройства мира с монополярного под диктатом и гегемонией США в многополюсный и многополярный, в котором есть несколько равноправных и равнозначных центров силы и влияния.А вот фюрера украинского народа Владимира Зеленского не хотят видеть ни в Израиле, куда он рвался после начала войны в сектора Газа, ни в странах Глобального Юга. Причем если арабский мир и Ближний Восток еще хотел узнать, что президент Украины думает, и пригласил его выступить в мае 2023 года на саммите Лиги арабских государство (ЛАГ) в Джидде, то через несколько месяцев уже в ноябре на аналогичном совместном саммите ЛАГ и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде его не было.Причем неприятие Зеленского странами Глобального Юга было отмечено еще в 2022-м году, в июне, когда президента Украины проигнорировало подавляющее большинство лидеров африканских государств. Заблокированная Роскомнадзором "Русская служба BBC News" тогда сообщала, что из 55 глав государств Африки, приглашенных на виртуальную встречу с президентом Украины, присутствовали только четверо, а остальные прислали своих представителей.В июле 2022-го Зеленскому отказали в выступлении на саммите стран Южноамериканского рынка "Меркосур". А потом вообще понеслось: человека в камуфляже, которого даже в США окрестили "королевой попрошаек", не захотели видеть на "Большой двадцатке", на самом саммите НАТО и на саммите Евросоюз – Латинская Америка.Все, спекся хваленый и раскрученный "демократ с берегов Днепра". Страны Глобального Юга убедились в том, что коллективный Запад, породивший феномен Зеленского, знал изначально: и Зеленский, и руководимый им неонацистский режим в Украине – это всего лишь покорные и бессловесные, но порой крайне жестокие и безжалостные инструменты в руках новых колонизаторов, которые хотят силой и обманом сохранить свое господство в новом мире.А этому новому миру такие инструменты – дубинки и жупелы страха – уже не нужны. Вот и весь символизм.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20231205/1051762690.html
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Владимир Скачко
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эксклюзив, украина, владимир путин, арабский мир, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, саудовская аравия, оаэ
Эксклюзив, Украина, Владимир Путин, Арабский мир, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Саудовская Аравия, ОАЭ

Путин и символы арабского мира. Глобальный Юг всё дальше уходит от Украины

12:48 06.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Президент РФ В. Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
В среду, 6 декабря, 2023 года, президент России Владимир Путин за один день посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
И пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и его помощник по международным делам Юрий Ушаков, и пресс-служба президента уже рассказали журналистам, что в ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном предполагается рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальную международную проблематику с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока.
В Эр-Рияде на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом будут обсуждаться вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах.
Как говорится обычно в таких случаях, встречи российского президента пройдут тет-а-тет и в расширенном составе а также по всему спектру двухсторонних и мировых проблем.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Однако агентство Bloomberg вольно или невольно напомнило то, о чем говорил еще Конфуций: "Знаки и символы правят миром, а не слово и закон".
По мнению агентства, главный в этом визите символ того, что Западу не удалось изолировать Путина, как он, Запад, об этом поспешил раструбить. Визит, уверен Bloomberg, говорит о провале усилий США по изоляции России и растущей уверенности российского лидера в возможности выезжать за пределы страны, несмотря на планы Вашингтона и Европы изолировать его на международной арене.
По мнению журналистов Bloomberg, такое поведение Путина в первую очередь ставит под вопрос долговечность американской поддержки Украины. "Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом", — написали они. И объяснили это экономическими сложностями, с которым столкнулся как раз Запад, а не Россия, и тем, что отсутствуют значимые успехи Украины на поле боя.
Несмотря на все усилия Запада помочь и в экономической изоляции России, и в победе Украины. "…Экономика России остается чрезвычайно устойчивой, а боевые действия на Украине зашли для Киева в тупик", – отметили эксперты Bloomberg.
И в этом визите Путина на Ближний Восток бесспорно важны два аспекта. Первый – экономический. Как справедливо отметил пресс-секретарь Песков, обсуждение взаимодействия на рынке нефти всегда на повестке дня Кремля и его хозяина. "Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области — оно всегда на повестке дня", — сказал Песков.
По его словам, поведение стран ОПЕК+ очень важно для России, потому что мировой рынок нефти очень крупный и там есть "определенные инерционные процессы", нуждающиеся в постоянной координации и согласовании. "Поэтому иногда эффект имеет отложенный. В любом случае координация будет", — заключил Песков.
Интервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
Вчера, 15:56
Путин обсудит с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана ситуацию по линии СВОТакже главы государств затронут вопросы палестино-израильского конфликта, уточнил помощник президента
Сегодня же эксперты напоминают, что 30 ноября страны ОПЕК+ подтвердили базовое июньское соглашение о сокращении добычи нефти в 2024 году. Они договорились, что в первом квартале 2024 года Саудовская Аравия продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), то есть добыча останется на уровне текущих 9 млн б/с.
Россия тоже увеличит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. б/с. Суммарно оно составит 500 тыс. б/с, включая 300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с топлива.
И, разумеется, в интересах России, чтобы никто, кроме настырно-туповатого коллективного Запада, не настаивал на всяких там верхних порогах и потолках цен на российское сырье.
Второй не менее важный аспект визита – политико-психологический. Путин едет с визитом в регион, в котором сегодня находится планетарная горячая точка №1 – израильско-палестинский конфликт в секторе Газа, рискующий перерасти в войну во всем регионе, а то и в Третью мировую.
И этот конфликт напрямую связан с конфликтом в Украине – со спецвоенной операцией (СВО), которую затеяла Россия для приведения Украины в адекватное состояние и обеспечение собственной безопасности на этом направлении. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков уже рассказал: "Помимо палестино-израильского конфликта, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим и ситуацию по линии СВО. Это неизбежно. Я не сомневаюсь, что нашим коллегам будет важно выслушать оценки Владимира Путина по развитию ситуации".
Но дело не только в том, что война в сектора Газа по кровавой актуальности затмила войну в Украине и в системе приоритетов США переместила его с первого места на третье – после сектора газа и возможного конфликта с Китаем вокруг Тайваня.
Кремлю, Москве и Путину очень важно понимание российских аргументов насчет СВО странами так называемого Глобального Юга или, если хотите, по слова главы МИД России Сергея Лаврова, мирового большинства.
В последний раз Путин был в этом регионе в Иране в 2022 году. А до этого в 2020-м побывал в Израиле и Палестине. Сейчас же он побывает в Эр-Рияде и Абу-Даби, а на следующий день, 7 декабря, у себя в Москве примет президента Ирана Эбрахима Раиси. И новый пазл начнет опять выстраиваться так, как выгодно и России, и Глобальному Югу.
И не только в украинском конфликте, а и в подтверждении самой важной геополитической тенденции – переустройства мира с монополярного под диктатом и гегемонией США в многополюсный и многополярный, в котором есть несколько равноправных и равнозначных центров силы и влияния.
06:12
Визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США – BloombergПредстоящие рабочие визиты президента России Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию свидетельствуют о провале усилий США по изоляции России. Об этом 5 декабря пишет Bloomberg
А вот фюрера украинского народа Владимира Зеленского не хотят видеть ни в Израиле, куда он рвался после начала войны в сектора Газа, ни в странах Глобального Юга. Причем если арабский мир и Ближний Восток еще хотел узнать, что президент Украины думает, и пригласил его выступить в мае 2023 года на саммите Лиги арабских государство (ЛАГ) в Джидде, то через несколько месяцев уже в ноябре на аналогичном совместном саммите ЛАГ и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде его не было.
Причем неприятие Зеленского странами Глобального Юга было отмечено еще в 2022-м году, в июне, когда президента Украины проигнорировало подавляющее большинство лидеров африканских государств. Заблокированная Роскомнадзором "Русская служба BBC News" тогда сообщала, что из 55 глав государств Африки, приглашенных на виртуальную встречу с президентом Украины, присутствовали только четверо, а остальные прислали своих представителей.
В июле 2022-го Зеленскому отказали в выступлении на саммите стран Южноамериканского рынка "Меркосур". А потом вообще понеслось: человека в камуфляже, которого даже в США окрестили "королевой попрошаек", не захотели видеть на "Большой двадцатке", на самом саммите НАТО и на саммите Евросоюз – Латинская Америка.
Все, спекся хваленый и раскрученный "демократ с берегов Днепра". Страны Глобального Юга убедились в том, что коллективный Запад, породивший феномен Зеленского, знал изначально: и Зеленский, и руководимый им неонацистский режим в Украине – это всего лишь покорные и бессловесные, но порой крайне жестокие и безжалостные инструменты в руках новых колонизаторов, которые хотят силой и обманом сохранить свое господство в новом мире.
А этому новому миру такие инструменты – дубинки и жупелы страха – уже не нужны. Вот и весь символизм.
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ПутинАрабский мирРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковСаудовская АравияОАЭ
 
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