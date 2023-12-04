https://ukraina.ru/20231204/1051709941.html

Как "чегеварово" все начиналось: Кличко против Зеленского

Как "чегеварово" все начиналось: Кличко против Зеленского - 04.12.2023 Украина.ру

Как "чегеварово" все начиналось: Кличко против Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко фактически объявил о старте своей политической кампании, направленной против президента Зеленского.

2023-12-04T08:02

2023-12-04T08:02

2023-12-04T08:02

эксклюзив

украина

виталий кличко

владимир зеленский

валерий залужный

михаил подоляк

фирташ

эксперты

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В своем интервью швейцарскому СМИ Кличко поддержал Залужного, а также угрожающе высказался в адрес главы государства. "Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил", - сказал киевский градоначальник. Именно Кличко, по мнению экспертов, - главный претендент на президентское кресло. Его политические связи, в том числе на Западе, завязались после Майдана и с тех пор вес бывшего боксера только рос. Открытая критика главы государства определила Кличко в лидеры, вокруг которого сейчас будет формироваться мощный оппозиционный кулак. О том, чем грозит Зеленскому столкновение с внутренним недовольством и украинцев, и политической элиты – анализировали эксперты в своих соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина"Зеленский ответит за всё": мэр Киева перешёл на сторону Залужного. Интервью, которое дал швейцарцам мэр Киева Виталий Кличко, нужно рассматривать в общем контексте. Швейцарскому 20 minuten Кличко рассказал, что падение популярности Зеленского полностью обоснованно — как и тот факт, что симпатии украинского общества к армии (то есть к Залужному) растут. "Люди видят, кто эффективен, а кто нет. И было, и остаётся много ожиданий. Зеленский платит за ошибки, которые он допустил", — сообщил Кличко. ▪️Залужный, по словам Кличко, сказал правду, которую люди не хотят слышать. Сам же киевский мэр поддерживает Залужного, потому что "нельзя бесконечно с эйфорией врать своему народу и партнёрам". Правда, свергать Зеленского Кличко не призывает. Наоборот, говорит, что его надо поддерживать до конца войны — "но после неё каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи". Лишнее подтверждение теории, что Зеленский покинет президентство только вперёд ногами.▪️ Аккуратно затронута тема коррупции на Украине. Кличко расписался в лояльности ЕС, заявив, что его стране нужны "европейские законы и европейское качество жизни". И признался в лютой зависти к Польше, Словакии и Чехии. По словам Кличко, в самом Киеве, на уровне мэрии, всё ориентировано на антикоррупционные стандарты Европы и даже Верховная рада пытается следовать примеру машины, созданной им, мэром. Явное позиционирование как неподкупного политика, который изо всех сил сопротивляется коррупционной машине, работающей в интересах руководства страны.▪️ Заметим, что интервью это не первое. Накануне Кличко высказался в "Шпигеле"— о том, что Украина встала на путь авторитаризма Зеленского. С которым у Кличко за 1,5 года, между прочим, не было ни единой встречи или телефонной беседы. Обратим внимание и на оговорку издания: в нескольких крупных городах Украины избранные мэры были отстранены от должности простым решением суда — такая судьба, например, постигла главу Чернигова. Учитывая давние связи Кличко с Германией и его контакты с немецким истеблишментом, неудивительно, что неприятные для Зеленского "месседжи" разгоняются на данном направлении.▪️ Что имеем в результате? Во-первых, авторитарного Зеленского, который цепляется за власть, чтобы ему не припомнили многочисленные ошибки и коррупцию. Во-вторых, политическую оппозиции на Украине в разгар войны — "проевропейскую", "неподкупную", "популярную", которую внимательно слушают СМИ Старой Европы... Беги, Зеленский, — хоть в Аргентину! Беги, пока не поздно.Писатель Захар ПрилепинМэр Киева Кличко в интервью швейцарцам: - Залужный сказал правду о патовой ситуации на фронте. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти четкие слова - несправедливо. Я - на его стороне, - сказал Кличко. - Меня не удивляет падение популярности Владимира Зеленского. Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил. Конец цитаты. Володимир и его дружная команда. Чем же он платить будет? А так чегеварово всё начиналось. А заканчивается всё опять как-то петлюрово. Как-то бандерово.Политолог Юрий БаранчикЗеленского списали. Коалиция для сноса Зеленского готова. Если даже Кличко подал голос, значит, железные гарантии безопасности и правильности такой линии поведения со стороны Германии он получил. То есть, и Берлин в теме. Хотят вернуть должок бритам. К доктору не ходи. Поэтому жалкие и несистемные трепыхания Зеленского, типа, отказа в выезде за границу Порошенко, только подчёркивают его стратегическую беспомощность: элиты против, армия - против, внешние игроки - готовы списать. Следующий шаг - только аресты "заговорщиков" силами СБУ, но не факт, что посланные группы не вернутся с "заговорщиками" за самим Зеленским. Его списали. Даже жена это понимает и просит только не убивать. Дать выйти из власти живым. Но шансов на это, с учётом невменяемого поведения Зеленского, все меньше. Новый год даёт ему последний шанс сказать - "Дорогие украинцы! Я устал, я ухожу". Тогда и ликвидация станет вроде как бессмысленной. Миша-то Подоляк как никто должен это понимать. И мягкий сценарий перехода власти вполне может произойти, и тогда все будет без эксцессов. А вот если Зе продолжит упираться, то вариантов-то и не останется, кроме как уйти героем - например, погибнуть при перестрелке, типа, "с прорвавшейся в Киев разведгруппой из бывших вагнеров, которым поступил приказ на ликвидацию Зе". Ну, не может преЗедент просто помереть от передоза кокаином. Не геройская это смерть, а собачья. Так что у Зеленского тока "два путя". Или под сосенкой, или под березкой. И этот выбор он должен сделать до Нового года. Потому что потом в Киев, как я недавно писал, приедет совсем другая группа "учоных", и далеко не из "Стратфора", а уже от Киссинджера. С учётом выведенной мной закономерности, что каждый следующий президент Украины слабее предыдущего, преемник Зе будет по-любому его слабей. Скрепить расползающиеся тело украинской недогосударственности можно будет только военной диктатурой. Но это будет ненадолго - умерла, так умерла. После чего состоится переход к формату "Дикого поля", тоже недолгого, после чего страны-соседи просто попилят между собой эту территорию по исторически существовавшим границам. Чтобы было по справедливости. Особенно важно осознать этот принцип полякам, чтобы потом не было долго "мучительно больно". Москву устроит любой из двух вариантов Майдана с уходом Зеленского. Хотя второй вариант, с жесткими силовыми разборками, с большой вероятностью ведущий окраину сразу к формату "Дикого поля", минуя военную диктатуру, конечно, лучше. По многим причинам.Политик Олег Царев… украинский истеблишмент продолжает не просто отрекаться от Зеленского, а открыто ему оппозиционировать. Сегодня мэр Киева Кличко заявил, что Украина движется к авторитаризму, при котором всё зависит от настроения одного человека. А единственный независимый институт — это местное самоуправление. И он тоже терпит огромное давление. Сегодняшние высказывания Кличко дополняют опубликованные вчера данные соц опросов, которые показали, что рейтинг Залужного выше рейтинга Зеленского. Все это все более явственно показывает, что Зеленского сливают. И Запад, и украинские элиты.Журналист Сергей ИвановВсе, что вы сейчас наблюдаете – заявления Кличко, попытки сепаратных переговоров Порошенко с Орбаном, демарш по московской церкви – это реализация сценария "Минск-3".Мы все это видели. По-прежнему кремлевские агенты Фирташ, Могилевич, Медведчук активируют подконтрольных представителей украинского истеблишмента с единственной целью – заставить Украину отдать Путину оккупированные территории и навязать пророссийскую внешнеполитическую и гуманитарную политику. Саботаж Кличко, тесно связанного с российским криминалом, Фирташем, Столаром, Левочкиным очень ярко это иллюстрирует. Он дождался очередного обострения и начал разгонять сурковские тезисы в иностранных СМИ. Такое впечатление, что на страну ему чихать, более того, что его семья здесь не живет и не планирует. А Киев для него – скорее девелоперский проект с высокой доходностью. Интересная статистика: с начала полномасштабного вторжения у Кличко было 97 суток заграничных командировок. Давос – 22.05-28.05.2022, Мадрид 27.06-03.07.2022, Прага, ФРГ, Барселона, Прага - 15.09-27.09.2022, Барселона – 14.11-15.11.2022, Давос – 14.01-22.01.2023, Мюнхен – 16.02-19.02.2023, Гамбург, Лиссабон - 31.03-09.04.2023, Вашингтон, Денвер, Мюнхен – 23.04- 30.04.2023, Братислава – 17.07-23.07.2023 Париж, Варшава, Ольштын - 23.08-30.08.2023 Берлин, Мюнстер, Мюнхен, Барселона – 13.09-23.09.2023. Этот туризм обошелся городу в 23 млн грн. И хорошо, если бы назад он привозил танки, ПВО, оружие, боеприпасы, дроны, но нет – сплошной ноль. Вопрос: зачем все эти путешествия, если они безрезультатны? И какова, в таком случае, их подлинная цель? Не знаю, что еще предстоит в этой стране, чтобы все навсегда осознали, что любой компромисс с Россией – это очередной ненадолго отсроченный геноцид.Народный депутат Максим БужанскийПолистал ленту телеграма. Все, кто во что горазд, пытаются шатать Начальника. Возможно кому то кажется, что это дерзкая фронда, кому то, что это традиционная демократия. Но я уверен, что это нечто абсолютно другое. Это коллективное самоубийство.

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эксклюзив, украина, виталий кличко, владимир зеленский, валерий залужный, михаил подоляк, фирташ, эксперты