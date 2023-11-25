Это вам не сафари. На Украине задумались о тайных переговорах - 25.11.2023 Украина.ру
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Это вам не сафари. На Украине задумались о тайных переговорах
Это вам не сафари. На Украине задумались о тайных переговорах - 25.11.2023 Украина.ру
Это вам не сафари. На Украине задумались о тайных переговорах
Если даже Запад предоставит Киеву новые вооружения и можно будет продолжать активные боевые действия, следует задать себе вопрос: в чем смысл, если нет перспективы в результате этих действий освободить территории? Об этом сказал украинский политолог Вадим Карасев в интервью интернет-каналу "Новини live".
2023-11-25T21:04
2023-11-25T21:04
эксклюзив
украина
эксперты
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"Если нет гарантий освобождения территорий в ближайшее время, в 2024 году, в первой половине, то в чем смысл? Просто чтобы гибли солдаты и гибли люди? И это, кстати, люди понимают тоже, поэтому проблемы с мобилизацией", - сказал эксперт. Он отметил, что сейчас, когда можно выбирать между войной и миром, мотивация другая - "что ни делай, только за большие деньги, только наемники… но они тоже не хотят уже воевать, потому что война другая, это не та война, которая — сафари где-нибудь там на Ближнем Востоке".Карасев подчеркнул, что от территорий никто не отказывается, просто нужен перевод горячей войны с Россией в холодную войну."Украина остается в западной сфере влияния, вот такой план — переходит к сдерживанию России, полит-экономическому давлению, санкционному давлению. Расчет на то, что политическая система может там не выдержать — ну, такой расчет пока". - пояснил политоллог, добавив, что сам он сомневается в успешности этой планируемой попытки "повторить "холодную войну" и падения СССР"."Мне кажется, этого не будет", - сказал Карасев. По его мнению, надо договариваться, надо узнать, чего Путину надо от Украины и начинать теневые переговоры — "пусть Запад начинает"."На поле боя Россию не победили. Значит, надо (думать — Рел.), как ее победить дальше, никто не отказывается от этого", - считает украинский эксперт. По его мнению, политики, в том числе и украинские, все это понимают, но сказать прямо не могут, опасаясь проблем внутри страны. Но проблемы могут возникнуть как раз в случае продолжения провального контрнаступления и возможной потери новых территорий.Отметим, Зеленский в интервью Fox News заявил, что готов поговорить с Дональдом Трампом, если у того есть конкретный мирный план, то - "пусть поделится". Однако, по словам Зеленского, такой план не должен предусматривать оставления территорий."Да, мы можем остановить конфликт, отдав России Донбасс и Крым. Но не думаю, что наша страна готова к такому мирному плану, потому что для нее он таковым не является вовсе", - заявил Зеленский.По мнению бывшего советника президента Леонида Кучмы, украинского политолога и экономиста Олега Соскина, то, что Зеленский "готов выслушать" Трампа, выглядит просто смешно: кто Зеленский и кто Трамп?По всей видимости, Зеленский просто "берет на понт", заявил эксперт в очередном выпуске своего видеоблога. Он также отметил, что гонениями на инакомыслящих "фактически Зеленский собственными руками создает такую очень серьезную, на уровне антагонистических противников, рать, которая его просто будет закатывать в асфальт".Но это когда еще будет. А пока "закатывают в асфальт" простых украинцев, в Киеве звучат уже предложения расширить призывной возраст с 17 лет до 70 лет. А Зеленский подписывает новые указы, расширяющие список антироссийских санкций.В это же время президент РФ Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите лидеров стран G-20, сказал, что "военные действия — это всегда трагедия", что "гибель людней не может не потрясать"."А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе – это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в Секторе Газа, сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза – это не потрясает? А то, что Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, – это не потрясает?" - задал президент РФ ряд вопросов.Что касается украинского кризиса, то Путин напомнил - Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Украина публично объявила о выходе из переговорного процесса, Зеленский своим указом просто запретил вести переговоры с РФ.Киеву надо что-то с этим делать, потому что Украина начинает проигрывать на дипломатическом поле, отметил в связи с этим Вадим Карасев."Начинаем проигрывать, потому что мы не хотим переговоров, а Путин хочет переговоров. То есть, он выступает как миротворец и пользуется тем, что мы пока… по крайней мере, пока - не включаем дипломатию в войну", - сказал политолог в эфире ютуб-канала Politeka. Он добавил, что "нужно будет этот вопрос (запрет на переговоры — Ред.) как-то решать, чтобы не накапливать пассивы в будущей дипломатической игре".Эксперт высказал предположение, что украинская власть вынуждена сейчас блефовать, а вообще - следует ожидать "размагничивания ситуации".Но пока ситуация очень опасная, считает украинский политтехнолог Дмитрий Раимов. Он в эфире интернет-канала "Да это так" напомнил о недавней статье в Foreign Policy - "о том, что мир как никогда близко стоит к Третьей мировой войне"."Сейчас политики европейские, политики американские стараются со всех мил нажать на "стоп-кран" для того, чтобы не влететь в мировую войну. И они будут готовы идти максимально на все, чтобы этого не произошло", - сказал эксперт, отвечая на вопрос, не "сливает" ли сейчас Запад Украину. По его словам, "нас (киевский режим — Ред.) пока не сливают, но, скорее, эти страны стараются максимально затормозить для того, чтобы самим не встрянуть в мировую войну, выиграть время для переговоров и, возможно, остановить большое кровопролитие мировое".Но как продать эти возможные переговоры украинскому обществу? Раимов отметил, что в этом плане - действительно, "ситуация напряженная". С другой стороны, по его мнению, Байден, скорее всего, проиграет выборы в США, а если их выиграет Трамп — "у нас (у киевского режима — Ред.) не так много будет времени для того, чтобы вообще что-то как-то успеть сделать".По мнению эксперта, Трамп попытается решить вопрос так, как он и говорит —то есть, произойдет сосредоточение на внутренней политике, а Киев при этом "может перестать получать военную и политическую помощь".Раимов подчеркнул, что переговоры когда-то все равно случатся, и общество должно над этим размышлять. Если власть против, тогда надо менять власть, или это будут выборы, или это будет какой-то другой вариант, возможно, тот, о котором говорит Зеленский (Майдан-3 и т. д.).По словам эксперта, на Украине "сейчас о людях буквально забыли", забыли об их социальных потребностях, а это в перспективе грозит тем, что "если фронт не посыпется, то может посыпаться тыл".
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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эксклюзив, украина, эксперты
Эксклюзив, Украина, эксперты

Это вам не сафари. На Украине задумались о тайных переговорах

21:04 25.11.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Если даже Запад предоставит Киеву новые вооружения и можно будет продолжать активные боевые действия, следует задать себе вопрос: в чем смысл, если нет перспективы в результате этих действий освободить территории? Об этом сказал украинский политолог Вадим Карасев в интервью интернет-каналу "Новини live".
"Если нет гарантий освобождения территорий в ближайшее время, в 2024 году, в первой половине, то в чем смысл? Просто чтобы гибли солдаты и гибли люди? И это, кстати, люди понимают тоже, поэтому проблемы с мобилизацией", - сказал эксперт. Он отметил, что сейчас, когда можно выбирать между войной и миром, мотивация другая - "что ни делай, только за большие деньги, только наемники… но они тоже не хотят уже воевать, потому что война другая, это не та война, которая — сафари где-нибудь там на Ближнем Востоке".
бойцы ССО ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
19:57
Около 179 тысяч единиц оружия утеряно на Украине с начала СВОС февраля 2022 года на Украине было утеряно или похищено около 179 тысяч единиц огнестрельного оружия. Такие данные приводит аналитический ресурс "Опендатабот"
Карасев подчеркнул, что от территорий никто не отказывается, просто нужен перевод горячей войны с Россией в холодную войну.
"Украина остается в западной сфере влияния, вот такой план — переходит к сдерживанию России, полит-экономическому давлению, санкционному давлению. Расчет на то, что политическая система может там не выдержать — ну, такой расчет пока". - пояснил политоллог, добавив, что сам он сомневается в успешности этой планируемой попытки "повторить "холодную войну" и падения СССР".
"Мне кажется, этого не будет", - сказал Карасев. По его мнению, надо договариваться, надо узнать, чего Путину надо от Украины и начинать теневые переговоры — "пусть Запад начинает".
"На поле боя Россию не победили. Значит, надо (думать — Рел.), как ее победить дальше, никто не отказывается от этого", - считает украинский эксперт. По его мнению, политики, в том числе и украинские, все это понимают, но сказать прямо не могут, опасаясь проблем внутри страны. Но проблемы могут возникнуть как раз в случае продолжения провального контрнаступления и возможной потери новых территорий.
Отметим, Зеленский в интервью Fox News заявил, что готов поговорить с Дональдом Трампом, если у того есть конкретный мирный план, то - "пусть поделится". Однако, по словам Зеленского, такой план не должен предусматривать оставления территорий.
"Да, мы можем остановить конфликт, отдав России Донбасс и Крым. Но не думаю, что наша страна готова к такому мирному плану, потому что для нее он таковым не является вовсе", - заявил Зеленский.
По мнению бывшего советника президента Леонида Кучмы, украинского политолога и экономиста Олега Соскина, то, что Зеленский "готов выслушать" Трампа, выглядит просто смешно: кто Зеленский и кто Трамп?
По всей видимости, Зеленский просто "берет на понт", заявил эксперт в очередном выпуске своего видеоблога. Он также отметил, что гонениями на инакомыслящих "фактически Зеленский собственными руками создает такую очень серьезную, на уровне антагонистических противников, рать, которая его просто будет закатывать в асфальт".
Но это когда еще будет. А пока "закатывают в асфальт" простых украинцев, в Киеве звучат уже предложения расширить призывной возраст с 17 лет до 70 лет. А Зеленский подписывает новые указы, расширяющие список антироссийских санкций.
В это же время президент РФ Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите лидеров стран G-20, сказал, что "военные действия — это всегда трагедия", что "гибель людней не может не потрясать".
"А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе – это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в Секторе Газа, сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза – это не потрясает? А то, что Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, – это не потрясает?" - задал президент РФ ряд вопросов.
Что касается украинского кризиса, то Путин напомнил - Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Украина публично объявила о выходе из переговорного процесса, Зеленский своим указом просто запретил вести переговоры с РФ.
Киеву надо что-то с этим делать, потому что Украина начинает проигрывать на дипломатическом поле, отметил в связи с этим Вадим Карасев.
"Начинаем проигрывать, потому что мы не хотим переговоров, а Путин хочет переговоров. То есть, он выступает как миротворец и пользуется тем, что мы пока… по крайней мере, пока - не включаем дипломатию в войну", - сказал политолог в эфире ютуб-канала Politeka. Он добавил, что "нужно будет этот вопрос (запрет на переговоры — Ред.) как-то решать, чтобы не накапливать пассивы в будущей дипломатической игре".
Эксперт высказал предположение, что украинская власть вынуждена сейчас блефовать, а вообще - следует ожидать "размагничивания ситуации".
Но пока ситуация очень опасная, считает украинский политтехнолог Дмитрий Раимов. Он в эфире интернет-канала "Да это так" напомнил о недавней статье в Foreign Policy - "о том, что мир как никогда близко стоит к Третьей мировой войне".
"Сейчас политики европейские, политики американские стараются со всех мил нажать на "стоп-кран" для того, чтобы не влететь в мировую войну. И они будут готовы идти максимально на все, чтобы этого не произошло", - сказал эксперт, отвечая на вопрос, не "сливает" ли сейчас Запад Украину. По его словам, "нас (киевский режим — Ред.) пока не сливают, но, скорее, эти страны стараются максимально затормозить для того, чтобы самим не встрянуть в мировую войну, выиграть время для переговоров и, возможно, остановить большое кровопролитие мировое".
Но как продать эти возможные переговоры украинскому обществу? Раимов отметил, что в этом плане - действительно, "ситуация напряженная". С другой стороны, по его мнению, Байден, скорее всего, проиграет выборы в США, а если их выиграет Трамп — "у нас (у киевского режима — Ред.) не так много будет времени для того, чтобы вообще что-то как-то успеть сделать".
По мнению эксперта, Трамп попытается решить вопрос так, как он и говорит —то есть, произойдет сосредоточение на внутренней политике, а Киев при этом "может перестать получать военную и политическую помощь".
Раимов подчеркнул, что переговоры когда-то все равно случатся, и общество должно над этим размышлять. Если власть против, тогда надо менять власть, или это будут выборы, или это будет какой-то другой вариант, возможно, тот, о котором говорит Зеленский (Майдан-3 и т. д.).
По словам эксперта, на Украине "сейчас о людях буквально забыли", забыли об их социальных потребностях, а это в перспективе грозит тем, что "если фронт не посыпется, то может посыпаться тыл".
 
ЭксклюзивУкраинаэксперты
 
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21:04Это вам не сафари. На Украине задумались о тайных переговорах
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