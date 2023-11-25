https://ukraina.ru/20231125/1051340959.html

Это вам не сафари. На Украине задумались о тайных переговорах

Это вам не сафари. На Украине задумались о тайных переговорах - 25.11.2023 Украина.ру

Это вам не сафари. На Украине задумались о тайных переговорах

Если даже Запад предоставит Киеву новые вооружения и можно будет продолжать активные боевые действия, следует задать себе вопрос: в чем смысл, если нет перспективы в результате этих действий освободить территории? Об этом сказал украинский политолог Вадим Карасев в интервью интернет-каналу "Новини live".

2023-11-25T21:04

2023-11-25T21:04

2023-11-25T21:04

эксклюзив

украина

эксперты

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"Если нет гарантий освобождения территорий в ближайшее время, в 2024 году, в первой половине, то в чем смысл? Просто чтобы гибли солдаты и гибли люди? И это, кстати, люди понимают тоже, поэтому проблемы с мобилизацией", - сказал эксперт. Он отметил, что сейчас, когда можно выбирать между войной и миром, мотивация другая - "что ни делай, только за большие деньги, только наемники… но они тоже не хотят уже воевать, потому что война другая, это не та война, которая — сафари где-нибудь там на Ближнем Востоке".Карасев подчеркнул, что от территорий никто не отказывается, просто нужен перевод горячей войны с Россией в холодную войну."Украина остается в западной сфере влияния, вот такой план — переходит к сдерживанию России, полит-экономическому давлению, санкционному давлению. Расчет на то, что политическая система может там не выдержать — ну, такой расчет пока". - пояснил политоллог, добавив, что сам он сомневается в успешности этой планируемой попытки "повторить "холодную войну" и падения СССР"."Мне кажется, этого не будет", - сказал Карасев. По его мнению, надо договариваться, надо узнать, чего Путину надо от Украины и начинать теневые переговоры — "пусть Запад начинает"."На поле боя Россию не победили. Значит, надо (думать — Рел.), как ее победить дальше, никто не отказывается от этого", - считает украинский эксперт. По его мнению, политики, в том числе и украинские, все это понимают, но сказать прямо не могут, опасаясь проблем внутри страны. Но проблемы могут возникнуть как раз в случае продолжения провального контрнаступления и возможной потери новых территорий.Отметим, Зеленский в интервью Fox News заявил, что готов поговорить с Дональдом Трампом, если у того есть конкретный мирный план, то - "пусть поделится". Однако, по словам Зеленского, такой план не должен предусматривать оставления территорий."Да, мы можем остановить конфликт, отдав России Донбасс и Крым. Но не думаю, что наша страна готова к такому мирному плану, потому что для нее он таковым не является вовсе", - заявил Зеленский.По мнению бывшего советника президента Леонида Кучмы, украинского политолога и экономиста Олега Соскина, то, что Зеленский "готов выслушать" Трампа, выглядит просто смешно: кто Зеленский и кто Трамп?По всей видимости, Зеленский просто "берет на понт", заявил эксперт в очередном выпуске своего видеоблога. Он также отметил, что гонениями на инакомыслящих "фактически Зеленский собственными руками создает такую очень серьезную, на уровне антагонистических противников, рать, которая его просто будет закатывать в асфальт".Но это когда еще будет. А пока "закатывают в асфальт" простых украинцев, в Киеве звучат уже предложения расширить призывной возраст с 17 лет до 70 лет. А Зеленский подписывает новые указы, расширяющие список антироссийских санкций.В это же время президент РФ Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите лидеров стран G-20, сказал, что "военные действия — это всегда трагедия", что "гибель людней не может не потрясать"."А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе – это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в Секторе Газа, сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза – это не потрясает? А то, что Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, – это не потрясает?" - задал президент РФ ряд вопросов.Что касается украинского кризиса, то Путин напомнил - Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Украина публично объявила о выходе из переговорного процесса, Зеленский своим указом просто запретил вести переговоры с РФ.Киеву надо что-то с этим делать, потому что Украина начинает проигрывать на дипломатическом поле, отметил в связи с этим Вадим Карасев."Начинаем проигрывать, потому что мы не хотим переговоров, а Путин хочет переговоров. То есть, он выступает как миротворец и пользуется тем, что мы пока… по крайней мере, пока - не включаем дипломатию в войну", - сказал политолог в эфире ютуб-канала Politeka. Он добавил, что "нужно будет этот вопрос (запрет на переговоры — Ред.) как-то решать, чтобы не накапливать пассивы в будущей дипломатической игре".Эксперт высказал предположение, что украинская власть вынуждена сейчас блефовать, а вообще - следует ожидать "размагничивания ситуации".Но пока ситуация очень опасная, считает украинский политтехнолог Дмитрий Раимов. Он в эфире интернет-канала "Да это так" напомнил о недавней статье в Foreign Policy - "о том, что мир как никогда близко стоит к Третьей мировой войне"."Сейчас политики европейские, политики американские стараются со всех мил нажать на "стоп-кран" для того, чтобы не влететь в мировую войну. И они будут готовы идти максимально на все, чтобы этого не произошло", - сказал эксперт, отвечая на вопрос, не "сливает" ли сейчас Запад Украину. По его словам, "нас (киевский режим — Ред.) пока не сливают, но, скорее, эти страны стараются максимально затормозить для того, чтобы самим не встрянуть в мировую войну, выиграть время для переговоров и, возможно, остановить большое кровопролитие мировое".Но как продать эти возможные переговоры украинскому обществу? Раимов отметил, что в этом плане - действительно, "ситуация напряженная". С другой стороны, по его мнению, Байден, скорее всего, проиграет выборы в США, а если их выиграет Трамп — "у нас (у киевского режима — Ред.) не так много будет времени для того, чтобы вообще что-то как-то успеть сделать".По мнению эксперта, Трамп попытается решить вопрос так, как он и говорит —то есть, произойдет сосредоточение на внутренней политике, а Киев при этом "может перестать получать военную и политическую помощь".Раимов подчеркнул, что переговоры когда-то все равно случатся, и общество должно над этим размышлять. Если власть против, тогда надо менять власть, или это будут выборы, или это будет какой-то другой вариант, возможно, тот, о котором говорит Зеленский (Майдан-3 и т. д.).По словам эксперта, на Украине "сейчас о людях буквально забыли", забыли об их социальных потребностях, а это в перспективе грозит тем, что "если фронт не посыпется, то может посыпаться тыл".

https://ukraina.ru/20231125/1051325916.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты