https://ukraina.ru/20231110/1050923919.html
"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась ВСУшница в положении
"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась ВСУшница в положении - 10.11.2023 Украина.ру
"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась ВСУшница в положении
В российский плен сдалась первая беременная военнослужащая Вооруженных сил Украины. Видео 10 ноября распространил один из телеграм-каналов
2023-11-10T14:57
2023-11-10T14:57
2023-11-10T15:35
новости
россия
вс рф
украина
всу
вооруженные силы украины
женщины
военнослужащие
плен
беременность
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Сообщается, что это пока что первая, задокументированная на видео, сдача в плен беременной военнослужащей ВСУ.Российские военные издалека спросили, имеется ли у неё при себе оружие. После чего потребовали поднять руки и оставаться на месте.Когда российские военнослужащие приблизились к ней, вэсэушница попросили не бить её, так как она беременна.Накануне газета The New York Times выпустила статью о том, что власти Украины примут решение массово мобилизовать женщин, а потому жительницы страны уже сегодня оттачивают боевые навыки, чтобы быть готовыми к отправке на фронт.Утверждается, будто украинки под Киевом организовались в некий отряд для прохождения "курсов по обращению с боевым оружием и ведению военных действий в населённых пунктах".Австрийское издание Exxpress сообщало, что Киев остро нуждается в пополнении своих боевых частей, поэтому делает ставку на иностранных наемников в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе желательны женщины.Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".В Сети также распространился рекламный видеоролик, призывающий женщин записываться в ряды ВСУ."Настоящая женщина должна быть распутницей в постели, хозяйкой на кухне и защитницей на фронте. Вступай в ВСУ", - говорится в рекламе.По данным министерства обороны Украины, сейчас в Вооружённых силах страны служат около 43-х тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году — за год до начала спецоперации.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин. В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов. Девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена, добавил Марочко.Военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв в интервью изданию Украина.ру рассказал, что у Украины есть определённые ресурсы для мобилизации. "Киевский режим обязательно будет создавать женские и студенческие батальоны под предлогом того, что они будут служить в своих регионах, а потом под охраной привезут на линию боевого соприкосновения", заявил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20231017/1050225664.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вс рф, украина, всу, вооруженные силы украины, женщины, военнослужащие, плен, беременность
Новости, Россия, ВС РФ, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, женщины, Военнослужащие, плен, беременность
"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась ВСУшница в положении
14:57 10.11.2023 (обновлено: 15:35 10.11.2023)
В российский плен сдалась первая беременная военнослужащая Вооруженных сил Украины. Видео 10 ноября распространил один из телеграм-каналов
Сообщается, что это пока что первая, задокументированная на видео, сдача в плен беременной военнослужащей ВСУ.
Российские военные издалека спросили, имеется ли у неё при себе оружие. После чего потребовали поднять руки и оставаться на месте.
Когда российские военнослужащие приблизились к ней, вэсэушница попросили не бить её, так как она беременна.
"Ты что тут забыла, беременная?" – спросил один из российских военных.
Накануне газета The New York Times выпустила статью
о том, что власти Украины примут решение массово мобилизовать женщин, а потому жительницы страны уже сегодня оттачивают боевые навыки, чтобы быть готовыми к отправке на фронт.
Утверждается, будто украинки под Киевом организовались в некий отряд для прохождения "курсов по обращению с боевым оружием и ведению военных действий в населённых пунктах".
Австрийское издание Exxpress сообщало
, что Киев остро нуждается в пополнении своих боевых частей, поэтому делает ставку на иностранных наемников в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе желательны женщины.
Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".
В Сети также распространился рекламный видеоролик, призывающий женщин записываться в ряды ВСУ.
"Настоящая женщина должна быть распутницей в постели, хозяйкой на кухне и защитницей на фронте. Вступай в ВСУ", - говорится
в рекламе.
По данным министерства обороны Украины, сейчас в Вооружённых силах страны служат около 43-х тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году — за год до начала спецоперации.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил
, что в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин. В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов. Девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена, добавил Марочко.
Военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв в интервью изданию Украина.ру рассказал, что у Украины есть определённые ресурсы для мобилизации. "Киевский режим обязательно будет создавать женские и студенческие батальоны под предлогом того, что они будут служить в своих регионах, а потом под охраной привезут на линию боевого соприкосновения", заявил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.