"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась ВСУшница в положении - 10.11.2023 Украина.ру
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"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась ВСУшница в положении
"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась ВСУшница в положении - 10.11.2023 Украина.ру
"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась ВСУшница в положении
В российский плен сдалась первая беременная военнослужащая Вооруженных сил Украины. Видео 10 ноября распространил один из телеграм-каналов
2023-11-10T14:57
2023-11-10T15:35
новости
россия
вс рф
украина
всу
вооруженные силы украины
женщины
военнослужащие
плен
беременность
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Сообщается, что это пока что первая, задокументированная на видео, сдача в плен беременной военнослужащей ВСУ.Российские военные издалека спросили, имеется ли у неё при себе оружие. После чего потребовали поднять руки и оставаться на месте.Когда российские военнослужащие приблизились к ней, вэсэушница попросили не бить её, так как она беременна.Накануне газета The New York Times выпустила статью о том, что власти Украины примут решение массово мобилизовать женщин, а потому жительницы страны уже сегодня оттачивают боевые навыки, чтобы быть готовыми к отправке на фронт.Утверждается, будто украинки под Киевом организовались в некий отряд для прохождения "курсов по обращению с боевым оружием и ведению военных действий в населённых пунктах".Австрийское издание Exxpress сообщало, что Киев остро нуждается в пополнении своих боевых частей, поэтому делает ставку на иностранных наемников в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе желательны женщины.Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".В Сети также распространился рекламный видеоролик, призывающий женщин записываться в ряды ВСУ."Настоящая женщина должна быть распутницей в постели, хозяйкой на кухне и защитницей на фронте. Вступай в ВСУ", - говорится в рекламе.По данным министерства обороны Украины, сейчас в Вооружённых силах страны служат около 43-х тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году — за год до начала спецоперации.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин. В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов. Девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена, добавил Марочко.Военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв в интервью изданию Украина.ру рассказал, что у Украины есть определённые ресурсы для мобилизации. "Киевский режим обязательно будет создавать женские и студенческие батальоны под предлогом того, что они будут служить в своих регионах, а потом под охраной привезут на линию боевого соприкосновения", заявил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вс рф, украина, всу, вооруженные силы украины, женщины, военнослужащие, плен, беременность
Новости, Россия, ВС РФ, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, женщины, Военнослужащие, плен, беременность

"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась ВСУшница в положении

14:57 10.11.2023 (обновлено: 15:35 10.11.2023)
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP / Libkos
Читать в
В российский плен сдалась первая беременная военнослужащая Вооруженных сил Украины. Видео 10 ноября распространил один из телеграм-каналов
Сообщается, что это пока что первая, задокументированная на видео, сдача в плен беременной военнослужащей ВСУ.
Российские военные издалека спросили, имеется ли у неё при себе оружие. После чего потребовали поднять руки и оставаться на месте.
Когда российские военнослужащие приблизились к ней, вэсэушница попросили не бить её, так как она беременна.

"Ты что тут забыла, беременная?" – спросил один из российских военных.

Накануне газета The New York Times выпустила статью о том, что власти Украины примут решение массово мобилизовать женщин, а потому жительницы страны уже сегодня оттачивают боевые навыки, чтобы быть готовыми к отправке на фронт.
Утверждается, будто украинки под Киевом организовались в некий отряд для прохождения "курсов по обращению с боевым оружием и ведению военных действий в населённых пунктах".
Австрийское издание Exxpress сообщало, что Киев остро нуждается в пополнении своих боевых частей, поэтому делает ставку на иностранных наемников в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе желательны женщины.
Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".
В Сети также распространился рекламный видеоролик, призывающий женщин записываться в ряды ВСУ.
"Настоящая женщина должна быть распутницей в постели, хозяйкой на кухне и защитницей на фронте. Вступай в ВСУ", - говорится в рекламе.
По данным министерства обороны Украины, сейчас в Вооружённых силах страны служат около 43-х тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году — за год до начала спецоперации.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин. В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов. Девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена, добавил Марочко.
Военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв в интервью изданию Украина.ру рассказал, что у Украины есть определённые ресурсы для мобилизации. "Киевский режим обязательно будет создавать женские и студенческие батальоны под предлогом того, что они будут служить в своих регионах, а потом под охраной привезут на линию боевого соприкосновения", заявил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 08:44
"Пронумеровать, как в концлагере". Украинские и российские эксперты о сценариях будущегоУзурпаторы, захватившие власть в Киеве, продолжают превращать Украину в концлагерь. Теперь поставлена задача пронумеровать всех граждан. Об этом сказал в своем видеоблоге бывший советник президента Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин
 
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