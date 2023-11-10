https://ukraina.ru/20231110/1050923919.html

"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась ВСУшница в положении

"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась ВСУшница в положении - 10.11.2023 Украина.ру

"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась ВСУшница в положении

В российский плен сдалась первая беременная военнослужащая Вооруженных сил Украины. Видео 10 ноября распространил один из телеграм-каналов

2023-11-10T14:57

2023-11-10T14:57

2023-11-10T15:35

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Сообщается, что это пока что первая, задокументированная на видео, сдача в плен беременной военнослужащей ВСУ.Российские военные издалека спросили, имеется ли у неё при себе оружие. После чего потребовали поднять руки и оставаться на месте.Когда российские военнослужащие приблизились к ней, вэсэушница попросили не бить её, так как она беременна.Накануне газета The New York Times выпустила статью о том, что власти Украины примут решение массово мобилизовать женщин, а потому жительницы страны уже сегодня оттачивают боевые навыки, чтобы быть готовыми к отправке на фронт.Утверждается, будто украинки под Киевом организовались в некий отряд для прохождения "курсов по обращению с боевым оружием и ведению военных действий в населённых пунктах".Австрийское издание Exxpress сообщало, что Киев остро нуждается в пополнении своих боевых частей, поэтому делает ставку на иностранных наемников в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе желательны женщины.Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".В Сети также распространился рекламный видеоролик, призывающий женщин записываться в ряды ВСУ."Настоящая женщина должна быть распутницей в постели, хозяйкой на кухне и защитницей на фронте. Вступай в ВСУ", - говорится в рекламе.По данным министерства обороны Украины, сейчас в Вооружённых силах страны служат около 43-х тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году — за год до начала спецоперации.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин. В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов. Девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена, добавил Марочко.Военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв в интервью изданию Украина.ру рассказал, что у Украины есть определённые ресурсы для мобилизации. "Киевский режим обязательно будет создавать женские и студенческие батальоны под предлогом того, что они будут служить в своих регионах, а потом под охраной привезут на линию боевого соприкосновения", заявил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20231017/1050225664.html

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новости, россия, вс рф, украина, всу, вооруженные силы украины, женщины, военнослужащие, плен, беременность