https://ukraina.ru/20231031/1050653530.html

Подробности покушения на Царёва, обстрелы, потери ВСУ. Итоги 31 октября

Подробности покушения на Царёва, обстрелы, потери ВСУ. Итоги 31 октября - 31.10.2023 Украина.ру

Подробности покушения на Царёва, обстрелы, потери ВСУ. Итоги 31 октября

ФСБ задержала агента украинских спецслужб, координировавший покушение на Олега Царева; ВСУ обстреляли приграничные регионы России; ВС РФ нанесли удары по ВСУ

2023-10-31T18:00

2023-10-31T18:00

2023-10-31T18:00

эксклюзив

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Задержан агент СБУ, координировавший покушение на ЦарёваВ Федеральной службе безопасности России 31 октября сообщили о задержании координатора покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царёва.Следователи получили неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению."Координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении", – говорится в сообщении.Задержанный дал признательные показания о своём сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Также это подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения."В феврале я устроился работать в санаторий им. Кирова, где и проживал политик, чтобы иметь полноценный доступ к информации о его передвижениями. Собранные данные передавал в СБУ", – рассказал подозреваемый.Сотрудники ФСБ обнаружили во время обысков готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.В Сети распространилась запись разговора агента СБУ, следившего за Царёвым, своему куратору на Украине. Запись разговора публикует телеграм-канал "Звезда".Куратор предупредил агента, что его телефон будут досматривать и порекомендовал поставить пароль на все мессенджеры. Украинский куратор также убедил задержанного в том, что к него домой не придут и в том, что прослушать этот разговор никто не мог – "это факт железобетонный".Нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады. Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".ВСУ обстреляли приграничные российские регионыГубернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале сообщил об обстерлах региона со стороны Украины. "В Кореневском районе в селе Троицкое повреждена водонапорная башня, без водоснабжения остались около 300 человек", сообщил Старовойт.Обстрелу подверглось село Дарьино Суджанского района.Глава региона заявил, что на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены ёмкости для хранения удобрений.К счастью, в Курской области от обстрелов со стороны ВСУ никто не пострадал.Вооруженные силы Украины обстреляли храм Николая Чудотворца в поселке Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka.По храму было выпущено из миномёта порядка десяти снарядов по стороны Сумской области.Момент обстрела попал на видео. Показано, как снаряд противника падает в нескольких метров от храма, на месте прилета поднимаются клубы дыма.Во время атаки ВСУ сотрудники храма прятались в подвальных помещениях. Предварительно сообщается, что жертв удалось избежать.В Белгородской области под обстрел попала окраина города Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Снаряды легли на территорию промзоны, осколками неустановленного боеприпаса повреждено здание автотранспортного предприятия", - написал Гладков.В результате обстрела никто не пострадал.Украинская артиллерия 31 октября обстреляла разные районы Донецка снарядами натовского калибра 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Зафиксировали обстрелы:Обстрелам со стороны также подверглись и другие населённые пункты Донецкой Народной Республики.ВС РФ нанесли удары по технике ВСУВ Министерстве обороны России сообщили о потерях техники ВСУ.На Купянском направлении российские войска отразили пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 60-ти военнослужащих, четыре танка, из них два "Leopard" производства ФРГ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика"", - сообщили в военном ведомстве.На Донецком направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника на этом направлении составили три танка, две БМП "Bradley", три боевые бронированные машины, а также два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы: М198 и М119 производства США, Д-20 и Д-30, самоходные артиллерийские установки: "Krab" польского производства, "Акация" и "Гвоздика", а также две боевые машины РСЗО "Град".В Запорожской и Херсонской областях средствами противовоздушной обороны сбиты самолеты МиГ-29, а также вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.Перехвачены восемь крылатых ракет "Storm Shadow", две противокорабельные ракеты "Нептун", а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили в российском ведомстве.В Минобороны также заявили о попытках киевского режима атаковать беспилотниками. В Луганской и Донецкой Народных Республиках уничтожены 33 украинских БПЛА.Средствами противовоздушной обороны (ПВО) около 13:00 уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в Белгородской области.Около 16:00 средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над территорией Брянской области.Кроме того, в Одесской области в районе населённого пункта Малодолинское поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

https://ukraina.ru/20231030/1050612854.html

https://ukraina.ru/20231031/1050559597.html

https://ukraina.ru/20231031/1050592812.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, россия, украина, всу, потери всу, вооруженные силы украины, вс рф, минобороны рф, олег царев, обстрелы