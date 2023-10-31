Задержан агент СБУ, координировавший покушение на Царева – ФСБ - 31.10.2023 Украина.ру
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Задержан агент СБУ, координировавший покушение на Царева – ФСБ
Задержан агент СБУ, координировавший покушение на Царева – ФСБ - 31.10.2023 Украина.ру
Задержан агент СБУ, координировавший покушение на Царева – ФСБ
При обыске у задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, фотографии Царева, а также средства конспиративной связи с украинскими кураторами, сообщает 31 октября ФСБ России
2023-10-31T14:24
2023-10-31T14:24
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Следователи получили неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева.Его причастность подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях.При обысках у него обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.Нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады. Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".
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новости, новости украины, олег царев, нападение, фсб, сбу, служба безопасности украины
Новости, Новости Украины, Олег Царев, нападение, ФСБ, СБУ, Служба безопасности Украины

Задержан агент СБУ, координировавший покушение на Царева – ФСБ

14:24 31.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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При обыске у задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, фотографии Царева, а также средства конспиративной связи с украинскими кураторами, сообщает 31 октября ФСБ России
Следователи получили неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева.
"Координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении", – говорится в сообщении.
Его причастность подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях.
"Получены неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на Олега Царёва", – уточнили в ведомстве.
При обысках у него обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.
Нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.
В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады. Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".
Олег Царев интервью
28 октября, 07:04
На Украине подтвердили, что покушение на Царёва является операцией СБУПокушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва было спланировано и осуществлено Службой безопасности Украины. Об этом говорится в опубликованном 27 октября материале "Украинской правды"
 
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