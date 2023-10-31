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Задержан агент СБУ, координировавший покушение на Царева – ФСБ

Задержан агент СБУ, координировавший покушение на Царева – ФСБ - 31.10.2023 Украина.ру

Задержан агент СБУ, координировавший покушение на Царева – ФСБ

При обыске у задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, фотографии Царева, а также средства конспиративной связи с украинскими кураторами, сообщает 31 октября ФСБ России

2023-10-31T14:24

2023-10-31T14:24

2023-10-31T14:24

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Следователи получили неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева.Его причастность подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях.При обысках у него обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.Нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады. Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".

https://ukraina.ru/20231028/1050568928.html

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новости, новости украины, олег царев, нападение, фсб, сбу, служба безопасности украины