ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области
ВСУ 31 октября обстреляли храм Николая Чудотворца в поселке Белая Березка в Брянской области, сообщил телеграм-канал Readovka
По информации канала, со стороны Сумской области из миномета по храму было выпущено порядка десяти снарядов.
Момент обстрела попал на видео. Показано, как снаряд противника падает в нескольких метров от храма, на месте прилета поднимаются клубы дыма.
"Опять туда. Что они там нашли?", - возмущается автор видео.
Во время атаки сотрудники храма прятались в подвальных помещениях. По предварительным сообщениям, человеческих жертв удалось избежать.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что украинские террористы утром 31 октября обстреляли окрестность села Сушаны Климовского района. В результате обстрела произошло возгорание двух нежилых домов, которое позже было локализовано.