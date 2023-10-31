ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области - 31.10.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области
ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области - 31.10.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области
ВСУ 31 октября обстреляли храм Николая Чудотворца в поселке Белая Березка в Брянской области, сообщил телеграм-канал Readovka
2023-10-31T13:27
2023-10-31T13:27
новости
брянская область
обстрелы
храм
миномет
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По информации канала, со стороны Сумской области из миномета по храму было выпущено порядка десяти снарядов.Момент обстрела попал на видео. Показано, как снаряд противника падает в нескольких метров от храма, на месте прилета поднимаются клубы дыма."Опять туда. Что они там нашли?", - возмущается автор видео.Во время атаки сотрудники храма прятались в подвальных помещениях. По предварительным сообщениям, человеческих жертв удалось избежать.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что украинские террористы утром 31 октября обстреляли окрестность села Сушаны Климовского района. В результате обстрела произошло возгорание двух нежилых домов, которое позже было локализовано.
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новости, брянская область, обстрелы, храм, миномет
Новости, Брянская область, обстрелы, храм, миномет

ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области

13:27 31.10.2023
 
© РИА Новости . О. Игнатович / Перейти в фотобанкСвятой Николай
Святой Николай - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . О. Игнатович
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Читать в
ВСУ 31 октября обстреляли храм Николая Чудотворца в поселке Белая Березка в Брянской области, сообщил телеграм-канал Readovka
По информации канала, со стороны Сумской области из миномета по храму было выпущено порядка десяти снарядов.
Момент обстрела попал на видео. Показано, как снаряд противника падает в нескольких метров от храма, на месте прилета поднимаются клубы дыма.
"Опять туда. Что они там нашли?", - возмущается автор видео.
Во время атаки сотрудники храма прятались в подвальных помещениях. По предварительным сообщениям, человеческих жертв удалось избежать.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что украинские террористы утром 31 октября обстреляли окрестность села Сушаны Климовского района. В результате обстрела произошло возгорание двух нежилых домов, которое позже было локализовано.
Суземка, Брянская область, последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
23 октября, 16:50
"У нас партизанский край, мы люди стойкие". Как ВСУ обстреливают Брянскую областьИз поселка Суземка Брянской области, который находится в десяти километрах от российско-украинской границы, сегодня уезжают только те, кто никак не может справиться с тревогой
 
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