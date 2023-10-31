https://ukraina.ru/20231031/1050630391.html

ВСУ за 3 часа выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра - СЦКК

ВСУ за 3 часа выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра - СЦКК - 31.10.2023 Украина.ру

ВСУ за 3 часа выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра - СЦКК

Украинская артиллерия примерно за три часа обстреляла разные районы Донецка 13 снарядами натовского калибра 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-10-31T07:06

2023-10-31T07:06

2023-10-31T07:07

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 01:05 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм... 01:30 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм... 02:10 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм... 04:05 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм... 04:10 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Кроме того, согласно данным СЦКК, украинские войска в 0:45 выпустили четыре снаряда калибра 152 мм по Горловке.Украинские военные за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего по Горловке, Донецку, Александровке, Владимировке было выпущено 106 единиц различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231031/1050623724.html

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новости, россия, днр, донецк, обстрелы, всу, артиллерия