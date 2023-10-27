Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы" - 27.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231027/1050563641.html
Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы" - 27.10.2023 Украина.ру
Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
В решении проблемы нелегальной миграции здравую позицию демонстрирует Венгрия и "молодцы немцы", которые находятся в контакте с официальным Минском. Об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-10-27T20:47
2023-10-27T20:47
новости
нелегалы
лукашенко
ес
союзное государство
пограничники
госпогранкомитет белоруссии
миграционный кризис
миграция
антибелорусские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103266/57/1032665712_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_cbf4afa993cf397881778c7f5ae74167.jpg
Лукашенко рассказал, что "по определённым каналам" Минск и Берлин обсуждают с проблему миграции. Он сообщил подробности: "Оценка такая, как у нас: поляки - негодяи. Особенно, что перекидывают мигрантов и убивают людей. Меня это нисколько не удивляет. С их позиции так и должно быть. Говорят они одно, а делают другое. Для них это норма. Они мерзавцы, крестоносцы. В истории всегда было так".Рассказывая предысторию миграционного кризиса, Лукашенко сообщил: сначала официальный Минск помогал Евросоюзу защищать его внешние рубежи, осуществлялись совместные проекты по миграции. Затем ЕС ввёл санкции и начал экономическую войну с Белоруссией, и тогда Лукашенко сразу предупредил, что больше не будет помогать Евросоюзу в борьбе с нелегальной миграцией."Наша позиция светлая и понятная: мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем. Тем более вы их позвали. Пусть идут", - заявил Лукашенко.При этом он назвал недопустимыми действия соседей из ЕС, которые убивают беженцев и перебрасывают их на белорусскую территорию либо закапывают у своей границы."Это варвары. Они никогда не относились хорошо к нам и не относятся. Мы им верили. А если не верили, шли всегда навстречу, протягивали руку. И мы, и русские, и те же украинцы. По-славянски. А они в нас бросали камни. Но мы готовы перешагнуть через это. Надо смотреть вперед. Через это надо уметь переступить и идти вперед, договариваться. Мы к этому готовы", - заверил Лукашенко.Евросоюз не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии с 2020 года. В 2021 году ЕС обвинил Минск в завозе из третьих стран нелегалов для создания миграционного кризиса на границе с ЕС. После этого Евросоюз усилил санкции в отношении официального Минска. В сентябре 2023 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил британской "Гардиан", что миграционный приток является благом для экономик союза.
https://ukraina.ru/20231027/1050562557.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103266/57/1032665712_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a0b13f7bccb12b1f646db150779ff0a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нелегалы, лукашенко, ес, союзное государство, пограничники, госпогранкомитет белоруссии, миграционный кризис, миграция, антибелорусские санкции, контрсанкции, жозеп боррель
Новости, нелегалы, Лукашенко, ЕС, Союзное государство, пограничники, Госпогранкомитет Белоруссии, миграционный кризис, миграция, антибелорусские санкции, контрсанкции, Жозеп Боррель

Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"

20:47 27.10.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация у пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе
Ситуация у пропускного пункта Брузги на белорусско-польской границе
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
В решении проблемы нелегальной миграции здравую позицию демонстрирует Венгрия и "молодцы немцы", которые находятся в контакте с официальным Минском. Об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Лукашенко рассказал, что "по определённым каналам" Минск и Берлин обсуждают с проблему миграции. Он сообщил подробности: "Оценка такая, как у нас: поляки - негодяи. Особенно, что перекидывают мигрантов и убивают людей. Меня это нисколько не удивляет. С их позиции так и должно быть. Говорят они одно, а делают другое. Для них это норма. Они мерзавцы, крестоносцы. В истории всегда было так".
Рассказывая предысторию миграционного кризиса, Лукашенко сообщил: сначала официальный Минск помогал Евросоюзу защищать его внешние рубежи, осуществлялись совместные проекты по миграции. Затем ЕС ввёл санкции и начал экономическую войну с Белоруссией, и тогда Лукашенко сразу предупредил, что больше не будет помогать Евросоюзу в борьбе с нелегальной миграцией.

"Наша позиция светлая и понятная: мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем. Тем более вы их позвали. Пусть идут", - заявил Лукашенко.
При этом он назвал недопустимыми действия соседей из ЕС, которые убивают беженцев и перебрасывают их на белорусскую территорию либо закапывают у своей границы.

"Это варвары. Они никогда не относились хорошо к нам и не относятся. Мы им верили. А если не верили, шли всегда навстречу, протягивали руку. И мы, и русские, и те же украинцы. По-славянски. А они в нас бросали камни. Но мы готовы перешагнуть через это. Надо смотреть вперед. Через это надо уметь переступить и идти вперед, договариваться. Мы к этому готовы", - заверил Лукашенко.
Евросоюз не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии с 2020 года. В 2021 году ЕС обвинил Минск в завозе из третьих стран нелегалов для создания миграционного кризиса на границе с ЕС. После этого Евросоюз усилил санкции в отношении официального Минска. В сентябре 2023 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил британской "Гардиан", что миграционный приток является благом для экономик союза.
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Вчера, 20:20
"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕСМир будет прирастать за счёт двух кладовых – России и Африки. Об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
 
НовостинелегалыЛукашенкоЕССоюзное государствопограничникиГоспогранкомитет Белоруссиимиграционный кризисмиграцияантибелорусские санкцииконтрсанкцииЖозеп Боррель
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:31Без заочников и бюджетных мест: на Украине реформируют систему образования
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
Лента новостейМолния