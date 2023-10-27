https://ukraina.ru/20231027/1050563641.html

Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"

Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы" - 27.10.2023 Украина.ру

Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"

В решении проблемы нелегальной миграции здравую позицию демонстрирует Венгрия и "молодцы немцы", которые находятся в контакте с официальным Минском. Об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2023-10-27T20:47

2023-10-27T20:47

2023-10-27T20:47

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миграция

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Лукашенко рассказал, что "по определённым каналам" Минск и Берлин обсуждают с проблему миграции. Он сообщил подробности: "Оценка такая, как у нас: поляки - негодяи. Особенно, что перекидывают мигрантов и убивают людей. Меня это нисколько не удивляет. С их позиции так и должно быть. Говорят они одно, а делают другое. Для них это норма. Они мерзавцы, крестоносцы. В истории всегда было так".Рассказывая предысторию миграционного кризиса, Лукашенко сообщил: сначала официальный Минск помогал Евросоюзу защищать его внешние рубежи, осуществлялись совместные проекты по миграции. Затем ЕС ввёл санкции и начал экономическую войну с Белоруссией, и тогда Лукашенко сразу предупредил, что больше не будет помогать Евросоюзу в борьбе с нелегальной миграцией."Наша позиция светлая и понятная: мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем. Тем более вы их позвали. Пусть идут", - заявил Лукашенко.При этом он назвал недопустимыми действия соседей из ЕС, которые убивают беженцев и перебрасывают их на белорусскую территорию либо закапывают у своей границы."Это варвары. Они никогда не относились хорошо к нам и не относятся. Мы им верили. А если не верили, шли всегда навстречу, протягивали руку. И мы, и русские, и те же украинцы. По-славянски. А они в нас бросали камни. Но мы готовы перешагнуть через это. Надо смотреть вперед. Через это надо уметь переступить и идти вперед, договариваться. Мы к этому готовы", - заверил Лукашенко.Евросоюз не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии с 2020 года. В 2021 году ЕС обвинил Минск в завозе из третьих стран нелегалов для создания миграционного кризиса на границе с ЕС. После этого Евросоюз усилил санкции в отношении официального Минска. В сентябре 2023 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил британской "Гардиан", что миграционный приток является благом для экономик союза.

https://ukraina.ru/20231027/1050562557.html

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новости, нелегалы, лукашенко, ес, союзное государство, пограничники, госпогранкомитет белоруссии, миграционный кризис, миграция, антибелорусские санкции, контрсанкции, жозеп боррель