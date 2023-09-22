https://ukraina.ru/20230922/1049636675.html
Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата Россия
Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата Россия - 22.09.2023 Украина.ру
Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата Россия
Государства члены Евросоюза демонстрируют "долгосрочную неспособность достичь общей политики" и разногласия в проблеме миграции. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
2023-09-22T17:58
2023-09-22T17:58
2023-09-22T17:58
новости
нелегалы
мигранты
ес
украина-ес
украина
еврокомиссия
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103262/97/1032629757_0:176:3054:1894_1920x0_80_0_0_eb0db3c4b789f2a2ee0138e43677b4b4.jpg.webp
Британское издание привело позитивное восприятие Боррелем миграционного притока. В нём политик увидел перспективу стать "растворяющей силой для Европейского союза".При этом глава дипломатии ЕС обвинил Россию в попытках "разжечь пламя миграции внутри Европы" (ни Боррель, ни британское издание не склонны считать Россию частью Европы, - Ред.). Боррель также подверг критике правых в ЕС, которые часто говорят о миграционном кризисе в контексте критики руководства ЕС."Парадокс в том, что Европа нуждается в мигрантах, потому что у нас очень низкий демографический рост. Если мы хотим выжить с трудовой точки зрения, нам нужны мигранты", - заявил Боррель.Боррель признал, что миграционный наплыв извне "может стать разрушающей силой для Европейского союза". Общая внешняя граница у союза есть, отметил он, однако "мы до сих пор не смогли договориться об общей миграционной политике". Виной тому, по словам Борреля, глубокие культурные и политические различия внутри союза."Есть некоторые члены Европейского союза японского типа – мы не хотим смешиваться. Нам не нужны мигранты. Мы не хотим принимать людей со стороны. Мы хотим нашей чистоты", - сказал верховный дипломат ЕС.Он также заметил, что есть и другие страны - такие как Испания, у которых давняя история приёма мигрантов. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уверен, что причиной миграционного кризиса и лавины нелегалов в ЕС являются не результаты внешней политики Запада (включая войны с участием ЕС)."Коренными причинами миграции в Африке являются отсутствие развития, экономического роста и плохое управление", - сообщил Боррель.Тем временем в Польше правящая партия "Право и справедливость" вынуждена блокироваться с крайне правыми, резко критикующими миграционную политику ЕС. Усилению позиций правых и крайне правых в Германии, Венгрии и других странах Евросоюза способствовала миграционная политика Еврокомиссии.В 2021 году Жозеп Боррель обвинял Александра Лукашенко в искусственном создании миграционного кризиса на внешнем контуре ЕС. Боррель тогда преподносил нелегальную миграцию как крайне негативный фактор дестабилизации межгосударственного объединения, которое покинула Британия и в которое стремится Украина.
https://ukraina.ru/20230919/1049520082.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103262/97/1032629757_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_098083e8b22c9c8874ca49022616fe9d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нелегалы, мигранты, ес, украина-ес, украина, еврокомиссия, жозеп боррель
Новости, нелегалы, мигранты, ЕС, Украина-ЕС, Украина, Еврокомиссия, Жозеп Боррель
Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата Россия
Государства члены Евросоюза демонстрируют "долгосрочную неспособность достичь общей политики" и разногласия в проблеме миграции. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Британское издание привело позитивное восприятие Боррелем миграционного притока. В нём политик увидел перспективу стать "растворяющей силой для Европейского союза".
При этом глава дипломатии ЕС обвинил Россию в попытках "разжечь пламя миграции внутри Европы" (ни Боррель, ни британское издание не склонны считать Россию частью Европы, - Ред.). Боррель также подверг критике правых в ЕС, которые часто говорят о миграционном кризисе в контексте критики руководства ЕС.
"Парадокс в том, что Европа нуждается в мигрантах, потому что у нас очень низкий демографический рост. Если мы хотим выжить с трудовой точки зрения, нам нужны мигранты", - заявил Боррель.
Боррель признал, что миграционный наплыв извне "может стать разрушающей силой для Европейского союза". Общая внешняя граница у союза есть, отметил он, однако "мы до сих пор не смогли договориться об общей миграционной политике". Виной тому, по словам Борреля, глубокие культурные и политические различия внутри союза.
"Есть некоторые члены Европейского союза японского типа – мы не хотим смешиваться. Нам не нужны мигранты. Мы не хотим принимать людей со стороны. Мы хотим нашей чистоты", - сказал верховный дипломат ЕС.
Он также заметил, что есть и другие страны - такие как Испания, у которых давняя история приёма мигрантов. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уверен, что причиной миграционного кризиса и лавины нелегалов в ЕС являются не результаты внешней политики Запада (включая войны с участием ЕС).
"Коренными причинами миграции в Африке являются отсутствие развития, экономического роста и плохое управление", - сообщил Боррель.
Тем временем в Польше правящая партия "Право и справедливость" вынуждена блокироваться с крайне правыми, резко критикующими миграционную политику ЕС. Усилению позиций правых и крайне правых в Германии, Венгрии и других странах Евросоюза способствовала миграционная политика Еврокомиссии.
В 2021 году Жозеп Боррель обвинял Александра Лукашенко в искусственном создании миграционного кризиса на внешнем контуре ЕС. Боррель тогда преподносил нелегальную миграцию как крайне негативный фактор дестабилизации межгосударственного объединения, которое покинула Британия и в которое стремится Украина.