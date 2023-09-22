Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата Россия - 22.09.2023 Украина.ру
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Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата Россия
Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата Россия - 22.09.2023 Украина.ру
Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата Россия
Государства члены Евросоюза демонстрируют "долгосрочную неспособность достичь общей политики" и разногласия в проблеме миграции. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
2023-09-22T17:58
2023-09-22T17:58
новости
нелегалы
мигранты
ес
украина-ес
украина
еврокомиссия
жозеп боррель
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Британское издание привело позитивное восприятие Боррелем миграционного притока. В нём политик увидел перспективу стать "растворяющей силой для Европейского союза".При этом глава дипломатии ЕС обвинил Россию в попытках "разжечь пламя миграции внутри Европы" (ни Боррель, ни британское издание не склонны считать Россию частью Европы, - Ред.). Боррель также подверг критике правых в ЕС, которые часто говорят о миграционном кризисе в контексте критики руководства ЕС."Парадокс в том, что Европа нуждается в мигрантах, потому что у нас очень низкий демографический рост. Если мы хотим выжить с трудовой точки зрения, нам нужны мигранты", - заявил Боррель.Боррель признал, что миграционный наплыв извне "может стать разрушающей силой для Европейского союза". Общая внешняя граница у союза есть, отметил он, однако "мы до сих пор не смогли договориться об общей миграционной политике". Виной тому, по словам Борреля, глубокие культурные и политические различия внутри союза."Есть некоторые члены Европейского союза японского типа – мы не хотим смешиваться. Нам не нужны мигранты. Мы не хотим принимать людей со стороны. Мы хотим нашей чистоты", - сказал верховный дипломат ЕС.Он также заметил, что есть и другие страны - такие как Испания, у которых давняя история приёма мигрантов. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уверен, что причиной миграционного кризиса и лавины нелегалов в ЕС являются не результаты внешней политики Запада (включая войны с участием ЕС)."Коренными причинами миграции в Африке являются отсутствие развития, экономического роста и плохое управление", - сообщил Боррель.Тем временем в Польше правящая партия "Право и справедливость" вынуждена блокироваться с крайне правыми, резко критикующими миграционную политику ЕС. Усилению позиций правых и крайне правых в Германии, Венгрии и других странах Евросоюза способствовала миграционная политика Еврокомиссии.В 2021 году Жозеп Боррель обвинял Александра Лукашенко в искусственном создании миграционного кризиса на внешнем контуре ЕС. Боррель тогда преподносил нелегальную миграцию как крайне негативный фактор дестабилизации межгосударственного объединения, которое покинула Британия и в которое стремится Украина.
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новости, нелегалы, мигранты, ес, украина-ес, украина, еврокомиссия, жозеп боррель
Новости, нелегалы, мигранты, ЕС, Украина-ЕС, Украина, Еврокомиссия, Жозеп Боррель

Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата Россия

17:58 22.09.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе
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Государства члены Евросоюза демонстрируют "долгосрочную неспособность достичь общей политики" и разногласия в проблеме миграции. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Британское издание привело позитивное восприятие Боррелем миграционного притока. В нём политик увидел перспективу стать "растворяющей силой для Европейского союза".
При этом глава дипломатии ЕС обвинил Россию в попытках "разжечь пламя миграции внутри Европы" (ни Боррель, ни британское издание не склонны считать Россию частью Европы, - Ред.). Боррель также подверг критике правых в ЕС, которые часто говорят о миграционном кризисе в контексте критики руководства ЕС.
"Парадокс в том, что Европа нуждается в мигрантах, потому что у нас очень низкий демографический рост. Если мы хотим выжить с трудовой точки зрения, нам нужны мигранты", - заявил Боррель.
Боррель признал, что миграционный наплыв извне "может стать разрушающей силой для Европейского союза". Общая внешняя граница у союза есть, отметил он, однако "мы до сих пор не смогли договориться об общей миграционной политике". Виной тому, по словам Борреля, глубокие культурные и политические различия внутри союза.
"Есть некоторые члены Европейского союза японского типа – мы не хотим смешиваться. Нам не нужны мигранты. Мы не хотим принимать людей со стороны. Мы хотим нашей чистоты", - сказал верховный дипломат ЕС.
Он также заметил, что есть и другие страны - такие как Испания, у которых давняя история приёма мигрантов. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уверен, что причиной миграционного кризиса и лавины нелегалов в ЕС являются не результаты внешней политики Запада (включая войны с участием ЕС).
"Коренными причинами миграции в Африке являются отсутствие развития, экономического роста и плохое управление", - сообщил Боррель.
Тем временем в Польше правящая партия "Право и справедливость" вынуждена блокироваться с крайне правыми, резко критикующими миграционную политику ЕС. Усилению позиций правых и крайне правых в Германии, Венгрии и других странах Евросоюза способствовала миграционная политика Еврокомиссии.
В 2021 году Жозеп Боррель обвинял Александра Лукашенко в искусственном создании миграционного кризиса на внешнем контуре ЕС. Боррель тогда преподносил нелегальную миграцию как крайне негативный фактор дестабилизации межгосударственного объединения, которое покинула Британия и в которое стремится Украина.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
19 сентября, 11:21
Боррель не видит возможности возобновить "зерновую сделку"Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не видит возможности достичь договорённости по "зерновой сделке" с Россией. Об этом 19 сентября он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке
 
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