https://ukraina.ru/20230922/1049636675.html

Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата Россия

Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата Россия - 22.09.2023 Украина.ру

Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата Россия

Государства члены Евросоюза демонстрируют "долгосрочную неспособность достичь общей политики" и разногласия в проблеме миграции. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

2023-09-22T17:58

2023-09-22T17:58

2023-09-22T17:58

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Британское издание привело позитивное восприятие Боррелем миграционного притока. В нём политик увидел перспективу стать "растворяющей силой для Европейского союза".При этом глава дипломатии ЕС обвинил Россию в попытках "разжечь пламя миграции внутри Европы" (ни Боррель, ни британское издание не склонны считать Россию частью Европы, - Ред.). Боррель также подверг критике правых в ЕС, которые часто говорят о миграционном кризисе в контексте критики руководства ЕС."Парадокс в том, что Европа нуждается в мигрантах, потому что у нас очень низкий демографический рост. Если мы хотим выжить с трудовой точки зрения, нам нужны мигранты", - заявил Боррель.Боррель признал, что миграционный наплыв извне "может стать разрушающей силой для Европейского союза". Общая внешняя граница у союза есть, отметил он, однако "мы до сих пор не смогли договориться об общей миграционной политике". Виной тому, по словам Борреля, глубокие культурные и политические различия внутри союза."Есть некоторые члены Европейского союза японского типа – мы не хотим смешиваться. Нам не нужны мигранты. Мы не хотим принимать людей со стороны. Мы хотим нашей чистоты", - сказал верховный дипломат ЕС.Он также заметил, что есть и другие страны - такие как Испания, у которых давняя история приёма мигрантов. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уверен, что причиной миграционного кризиса и лавины нелегалов в ЕС являются не результаты внешней политики Запада (включая войны с участием ЕС)."Коренными причинами миграции в Африке являются отсутствие развития, экономического роста и плохое управление", - сообщил Боррель.Тем временем в Польше правящая партия "Право и справедливость" вынуждена блокироваться с крайне правыми, резко критикующими миграционную политику ЕС. Усилению позиций правых и крайне правых в Германии, Венгрии и других странах Евросоюза способствовала миграционная политика Еврокомиссии.В 2021 году Жозеп Боррель обвинял Александра Лукашенко в искусственном создании миграционного кризиса на внешнем контуре ЕС. Боррель тогда преподносил нелегальную миграцию как крайне негативный фактор дестабилизации межгосударственного объединения, которое покинула Британия и в которое стремится Украина.

https://ukraina.ru/20230919/1049520082.html

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новости, нелегалы, мигранты, ес, украина-ес, украина, еврокомиссия, жозеп боррель