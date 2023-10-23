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Киев объявил принудительную эвакуацию из 23-х населённых пунктов Херсонской области и 8-ми сёл ДНР

Киев объявил принудительную эвакуацию из 23-х населённых пунктов Херсонской области и 8-ми сёл ДНР - 23.10.2023 Украина.ру

Киев объявил принудительную эвакуацию из 23-х населённых пунктов Херсонской области и 8-ми сёл ДНР

Насильственная, или как её называют украинские власти "принудительная" эвакуация мирного населения, начата в Херсонской области. Семьи с детьми "настоятельно просят покинуть" населённые пункты на правом берегу Днепра, пишет "Страна.ua"

2023-10-23T18:39

2023-10-23T18:39

2023-10-23T18:39

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По данным херсонской военной администрации, принудительную эвакуацию объявили для жителей 23-х населённых пунктов области: Дудчан, Качкаровки, Мылового, Новокаиров, Золотой Балки, Михайловки, Осокоровки, города Берислава, Змиевки, Новоберислава, Тягинки, Бургунки, Львово, Николаевки, Одрадокаменки, Ольговки, Красного Маяка, Весёлого, Казацкого, Антоновки, Камышан, Садового и Приозёрного. Помимо этого, вывезти детей намерены и из восьми населённых пунктов Донецкой Народной Республики временно оккупированных украинской армией. Об этом говорится в телеграм-канале минреинтеграции Украины. Как отмечается сперва детей отправят в некий "гуманитарный хаб", а после отвезут в Житомирскую область. В минреинтеграции Украины также отчитались об уже состоявшейся отправке более 40 детей – их якобы вывезли в безопасные места. Украинская сторона уже не впервые проводит принудительную эвакуацию из часто обстреливаемых прифронтовых территорий. Так, летом прошлого года власти начали вывозить население тех территорий Донецкой области, которые тогда ещё контролировали Вооружённые формирования Украины. Пару дней спустя на сайте президента страны Владимира Зеленского появилась петиция об отмене принудительной эвакуации из Донбасса с указанием, что действия властей нарушают права людей. Напомним, Украина с начала проведения Специальной военной операции по мере продвижения российской армии проводит насильственную эвакуацию. Это делается в том числе для того, чтобы украинская армия имела возможность оборудовать в жилых домах свои боевые позиции.

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новости, эвакуация, херсонская область, донецкая народная республика, украина, всу, сво