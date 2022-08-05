"Это нарушает права человека": Зеленского просят отменить принудительную эвакуацию - 05.08.2022 Украина.ру
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"Это нарушает права человека": Зеленского просят отменить принудительную эвакуацию
"Это нарушает права человека": Зеленского просят отменить принудительную эвакуацию - 05.08.2022 Украина.ру
"Это нарушает права человека": Зеленского просят отменить принудительную эвакуацию
Отмены принудительной эвакуации из Донбасса требует петиция, появившаяся на сайте президента Украины. К утру 5 августа ее подписали уже свыше двухсот человек
2022-08-05T10:10
2022-08-05T10:10
эвакуация
президент украины
владимир зеленский
петиция
новости
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По словам автора петиции, Артема Пономарева, принудительная эвакуация нарушает права человека и не является рациональным методом решения проблемы с отоплением. Пономарев подчеркивает, что нехватка газа для отопительного сезона не является веским аргументом. Автор обращения заявляет, что правильным было бы "не эвакуировать, а обеспечить подконтрольную Донецкую область необходимым для отопительного сезона".Стоит отметить, что подобная петиция – не первая на сайте президента. Так, 3 августа некий Дмитрий Глушко создал обращение похожего содержания к главе государства, под ним подписались уже более 4 тысяч человек.Напомним, 30 июля Владимир Зеленский заявил, что правительство приняло решение об обязательной эвакуации населения Донецкой области. В телеграм-канале Украина.ру предположили, что ВСУ не рассчитывают удержать Донбасс.
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эвакуация, президент украины, владимир зеленский, петиция, новости

"Это нарушает права человека": Зеленского просят отменить принудительную эвакуацию

10:10 05.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Отмены принудительной эвакуации из Донбасса требует петиция, появившаяся на сайте президента Украины. К утру 5 августа ее подписали уже свыше двухсот человек
По словам автора петиции, Артема Пономарева, принудительная эвакуация нарушает права человека и не является рациональным методом решения проблемы с отоплением. Пономарев подчеркивает, что нехватка газа для отопительного сезона не является веским аргументом.

Как эти заявления могут использоваться для городов, которые имеют отопление углем!? А что делать тем, кто работает на шахте (особенно поддерживающих ее жизнь)? Куда будут вывозить 300 тысяч человек? И почему именно Донецкую область необходимо эвакуировать? Другие области, находящиеся у фронта, живут дальше, даже под обстрелами. А сколько малого бизнеса нужно будет закрыть? Некоторые люди, по личной причине, не намерены покидать свои родные дома.
Артем Пономарев
Автор петиции
Автор обращения заявляет, что правильным было бы "не эвакуировать, а обеспечить подконтрольную Донецкую область необходимым для отопительного сезона".
Стоит отметить, что подобная петиция – не первая на сайте президента. Так, 3 августа некий Дмитрий Глушко создал обращение похожего содержания к главе государства, под ним подписались уже более 4 тысяч человек.
Напомним, 30 июля Владимир Зеленский заявил, что правительство приняло решение об обязательной эвакуации населения Донецкой области. В телеграм-канале Украина.ру предположили, что ВСУ не рассчитывают удержать Донбасс.
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началасьВице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале
 
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