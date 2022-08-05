https://ukraina.ru/20220805/1037326985.html

"Это нарушает права человека": Зеленского просят отменить принудительную эвакуацию

"Это нарушает права человека": Зеленского просят отменить принудительную эвакуацию - 05.08.2022 Украина.ру

"Это нарушает права человека": Зеленского просят отменить принудительную эвакуацию

Отмены принудительной эвакуации из Донбасса требует петиция, появившаяся на сайте президента Украины. К утру 5 августа ее подписали уже свыше двухсот человек

2022-08-05T10:10

2022-08-05T10:10

2022-08-05T10:10

эвакуация

президент украины

владимир зеленский

петиция

новости

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По словам автора петиции, Артема Пономарева, принудительная эвакуация нарушает права человека и не является рациональным методом решения проблемы с отоплением. Пономарев подчеркивает, что нехватка газа для отопительного сезона не является веским аргументом. Автор обращения заявляет, что правильным было бы "не эвакуировать, а обеспечить подконтрольную Донецкую область необходимым для отопительного сезона".Стоит отметить, что подобная петиция – не первая на сайте президента. Так, 3 августа некий Дмитрий Глушко создал обращение похожего содержания к главе государства, под ним подписались уже более 4 тысяч человек.Напомним, 30 июля Владимир Зеленский заявил, что правительство приняло решение об обязательной эвакуации населения Донецкой области. В телеграм-канале Украина.ру предположили, что ВСУ не рассчитывают удержать Донбасс.

https://ukraina.ru/20220802/1037097515.html

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эвакуация, президент украины, владимир зеленский, петиция, новости