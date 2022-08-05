"Это нарушает права человека": Зеленского просят отменить принудительную эвакуацию
Отмены принудительной эвакуации из Донбасса требует петиция, появившаяся на сайте президента Украины. К утру 5 августа ее подписали уже свыше двухсот человек
По словам автора петиции, Артема Пономарева, принудительная эвакуация нарушает права человека и не является рациональным методом решения проблемы с отоплением. Пономарев подчеркивает, что нехватка газа для отопительного сезона не является веским аргументом.
Как эти заявления могут использоваться для городов, которые имеют отопление углем!? А что делать тем, кто работает на шахте (особенно поддерживающих ее жизнь)? Куда будут вывозить 300 тысяч человек? И почему именно Донецкую область необходимо эвакуировать? Другие области, находящиеся у фронта, живут дальше, даже под обстрелами. А сколько малого бизнеса нужно будет закрыть? Некоторые люди, по личной причине, не намерены покидать свои родные дома.
Автор обращения заявляет, что правильным было бы "не эвакуировать, а обеспечить подконтрольную Донецкую область необходимым для отопительного сезона".
Стоит отметить, что подобная петиция – не первая на сайте президента. Так, 3 августа некий Дмитрий Глушко создал обращение похожего содержания к главе государства, под ним подписались уже более 4 тысяч человек.
Напомним, 30 июля Владимир Зеленский заявил, что правительство приняло решение об обязательной эвакуации населения Донецкой области. В телеграм-канале Украина.ру предположили, что ВСУ не рассчитывают удержать Донбасс.
2 августа, 12:02Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началасьВице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале