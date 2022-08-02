https://ukraina.ru/20220802/1037097515.html

Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась

Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась - 02.08.2022 Украина.ру

Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась

Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале.

2022-08-02T12:02

2022-08-02T12:02

2022-08-02T12:02

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ирина верещук

эвакуация

днр

донбасс

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По словам Верещук, сегодня первый поезд с эвакуированными прибыл в Кропивницкий (бывший Кировоград).Чиновница также поблагодарила главу Кировоградской области Александра Райковича и его команду.Обязательная эвакуация из Донбасса была объявлена Ириной Верещук 30-го августа. Необходимость эвакуации мотивировалась тем, что из-за повреждений газопроводов в Донецкой области будет невозможно провести отопительный сезон, сообщал Telegram-канал Украина.ру. Впоследствии посол ЛНР в России Родион Мирошник обвинил Киев в попытке сорвать грядущий референдум на освобожденных территориях ДНР с помощью эвакуации населения.

https://ukraina.ru/20220802/1037093632.html

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2022

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новости, ирина верещук, эвакуация, днр, донбасс