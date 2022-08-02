Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась - 02.08.2022 Украина.ру
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Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась
Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась - 02.08.2022 Украина.ру
Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась
Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале.
2022-08-02T12:02
2022-08-02T12:02
новости
ирина верещук
эвакуация
днр
донбасс
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По словам Верещук, сегодня первый поезд с эвакуированными прибыл в Кропивницкий (бывший Кировоград).Чиновница также поблагодарила главу Кировоградской области Александра Райковича и его команду.Обязательная эвакуация из Донбасса была объявлена Ириной Верещук 30-го августа. Необходимость эвакуации мотивировалась тем, что из-за повреждений газопроводов в Донецкой области будет невозможно провести отопительный сезон, сообщал Telegram-канал Украина.ру. Впоследствии посол ЛНР в России Родион Мирошник обвинил Киев в попытке сорвать грядущий референдум на освобожденных территориях ДНР с помощью эвакуации населения.
https://ukraina.ru/20220802/1037093632.html
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новости, ирина верещук, эвакуация, днр, донбасс

Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась

12:02 02.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина ВерещукИрина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина Верещук
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Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале.
По словам Верещук, сегодня первый поезд с эвакуированными прибыл в Кропивницкий (бывший Кировоград).
Женщины, дети, пожилые люди, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли. Спасибо местным службам, международным организациям и волонтерам. Образцовая работа!
Ирина Верещук
Вице-премьер по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины"
Чиновница также поблагодарила главу Кировоградской области Александра Райковича и его команду.
Обязательная эвакуация из Донбасса была объявлена Ириной Верещук 30-го августа. Необходимость эвакуации мотивировалась тем, что из-за повреждений газопроводов в Донецкой области будет невозможно провести отопительный сезон, сообщал Telegram-канал Украина.ру.
Впоследствии посол ЛНР в России Родион Мирошник обвинил Киев в попытке сорвать грядущий референдум на освобожденных территориях ДНР с помощью эвакуации населения.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
10:59
Киев пытается сорвать референдум на освобожденных территориях – ЛНР"Обязательная эвакуация" - попытка киевских властей сорвать и делигитимизировать референдум на освобождаемых территориях, написал 2 августа в своем Telegram-канале глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник
 
НовостиИрина ВерещукэвакуацияДНРДонбасс
 
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12:02Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась
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