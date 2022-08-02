https://ukraina.ru/20220802/1037097515.html
Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась
Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась - 02.08.2022 Украина.ру
Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась
Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале.
2022-08-02T12:02
2022-08-02T12:02
2022-08-02T12:02
новости
ирина верещук
эвакуация
днр
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103379/50/1033795058_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2ee39558152812e60239f81fc4d18b03.jpg
По словам Верещук, сегодня первый поезд с эвакуированными прибыл в Кропивницкий (бывший Кировоград).Чиновница также поблагодарила главу Кировоградской области Александра Райковича и его команду.Обязательная эвакуация из Донбасса была объявлена Ириной Верещук 30-го августа. Необходимость эвакуации мотивировалась тем, что из-за повреждений газопроводов в Донецкой области будет невозможно провести отопительный сезон, сообщал Telegram-канал Украина.ру. Впоследствии посол ЛНР в России Родион Мирошник обвинил Киев в попытке сорвать грядущий референдум на освобожденных территориях ДНР с помощью эвакуации населения.
https://ukraina.ru/20220802/1037093632.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103379/50/1033795058_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_377b18e37e0a68e7a458b3e0a3f37103.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ирина верещук, эвакуация, днр, донбасс
Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась
Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале.