https://ukraina.ru/20220923/1039004864.html
ВСУ оборудовали позиции в жилых домах Николаева, горожане на гране гуманитарной катастрофы
ВСУ оборудовали позиции в жилых домах Николаева, горожане на гране гуманитарной катастрофы - 23.09.2022 Украина.ру
ВСУ оборудовали позиции в жилых домах Николаева, горожане на гране гуманитарной катастрофы
Украинские войска в Николаеве оборудуют оборонительные позиции прямо в жилых зданиях. Соответствующие кадры от местных жителей журналистам передал дончанин Сергей Лебедев. Его информацию 23 сентября опубликовали РИА Новости
2022-09-23T08:57
2022-09-23T08:57
2022-09-23T09:17
новости
николаев
всу
жилые дома
огневые позиции
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Днем ранее в распоряжении СМИ оказалась информация о том, что в жители Николаева испытывают серьезные проблемы с продовольствием и питьевой водой на фоне провала наступления украинских войск на соседнюю Херсонскую область. Также сообщалось, что больницы переполнены раненными под Херсоном украинскими военными.
https://ukraina.ru/20220923/1039003063.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николаев, всу, жилые дома, огневые позиции
Новости, Николаев, ВСУ, жилые дома, огневые позиции
ВСУ оборудовали позиции в жилых домах Николаева, горожане на гране гуманитарной катастрофы
08:57 23.09.2022 (обновлено: 09:17 23.09.2022)
Украинские войска в Николаеве оборудуют оборонительные позиции прямо в жилых зданиях. Соответствующие кадры от местных жителей журналистам передал дончанин Сергей Лебедев. Его информацию 23 сентября опубликовали РИА Новости