ВСУ оборудовали позиции в жилых домах Николаева, горожане на гране гуманитарной катастрофы - 23.09.2022 Украина.ру
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ВСУ оборудовали позиции в жилых домах Николаева, горожане на гране гуманитарной катастрофы
ВСУ оборудовали позиции в жилых домах Николаева, горожане на гране гуманитарной катастрофы - 23.09.2022 Украина.ру
ВСУ оборудовали позиции в жилых домах Николаева, горожане на гране гуманитарной катастрофы
Украинские войска в Николаеве оборудуют оборонительные позиции прямо в жилых зданиях. Соответствующие кадры от местных жителей журналистам передал дончанин Сергей Лебедев. Его информацию 23 сентября опубликовали РИА Новости
2022-09-23T08:57
2022-09-23T09:17
новости
николаев
всу
жилые дома
огневые позиции
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Днем ранее в распоряжении СМИ оказалась информация о том, что в жители Николаева испытывают серьезные проблемы с продовольствием и питьевой водой на фоне провала наступления украинских войск на соседнюю Херсонскую область. Также сообщалось, что больницы переполнены раненными под Херсоном украинскими военными.
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новости, николаев, всу, жилые дома, огневые позиции
Новости, Николаев, ВСУ, жилые дома, огневые позиции

ВСУ оборудовали позиции в жилых домах Николаева, горожане на гране гуманитарной катастрофы

08:57 23.09.2022 (обновлено: 09:17 23.09.2022)
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости
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Украинские войска в Николаеве оборудуют оборонительные позиции прямо в жилых зданиях. Соответствующие кадры от местных жителей журналистам передал дончанин Сергей Лебедев. Его информацию 23 сентября опубликовали РИА Новости

"Жители Николаева продолжают присылать оперативные данные. На фотографиях мы видим, что расположение позиций ВСУ находится не рядом с домом, а прямо в пристройке к дому по улице Металлургов, 28. Жители дома очень обеспокоены таким соседством. Видео, которое нам прислал житель Николаева, показывает нахождение блокпостов на выезде с Варваровского моста – это юго-запад города, в сторону Одессы", - пояснил Лебедев.

Днем ранее в распоряжении СМИ оказалась информация о том, что в жители Николаева испытывают серьезные проблемы с продовольствием и питьевой водой на фоне провала наступления украинских войск на соседнюю Херсонскую область. Также сообщалось, что больницы переполнены раненными под Херсоном украинскими военными.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Жители Краснодара решили участвовать в мобилизации добровольноЖители Краснодара, не получившие повесток, пришли на призывной пункт с готовностью добровольно принять участие в специальной военной операции на Украине. С добровольцами 22 сентября пообщались журналисты РИА Новостей
 
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