https://ukraina.ru/20220923/1039004864.html

ВСУ оборудовали позиции в жилых домах Николаева, горожане на гране гуманитарной катастрофы

ВСУ оборудовали позиции в жилых домах Николаева, горожане на гране гуманитарной катастрофы - 23.09.2022 Украина.ру

ВСУ оборудовали позиции в жилых домах Николаева, горожане на гране гуманитарной катастрофы

Украинские войска в Николаеве оборудуют оборонительные позиции прямо в жилых зданиях. Соответствующие кадры от местных жителей журналистам передал дончанин Сергей Лебедев. Его информацию 23 сентября опубликовали РИА Новости

2022-09-23T08:57

2022-09-23T08:57

2022-09-23T09:17

новости

николаев

всу

жилые дома

огневые позиции

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Днем ранее в распоряжении СМИ оказалась информация о том, что в жители Николаева испытывают серьезные проблемы с продовольствием и питьевой водой на фоне провала наступления украинских войск на соседнюю Херсонскую область. Также сообщалось, что больницы переполнены раненными под Херсоном украинскими военными.

https://ukraina.ru/20220923/1039003063.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николаев, всу, жилые дома, огневые позиции