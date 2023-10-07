https://ukraina.ru/20231007/1049985371.html

Медведев: США – ключевой игрок в конфликте Израиля с Палестиной

Медведев: США – ключевой игрок в конфликте Израиля с Палестиной - 07.10.2023 Украина.ру

Медведев: США – ключевой игрок в конфликте Израиля с Палестиной

Гражданская война в США способна остановить Вашингтон от разжигания конфликтов по всей планете. Об этом 7 октября заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

2023-10-07T13:40

2023-10-07T13:40

2023-10-07T13:40

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гражданская война

ближний восток

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"Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня – событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок", - отметил Медведев.По его мнению, "вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа".Задавшись вопросом о том, что может остановить "маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете", Медведев пришёл к такому выводу: "Видимо, только гражданская война на территории США".

https://ukraina.ru/20231007/1049984492.html

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новости, сша, дмитрий медведев, израиль, палестина, гражданская война, ближний восток