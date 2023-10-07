Медведев: США – ключевой игрок в конфликте Израиля с Палестиной - 07.10.2023 Украина.ру
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Медведев: США – ключевой игрок в конфликте Израиля с Палестиной
Медведев: США – ключевой игрок в конфликте Израиля с Палестиной - 07.10.2023 Украина.ру
Медведев: США – ключевой игрок в конфликте Израиля с Палестиной
Гражданская война в США способна остановить Вашингтон от разжигания конфликтов по всей планете. Об этом 7 октября заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
2023-10-07T13:40
2023-10-07T13:40
новости
сша
дмитрий медведев
израиль
палестина
гражданская война
ближний восток
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"Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня – событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок", - отметил Медведев.По его мнению, "вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа".Задавшись вопросом о том, что может остановить "маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете", Медведев пришёл к такому выводу: "Видимо, только гражданская война на территории США".
https://ukraina.ru/20231007/1049984492.html
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новости, сша, дмитрий медведев, израиль, палестина, гражданская война, ближний восток
Новости, США, Дмитрий Медведев, Израиль, Палестина, гражданская война, Ближний Восток

Медведев: США – ключевой игрок в конфликте Израиля с Палестиной

13:40 07.10.2023
 
США война между Севером и Югом гражданская война 1861—1865 годов
США война между Севером и Югом гражданская война 1861—1865 годов
Читать в
Гражданская война в США способна остановить Вашингтон от разжигания конфликтов по всей планете. Об этом 7 октября заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня – событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок", - отметил Медведев.
По его мнению, "вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа".
Задавшись вопросом о том, что может остановить "маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете", Медведев пришёл к такому выводу: "
Видимо, только гражданская война на территории США".
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
11:51
Минобороны Израиля: движение ХАМАС начало войнуПалестинское движение ХАМАС фактически начало войну против Израиля. Об этом 7 октября заявил израильский министр обороны Йоав Галлант.
 
НовостиСШАДмитрий МедведевИзраильПалестинагражданская войнаБлижний Восток
 
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