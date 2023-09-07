Украинские банки будут следить за физлицами с нетипичной активностью на счетах - 07.09.2023 Украина.ру
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Украинские банки будут следить за физлицами с нетипичной активностью на счетах
Украинские банки будут следить за физлицами с нетипичной активностью на счетах - 07.09.2023 Украина.ру
Украинские банки будут следить за физлицами с нетипичной активностью на счетах
Национальный банк Украины (НБУ) обязал усилить контроль над активными операциями физических лиц, сообщило украинское агентство ТСН
2023-09-07T15:41
2023-09-07T15:41
новости
украина
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банк
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НБУ обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Соответствующие изменения вступили в силу с 7 сентября 2023 года.Нацбанк дополнил перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента. Речь идет о превышении более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и нетипичной активности по счетам клиента.НБУ в 2023 году усилил надзор за банковским рынком и начал штрафовать банки за нарушение требований финансового мониторинга.
https://ukraina.ru/20230906/1049221088.html
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новости, украина, нбу, банк
Новости, Украина, НБУ, банк

Украинские банки будут следить за физлицами с нетипичной активностью на счетах

15:41 07.09.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Национальный банк Украины (НБУ) обязал усилить контроль над активными операциями физических лиц, сообщило украинское агентство ТСН
НБУ обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Соответствующие изменения вступили в силу с 7 сентября 2023 года.
Нацбанк дополнил перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента. Речь идет о превышении более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и нетипичной активности по счетам клиента.
НБУ в 2023 году усилил надзор за банковским рынком и начал штрафовать банки за нарушение требований финансового мониторинга.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Вчера, 19:51
Каждый может получить "свой процент" от взятки: На Украине запустили портал против коррупцииНа Украине запустили портал, куда можно сообщить о факте коррупции и получить 10 процентов от "сделки". Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины (НАПК)
 
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