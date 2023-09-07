https://ukraina.ru/20230907/1049240324.html

Украинские банки будут следить за физлицами с нетипичной активностью на счетах

Украинские банки будут следить за физлицами с нетипичной активностью на счетах - 07.09.2023 Украина.ру

Украинские банки будут следить за физлицами с нетипичной активностью на счетах

Национальный банк Украины (НБУ) обязал усилить контроль над активными операциями физических лиц, сообщило украинское агентство ТСН

2023-09-07T15:41

2023-09-07T15:41

2023-09-07T15:41

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НБУ обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Соответствующие изменения вступили в силу с 7 сентября 2023 года.Нацбанк дополнил перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента. Речь идет о превышении более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и нетипичной активности по счетам клиента.НБУ в 2023 году усилил надзор за банковским рынком и начал штрафовать банки за нарушение требований финансового мониторинга.

https://ukraina.ru/20230906/1049221088.html

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новости, украина, нбу, банк