Украинские банки будут следить за физлицами с нетипичной активностью на счетах
Национальный банк Украины (НБУ) обязал усилить контроль над активными операциями физических лиц, сообщило украинское агентство ТСН
НБУ обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Соответствующие изменения вступили в силу с 7 сентября 2023 года.
Нацбанк дополнил перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента. Речь идет о превышении более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и нетипичной активности по счетам клиента.
НБУ в 2023 году усилил надзор за банковским рынком и начал штрафовать банки за нарушение требований финансового мониторинга.