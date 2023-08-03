https://ukraina.ru/20230803/1048449118.html

"Подайте, кто сколько сможет". Обама пообещал Байдену помочь переизбраться - WP

"Подайте, кто сколько сможет". Обама пообещал Байдену помочь переизбраться - WP - 03.08.2023 Украина.ру

"Подайте, кто сколько сможет". Обама пообещал Байдену помочь переизбраться - WP

Бывший президент США Барак Обама пообещал сделать все возможное, чтобы помочь действующему президенту Джо Байдену переизбраться, сообщает издание The Washington Post

2023-08-03T12:34

2023-08-03T12:34

2023-08-03T12:34

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В конце июня экс-президент США Барак Обама на обеде с действующим президентом США Джо Байденом пообещал помочь Байдену переизбраться на предстоящих выборах.Недавние опросы показывают, что Трамп значительно опережает своих соперников из Республиканской партии и что он и Байден, по сути, связаны в гипотетическом матче-реванше, пишет издание.Обама, как и Байден, является представителем Демократической партии. Как пишет издание, Обама остается очень популярным среди демократов, при этом, его роль в предстоящих выборах пока неизвестна.В 2020 и 2022 годах Обама проводил крупные митинги в "колеблющихся" штатах, организовывал сбор средств для Байдена и других кандидатов-демократов.Обама активизирует свою политическую деятельность в ближайшие месяцы, начиная со сбора средств в августе в пользу Национального демократического комитета по изменению избирательных округов. Работа комитета направлена на борьбу с успехом республиканцев в распределении законодательных и конгрессовых округов, уточнили авторы статьи.Ожидается, что Обама начнёт сбор средств для Байдена осенью, сообщил источник, знакомый с планами.Помощники Байдена приветствуют обязательство Обамы помочь кампании, так как не скрывают своего разочарования от роли Обамы в преддверии выборов 2016 года. Тогда Обама ясно дал понять, что кандидатом Демократической партии должна стать Хиллари Клинтон, а не Байден, пишет WP.Как сообщили источники издания, покидая Белый дом после обеда, Обама выполнил свою первую задачу, чтобы помочь в предвыборной кампании Байдена. Он снял короткое видео, чтобы помочь президенту в онлайн-сборе средств.Действующий президент США Джо Байден заявил о своём намерении участвовать в президентских выборах 2024 года.Экс-президент Дональд Трамп также выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии на пост президента США.Трамп и Байден могут снова встретиться лицом к лицу на выборах в 2024 году.

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новости, сша, президент сша, барак обама, дональд трамп, джо байден, президентские выборы