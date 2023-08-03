"Подайте, кто сколько сможет". Обама пообещал Байдену помочь переизбраться - WP - 03.08.2023 Украина.ру
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"Подайте, кто сколько сможет". Обама пообещал Байдену помочь переизбраться - WP
"Подайте, кто сколько сможет". Обама пообещал Байдену помочь переизбраться - WP - 03.08.2023 Украина.ру
"Подайте, кто сколько сможет". Обама пообещал Байдену помочь переизбраться - WP
Бывший президент США Барак Обама пообещал сделать все возможное, чтобы помочь действующему президенту Джо Байдену переизбраться, сообщает издание The Washington Post
2023-08-03T12:34
2023-08-03T12:34
новости
сша
президент сша
барак обама
дональд трамп
джо байден
президентские выборы
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В конце июня экс-президент США Барак Обама на обеде с действующим президентом США Джо Байденом пообещал помочь Байдену переизбраться на предстоящих выборах.Недавние опросы показывают, что Трамп значительно опережает своих соперников из Республиканской партии и что он и Байден, по сути, связаны в гипотетическом матче-реванше, пишет издание.Обама, как и Байден, является представителем Демократической партии. Как пишет издание, Обама остается очень популярным среди демократов, при этом, его роль в предстоящих выборах пока неизвестна.В 2020 и 2022 годах Обама проводил крупные митинги в "колеблющихся" штатах, организовывал сбор средств для Байдена и других кандидатов-демократов.Обама активизирует свою политическую деятельность в ближайшие месяцы, начиная со сбора средств в августе в пользу Национального демократического комитета по изменению избирательных округов. Работа комитета направлена на борьбу с успехом республиканцев в распределении законодательных и конгрессовых округов, уточнили авторы статьи.Ожидается, что Обама начнёт сбор средств для Байдена осенью, сообщил источник, знакомый с планами.Помощники Байдена приветствуют обязательство Обамы помочь кампании, так как не скрывают своего разочарования от роли Обамы в преддверии выборов 2016 года. Тогда Обама ясно дал понять, что кандидатом Демократической партии должна стать Хиллари Клинтон, а не Байден, пишет WP.Как сообщили источники издания, покидая Белый дом после обеда, Обама выполнил свою первую задачу, чтобы помочь в предвыборной кампании Байдена. Он снял короткое видео, чтобы помочь президенту в онлайн-сборе средств.Действующий президент США Джо Байден заявил о своём намерении участвовать в президентских выборах 2024 года.Экс-президент Дональд Трамп также выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии на пост президента США.Трамп и Байден могут снова встретиться лицом к лицу на выборах в 2024 году.
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новости, сша, президент сша, барак обама, дональд трамп, джо байден, президентские выборы
Новости, США, президент США, Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден, президентские выборы

"Подайте, кто сколько сможет". Обама пообещал Байдену помочь переизбраться - WP

12:34 03.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИнаугурация 45-го президента США Дональда Трампа
Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Бывший президент США Барак Обама пообещал сделать все возможное, чтобы помочь действующему президенту Джо Байдену переизбраться, сообщает издание The Washington Post
В конце июня экс-президент США Барак Обама на обеде с действующим президентом США Джо Байденом пообещал помочь Байдену переизбраться на предстоящих выборах.
Недавние опросы показывают, что Трамп значительно опережает своих соперников из Республиканской партии и что он и Байден, по сути, связаны в гипотетическом матче-реванше, пишет издание.
Обама, как и Байден, является представителем Демократической партии. Как пишет издание, Обама остается очень популярным среди демократов, при этом, его роль в предстоящих выборах пока неизвестна.
В 2020 и 2022 годах Обама проводил крупные митинги в "колеблющихся" штатах, организовывал сбор средств для Байдена и других кандидатов-демократов.
Обама активизирует свою политическую деятельность в ближайшие месяцы, начиная со сбора средств в августе в пользу Национального демократического комитета по изменению избирательных округов. Работа комитета направлена на борьбу с успехом республиканцев в распределении законодательных и конгрессовых округов, уточнили авторы статьи.
Ожидается, что Обама начнёт сбор средств для Байдена осенью, сообщил источник, знакомый с планами.
Помощники Байдена приветствуют обязательство Обамы помочь кампании, так как не скрывают своего разочарования от роли Обамы в преддверии выборов 2016 года. Тогда Обама ясно дал понять, что кандидатом Демократической партии должна стать Хиллари Клинтон, а не Байден, пишет WP.
Как сообщили источники издания, покидая Белый дом после обеда, Обама выполнил свою первую задачу, чтобы помочь в предвыборной кампании Байдена. Он снял короткое видео, чтобы помочь президенту в онлайн-сборе средств.

"Если вы дадите пять или десять баксов - сколько сможете - на кампанию Джо Байдена, это будет иметь реальное значение",— говорит Обама в видео.

Действующий президент США Джо Байден заявил о своём намерении участвовать в президентских выборах 2024 года.
Экс-президент Дональд Трамп также выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии на пост президента США.
Трамп и Байден могут снова встретиться лицом к лицу на выборах в 2024 году.
Инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
12:01
Обама предупредил Байдена о политической силе Трампа – WPБывший президент США Барак Обама во время частного обеда с действующим президентом США Джо Байденом в начале лета выразил опасения по поводу политической силы Дональда Трампа, сообщает издание The Washington Post
 
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