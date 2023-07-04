Посольство России: власти США потворствуют оскорбительным акциям украинской диаспоры - 04.07.2023 Украина.ру
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Посольство России: власти США потворствуют оскорбительным акциям украинской диаспоры
Посольство России: власти США потворствуют оскорбительным акциям украинской диаспоры - 04.07.2023 Украина.ру
Посольство России: власти США потворствуют оскорбительным акциям украинской диаспоры
США поощряют агрессивную украинскую диаспору и проведение русофобских акций, направленные на разрушение американо-российских связей, заявили в посольстве России в Вашингтоне 4 июля
2023-07-04T10:40
2023-07-04T10:40
новости
зарубежье
посольство
дипломаты
русофобия
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Власти США поощряют действия украинской диаспоры, которые мешают работе российских дипломатов. Они потворствуют рейдерским захватам дипсобственности и проведению оскорбительных акций, затрудняющих работу росзагранучреждений, говорится в заявлении.При этом ограничения, которые вводились по отношению к сотрудникам американского посольства в Москве, всегда были лишь ответной мерой на действия властей США, говорится в сообщении.В посольстве добавили, что это далеко не весь список примеров традиционного американского "гостеприимства", с которым сталкиваются работники дипмиссии.В дипмиссии также рассказали о попытках спецслужб США склонить дипломатов к измене, которые “вызывают законное отторжение”.Бывшая помощница президента США Джо Байдена, 56-летняя писатель и публицист Тара Рид заявила, что американцы устали от "русофобской политики Вашингтона", ее слова прозвучали в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила также дать правовое определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить уголовную ответственность за её проявление.В интервью изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Корнилова на сайте Украина.ру
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новости, зарубежье, посольство, дипломаты, русофобия
Новости, Зарубежье, посольство, дипломаты, Русофобия

Посольство России: власти США потворствуют оскорбительным акциям украинской диаспоры

10:40 04.07.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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США поощряют агрессивную украинскую диаспору и проведение русофобских акций, направленные на разрушение американо-российских связей, заявили в посольстве России в Вашингтоне 4 июля
Власти США поощряют действия украинской диаспоры, которые мешают работе российских дипломатов. Они потворствуют рейдерским захватам дипсобственности и проведению оскорбительных акций, затрудняющих работу росзагранучреждений, говорится в заявлении.
При этом ограничения, которые вводились по отношению к сотрудникам американского посольства в Москве, всегда были лишь ответной мерой на действия властей США, говорится в сообщении.
"Рейдерские захваты дипсобственности, невыдача или выдача с невероятными задержками виз в том числе членам официальных делегаций для участия в мероприятиях ООН, регулярные отказы в выезде за пределы 25-мильной зоны, поощрение властями радикально настроенной украинской диаспоры на проведение оскорбительных акций, затрудняющих работу росзагранучреждений", - говорится в распространенном комментарии посольства.
В посольстве добавили, что это далеко не весь список примеров традиционного американского "гостеприимства", с которым сталкиваются работники дипмиссии.
В дипмиссии также рассказали о попытках спецслужб США склонить дипломатов к измене, которые “вызывают законное отторжение”.

"Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем. Неужели до сих пор не ясно местным чиновникам, что предателей среди нас нет?!", - подчеркнули в посольстве.

Бывшая помощница президента США Джо Байдена, 56-летняя писатель и публицист Тара Рид заявила, что американцы устали от "русофобской политики Вашингтона", ее слова прозвучали в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила также дать правовое определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить уголовную ответственность за её проявление.
В интервью изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.
Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.
На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Корнилова на сайте Украина.ру
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