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Мы не можем позволить Западу переписать историю - Володин

Мы не можем позволить Западу переписать историю - Володин - 19.06.2023 Украина.ру

Мы не можем позволить Западу переписать историю - Володин

Нельзя допустить попыток Вашингтона и Брюсселя переписать историю Второй мировой войны. Об этом заявил Вячеслав Володин в ходе заседания сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России в Витебске 19 июня

2023-06-19T18:52

2023-06-19T18:52

2023-06-19T18:52

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На заседании был рассмотрен вопрос о деятельности по сохранению мемориалов и воинских захоронений.Самым пострадавшим во Второй мировой войне был народ Советского Союза, напомнил председатель собрания, поэтому необходимо беречь память о наших дедах и прадедах.Он добавил, что распад Советского Союза — это общая трагедия.В рамках Союзного государства вопросы сохранения памятников должны быть приоритетом, добавил он.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"

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новости, белоруссия, россия, вячеслав володин, вторая мировая война, победа, история