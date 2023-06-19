Мы не можем позволить Западу переписать историю - Володин - 19.06.2023 Украина.ру
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Мы не можем позволить Западу переписать историю - Володин
Мы не можем позволить Западу переписать историю - Володин - 19.06.2023 Украина.ру
Мы не можем позволить Западу переписать историю - Володин
Нельзя допустить попыток Вашингтона и Брюсселя переписать историю Второй мировой войны. Об этом заявил Вячеслав Володин в ходе заседания сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России в Витебске 19 июня
2023-06-19T18:52
2023-06-19T18:52
новости
белоруссия
россия
вячеслав володин
вторая мировая война
победа
история
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На заседании был рассмотрен вопрос о деятельности по сохранению мемориалов и воинских захоронений.Самым пострадавшим во Второй мировой войне был народ Советского Союза, напомнил председатель собрания, поэтому необходимо беречь память о наших дедах и прадедах.Он добавил, что распад Советского Союза — это общая трагедия.В рамках Союзного государства вопросы сохранения памятников должны быть приоритетом, добавил он.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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новости, белоруссия, россия, вячеслав володин, вторая мировая война, победа, история
Новости, Белоруссия, Россия, Вячеслав Володин, Вторая мировая война, победа, История

Мы не можем позволить Западу переписать историю - Володин

18:52 19.06.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
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© РИА Новости . Максим Блинов
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Нельзя допустить попыток Вашингтона и Брюсселя переписать историю Второй мировой войны. Об этом заявил Вячеслав Володин в ходе заседания сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России в Витебске 19 июня
На заседании был рассмотрен вопрос о деятельности по сохранению мемориалов и воинских захоронений.
Самым пострадавшим во Второй мировой войне был народ Советского Союза, напомнил председатель собрания, поэтому необходимо беречь память о наших дедах и прадедах.
"Мы с вами видим, что происходит в мире. Вашингтон и Брюссель делают все для того, чтобы переписать историю Второй мировой войны. Мы не можем этого допустить“, - заявил Володин.
Он добавил, что распад Советского Союза — это общая трагедия.
„Важно помнить, какой ценой досталась Победа", — подчеркнул Володин.
В рамках Союзного государства вопросы сохранения памятников должны быть приоритетом, добавил он.
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18:52Мы не можем позволить Западу переписать историю - Володин
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