Мы не можем позволить Западу переписать историю - Володин
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Нельзя допустить попыток Вашингтона и Брюсселя переписать историю Второй мировой войны. Об этом заявил Вячеслав Володин в ходе заседания сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России в Витебске 19 июня
На заседании был рассмотрен вопрос о деятельности по сохранению мемориалов и воинских захоронений.
Самым пострадавшим во Второй мировой войне был народ Советского Союза, напомнил председатель собрания, поэтому необходимо беречь память о наших дедах и прадедах.
"Мы с вами видим, что происходит в мире. Вашингтон и Брюссель делают все для того, чтобы переписать историю Второй мировой войны. Мы не можем этого допустить“, - заявил Володин.
Он добавил, что распад Советского Союза — это общая трагедия.
„Важно помнить, какой ценой досталась Победа", — подчеркнул Володин.
В рамках Союзного государства вопросы сохранения памятников должны быть приоритетом, добавил он.
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