Украина впервые исключила компанию из своего списка "спонсоров войны" - 16.06.2023 Украина.ру
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Украина впервые исключила компанию из своего списка "спонсоров войны"
Украина впервые исключила компанию из своего списка "спонсоров войны" - 16.06.2023 Украина.ру
Украина впервые исключила компанию из своего списка "спонсоров войны"
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) впервые исключило компанию из своего списка "спонсоров войны", ею стала ирландская компания Peninsula Petroleum. Об этом НАПК сообщило в своем телеграмм-канале 16 июня
2023-06-16T20:48
2023-06-16T20:48
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зарубежье
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венгрия
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В конце апреля НАПК сообщило, что внесло ирландскую компанию Peninsula Petroleum в перечень международных „спонсоров войны“.Компания, которая занимается поставкой судового топлива, была внесена в данный перечень из-за работы с российскими танкерами.НАПК утверждает, что ирландская компания прекратила поставлять бункерное топливо не только судам, которые принадлежат россиянам или ходят под российским флагом, но и тем, которые перевозят российскую нефть.Ранее НАПК уже объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding, венгерского банка OTP и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.Ранее 22 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что „венгерская позиция остается твердой, как скала“: Будапешт не согласен на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины, пока венгерский банк OTP фигурирует в списке „спонсоров войны“.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
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новости, зарубежье, напк, украина, ирландия, венгрия, петер сийярто, киев
Новости, Зарубежье, НАПК, Украина, Ирландия, Венгрия, Петер Сийярто, Киев

Украина впервые исключила компанию из своего списка "спонсоров войны"

20:48 16.06.2023
 
© скриншот видеоНациональное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)
© скриншот видео
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Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) впервые исключило компанию из своего списка "спонсоров войны", ею стала ирландская компания Peninsula Petroleum. Об этом НАПК сообщило в своем телеграмм-канале 16 июня
В конце апреля НАПК сообщило, что внесло ирландскую компанию Peninsula Petroleum в перечень международных „спонсоров войны“.
Компания, которая занимается поставкой судового топлива, была внесена в данный перечень из-за работы с российскими танкерами.
"Первая компания прекратила сотрудничать с РФ для выхода из числа международных спонсоров войны... Компания направила соответствующее письмо в НАПК с указанием выполненных условий, позволяющих исключить ее из перечня", - говорится в сообщении НАПК.
НАПК утверждает, что ирландская компания прекратила поставлять бункерное топливо не только судам, которые принадлежат россиянам или ходят под российским флагом, но и тем, которые перевозят российскую нефть.
Ранее НАПК уже объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding, венгерского банка OTP и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.
Ранее 22 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что „венгерская позиция остается твердой, как скала“: Будапешт не согласен на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины, пока венгерский банк OTP фигурирует в списке „спонсоров войны“.
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