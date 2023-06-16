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ЕС не поддержит инициативу Африки по Украине, но при одном условии

ЕС не поддержит инициативу Африки по Украине, но при одном условии - 16.06.2023 Украина.ру

ЕС не поддержит инициативу Африки по Украине, но при одном условии

Евросоюз не поддержит инициативу африканских лидеров по Украине, если она будет предполагать заморозку конфликта, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня

2023-06-16T16:21

2023-06-16T16:21

2023-06-16T16:21

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Стано заявил, что ЕС приветствует все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру.Он добавил, что, если кто-то может „убедить Россию покинуть Украину“, ЕС поддержит это несомненно.Ранее глава МИД ЮАР Зейн Дангор заявил, что президент ЮАР Сирилл Рамафоса и лидеры ещё пяти африканских стран в июне посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы.Основатель "Браззавильского фонда" и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал, что главной целью миссии африканских стран является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами.Он отметил, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский.В России неоднократно заявляли, что готовы к переговорам, однако осенью прошлого года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на них.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

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