https://ukraina.ru/20230615/1047258991.html
Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей
Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей - 15.06.2023 Украина.ру
Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто обсудил с главой Минпроторга РФ Денисом Мантуровым сотрудничество двух страх в энергетики и сферах, не затронутых санкциями, сообщило РИА Новости 15 июня
2023-06-15T14:59
2023-06-15T14:59
2023-06-15T14:59
новости
россия
венгрия
зарубежье
пмэф
петер сийярто
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047258867_0:66:3103:1811_1920x0_80_0_0_bbcac6728c9cd6d85f11508e1a83f6eb.jpg
В рамках Петербургского международного экономического форума, который проводится 14-17 июня, состоялась встреча главы МИД Венгрии Сияйрто и главы Минпромторга РФ Мантурова.Глава МИД Венгрии 15 июня принимает участие в секции ПМЭФ, посвященной атомной энергетике.Сийярто отметил, что в настоящее время сотрудничество стран сузилось до областей, не подпадающих под действие санкций.Сийярто опубликовал в соцсети фотографии со встречи с Мантуровым.По его словам, чем раньше будет построена АЭС, тем быстрее станет возможным обеспечить независимость от совершенно безумных изменений и роста цен на международных энергорынках.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
https://ukraina.ru/20230602/1046835277.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047258867_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_d50e608f8b7a31083cbb9404d208f3a6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, венгрия, зарубежье, пмэф, петер сийярто, сотрудничество
Новости, Россия, Венгрия, Зарубежье, ПМЭФ, Петер Сийярто, сотрудничество
Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто обсудил с главой Минпроторга РФ Денисом Мантуровым сотрудничество двух страх в энергетики и сферах, не затронутых санкциями, сообщило РИА Новости 15 июня
В рамках Петербургского международного экономического форума, который проводится 14-17 июня, состоялась встреча главы МИД Венгрии Сияйрто и главы Минпромторга РФ Мантурова.
Глава МИД Венгрии 15 июня принимает участие в секции ПМЭФ, посвященной атомной энергетике.
Сийярто отметил, что в настоящее время сотрудничество стран сузилось до областей, не подпадающих под действие санкций.
"Сейчас мы в первую очередь поддерживаем венгерские компании в сфере фармацевтики, медицинской промышленности, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, чтобы они достигли успеха на российском рынке", - написал Сийярто в Facebook*.
Сийярто опубликовал в соцсети фотографии со встречи с Мантуровым.
"Самое главное, конечно, наше энергетическое сотрудничество, без которого невозможно гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии, поэтому ключевым вопросом сейчас является ускорение инвестиций в (строительство АЭС - ред.) "Пакш". - написал Сийярто.
По его словам, чем раньше будет построена АЭС, тем быстрее станет возможным обеспечить независимость от совершенно безумных изменений и роста цен на международных энергорынках.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сейчас на Украина.ру читают: