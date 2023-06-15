Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей - 15.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230615/1047258991.html
Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей
Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей - 15.06.2023 Украина.ру
Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто обсудил с главой Минпроторга РФ Денисом Мантуровым сотрудничество двух страх в энергетики и сферах, не затронутых санкциями, сообщило РИА Новости 15 июня
2023-06-15T14:59
2023-06-15T14:59
новости
россия
венгрия
зарубежье
пмэф
петер сийярто
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047258867_0:66:3103:1811_1920x0_80_0_0_bbcac6728c9cd6d85f11508e1a83f6eb.jpg
В рамках Петербургского международного экономического форума, который проводится 14-17 июня, состоялась встреча главы МИД Венгрии Сияйрто и главы Минпромторга РФ Мантурова.Глава МИД Венгрии 15 июня принимает участие в секции ПМЭФ, посвященной атомной энергетике.Сийярто отметил, что в настоящее время сотрудничество стран сузилось до областей, не подпадающих под действие санкций.Сийярто опубликовал в соцсети фотографии со встречи с Мантуровым.По его словам, чем раньше будет построена АЭС, тем быстрее станет возможным обеспечить независимость от совершенно безумных изменений и роста цен на международных энергорынках.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
https://ukraina.ru/20230602/1046835277.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047258867_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_d50e608f8b7a31083cbb9404d208f3a6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, венгрия, зарубежье, пмэф, петер сийярто, сотрудничество
Новости, Россия, Венгрия, Зарубежье, ПМЭФ, Петер Сийярто, сотрудничество

Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей

14:59 15.06.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
Встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто обсудил с главой Минпроторга РФ Денисом Мантуровым сотрудничество двух страх в энергетики и сферах, не затронутых санкциями, сообщило РИА Новости 15 июня
В рамках Петербургского международного экономического форума, который проводится 14-17 июня, состоялась встреча главы МИД Венгрии Сияйрто и главы Минпромторга РФ Мантурова.
Глава МИД Венгрии 15 июня принимает участие в секции ПМЭФ, посвященной атомной энергетике.
Сийярто отметил, что в настоящее время сотрудничество стран сузилось до областей, не подпадающих под действие санкций.

"Сейчас мы в первую очередь поддерживаем венгерские компании в сфере фармацевтики, медицинской промышленности, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, чтобы они достигли успеха на российском рынке", - написал Сийярто в Facebook*.

Сийярто опубликовал в соцсети фотографии со встречи с Мантуровым.
"Самое главное, конечно, наше энергетическое сотрудничество, без которого невозможно гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии, поэтому ключевым вопросом сейчас является ускорение инвестиций в (строительство АЭС - ред.) "Пакш". - написал Сийярто.
По его словам, чем раньше будет построена АЭС, тем быстрее станет возможным обеспечить независимость от совершенно безумных изменений и роста цен на международных энергорынках.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сейчас на Украина.ру читают:
Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаются
Почему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"
Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
Визит президента РФ В.Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
2 июня, 11:59
Орбан: правительство Венгрии не допустит войны с РоссиейПока у власти нынешнее правительство, Венгрия не будет воевать против России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
 
НовостиРоссияВенгрияЗарубежьеПМЭФПетер Сийяртосотрудничество
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:49"Лучшая в мире армия": Макгрегор восхитился тактикой Путина в отражении контрнаступления ВСУ
16:33Журналисты выяснили, насколько сильно поднялись цены на газ в Европе
16:28Россия успешно отбивает наступление ВСУ, но у Украины остались козыри. О чём говорили эксперты 15 июня
16:09Путь Председателя. Си Цзиньпину исполнилось 70 лет
16:09Песков рассказал о проверке в "Ельцин-центре"
16:05Кто владеет им, тот владеет будущим: Пушков назвал задачи России на цифровом поле боя
15:50Украинское наступление: почему у ВСУ всё пошло так плохо
15:46"Русло Днепра с мелкими заливами": Рогов рассказал, что стало с Каховским водохранилищем
15:37Что будет, если Украина начнёт тянуть время: Ищенко о летней кампании. ВИДЕО
15:33Украина не согласна с мнением Запада о том, как должно выглядеть наступление ВСУ
14:59Президент Алжира хочет ускорить вступление страны в БРИКС
14:59Белый дом хочет успехов от Украины на поле боя, чтобы продолжать её поддерживать - Politico
14:59Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей
14:52В России рассказали, каких мигрантов нужно поставить на воинский учёт
14:50Известный волонтер "Крипто-Каджит" о том, как эффективно помогать фронту и не попасть на мошенников
14:33Леонид Хазанов: Металлургия Украины усыхает, как гладь Каховского водохранилища
14:31Нейросеть "Жириновский" рассказала об окончании спецоперации
14:30Виктор Баранец: ВСУ хорошо научили воевать Россию, и теперь она бьет их "бутербродом" и "сырыми флангами"
13:49Песков оценил перспективы зерновой сделки
13:47"Максимальное уничтожение россиян": Подоляк рассказал о кровожадном плане Украины
Лента новостейМолния