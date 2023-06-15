https://ukraina.ru/20230615/1047258991.html

Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей

Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей - 15.06.2023 Украина.ру

Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто обсудил с главой Минпроторга РФ Денисом Мантуровым сотрудничество двух страх в энергетики и сферах, не затронутых санкциями, сообщило РИА Новости 15 июня

2023-06-15T14:59

2023-06-15T14:59

2023-06-15T14:59

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петер сийярто

сотрудничество

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В рамках Петербургского международного экономического форума, который проводится 14-17 июня, состоялась встреча главы МИД Венгрии Сияйрто и главы Минпромторга РФ Мантурова.Глава МИД Венгрии 15 июня принимает участие в секции ПМЭФ, посвященной атомной энергетике.Сийярто отметил, что в настоящее время сотрудничество стран сузилось до областей, не подпадающих под действие санкций.Сийярто опубликовал в соцсети фотографии со встречи с Мантуровым.По его словам, чем раньше будет построена АЭС, тем быстрее станет возможным обеспечить независимость от совершенно безумных изменений и роста цен на международных энергорынках.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях

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новости, россия, венгрия, зарубежье, пмэф, петер сийярто, сотрудничество