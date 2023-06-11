https://ukraina.ru/20230611/1047124596.html
FT: принятие Украины в ЕС чревато последствиями для других стран-членов
FT: принятие Украины в ЕС чревато последствиями для других стран-членов - 11.06.2023 Украина.ру
FT: принятие Украины в ЕС чревато последствиями для других стран-членов
Вступление Украины в ЕС чревато рядом неприятных последствий, которые могут ударить по самой структуре альянса, заявил журналист издание Financial Times Тони Барбер 11 июня
2023-06-11T18:59
2023-06-11T18:59
2023-06-11T18:59
новости
украина
ес
кандидат
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg
По словам Барбера, нынешние союзники Украины преследуют собственные цели, ограничивая киевский режим экономически.Автор статьи привёл пример ситуации с переизбытком украинского зерна на рынках восточной Европы. Болгария, Венгрия, Польша и Словакия не готовы к неограниченному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в ущерб собственному производству, поэтому ввели запрет на импорт ряда украинских продуктов.Также Бербер отметил важным вопрос перераспределения бюджета ЕС в случае присоединения Украины к нему: страна с большой и густонаселенной территорией будет претендовать на большие отчисления из Брюсселя.Помимо этого, журналист отметил, что другие страны-кандидаты также проявят вполне понятную „жажду к щедрости ЕС“.Ранее на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Напомним, что в статусе кандидата Турция находится с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, а Сербия — с 2012 года.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
https://ukraina.ru/20230602/1046827306.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_ea76c471f3e2facdc861c8d279be6a8e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ес, кандидат, евросоюз
FT: принятие Украины в ЕС чревато последствиями для других стран-членов
Вступление Украины в ЕС чревато рядом неприятных последствий, которые могут ударить по самой структуре альянса, заявил журналист издание Financial Times Тони Барбер 11 июня
По словам Барбера, нынешние союзники Украины преследуют собственные цели, ограничивая киевский режим экономически.
Автор статьи привёл пример ситуации с переизбытком украинского зерна на рынках восточной Европы. Болгария, Венгрия, Польша и Словакия не готовы к неограниченному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в ущерб собственному производству, поэтому ввели запрет на импорт ряда украинских продуктов.
Также Бербер отметил важным вопрос перераспределения бюджета ЕС в случае присоединения Украины к нему: страна с большой и густонаселенной территорией будет претендовать на большие отчисления из Брюсселя.
"Какие страны добровольно откажутся от миллиардов евро, чтобы освободить место для Украины? В настоящее время 18 из 27 существующих членов ЕС получают от Брюсселя больше средств, чем платят сами, но после вступления Украины, по неофициальным оценкам ЕС, это число может сократиться до четырех или пяти“. - пишет он.
Помимо этого, журналист отметил, что другие страны-кандидаты также проявят вполне понятную „жажду к щедрости ЕС“.
Ранее на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Напомним, что в статусе кандидата Турция находится с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, а Сербия — с 2012 года.
Сейчас на Украина.ру читают: