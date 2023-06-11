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FT: принятие Украины в ЕС чревато последствиями для других стран-членов

FT: принятие Украины в ЕС чревато последствиями для других стран-членов - 11.06.2023 Украина.ру

FT: принятие Украины в ЕС чревато последствиями для других стран-членов

Вступление Украины в ЕС чревато рядом неприятных последствий, которые могут ударить по самой структуре альянса, заявил журналист издание Financial Times Тони Барбер 11 июня

2023-06-11T18:59

2023-06-11T18:59

2023-06-11T18:59

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украина

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кандидат

евросоюз

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По словам Барбера, нынешние союзники Украины преследуют собственные цели, ограничивая киевский режим экономически.Автор статьи привёл пример ситуации с переизбытком украинского зерна на рынках восточной Европы. Болгария, Венгрия, Польша и Словакия не готовы к неограниченному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в ущерб собственному производству, поэтому ввели запрет на импорт ряда украинских продуктов.Также Бербер отметил важным вопрос перераспределения бюджета ЕС в случае присоединения Украины к нему: страна с большой и густонаселенной территорией будет претендовать на большие отчисления из Брюсселя.Помимо этого, журналист отметил, что другие страны-кандидаты также проявят вполне понятную „жажду к щедрости ЕС“.Ранее на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Напомним, что в статусе кандидата Турция находится с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, а Сербия — с 2012 года.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

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