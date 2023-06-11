Пушков дал ответ Илону Маску по поводу последствий накачки Украины оружием - 11.06.2023 Украина.ру
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Пушков дал ответ Илону Маску по поводу последствий накачки Украины оружием
Пушков дал ответ Илону Маску по поводу последствий накачки Украины оружием - 11.06.2023 Украина.ру
Пушков дал ответ Илону Маску по поводу последствий накачки Украины оружием
Администрация Байдена не в состоянии понять последствий продолжающейся поддержки киевского режима вооружениями и деньгами, заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграмм-канале 11 июня
2023-06-11T14:07
2023-06-11T14:07
новости
илон маск
сша
джо байден
дональд трамп
алексей пушков
украина
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Сенатор прокомментировал вопрос американского миллиардера Илона Маска о том, к чему приведёт накачка Украины западным вооружением.Пушков заявил, что у администрации Байдена ответа на данный вопрос нет.По словам сенатора, администрация США „попутно воюет с Трампом, проводит месячники в поддержку ЛГБТ, спорит с республиканским конгрессом, организует встречи президента то ли с бесполыми, то ли с трансами“, в общем делает вид, что для Америки всё складывается нормально.Либеральная жизнь идет своим чередом, но это всё иллюзия, добавил Пушков.Ранее 9 июня Пентагон объявил о новых поставках Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов. В списке предоставляемой киевскому режиму техники значатся системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
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новости, илон маск, сша, джо байден, дональд трамп, алексей пушков, украина
Новости, Илон Маск, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Украина

Пушков дал ответ Илону Маску по поводу последствий накачки Украины оружием

14:07 11.06.2023
 
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© РИА Новости . Нина Зотина
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Администрация Байдена не в состоянии понять последствий продолжающейся поддержки киевского режима вооружениями и деньгами, заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграмм-канале 11 июня
Сенатор прокомментировал вопрос американского миллиардера Илона Маска о том, к чему приведёт накачка Украины западным вооружением.
Пушков заявил, что у администрации Байдена ответа на данный вопрос нет.
„Ответ на этот вопрос находится за пределами мыслительного горизонта администрации США. Она несется вскачь по пути войны, как зашоренная лошадь, видя перед собой геополитический мираж в виде поражения России, и, похоже, не хочет воспринимать какие либо другие сценарии“. - написал Пушков.
По словам сенатора, администрация США „попутно воюет с Трампом, проводит месячники в поддержку ЛГБТ, спорит с республиканским конгрессом, организует встречи президента то ли с бесполыми, то ли с трансами“, в общем делает вид, что для Америки всё складывается нормально.
Либеральная жизнь идет своим чередом, но это всё иллюзия, добавил Пушков.
„И Маск - один из тех, способных мыслить рационально, кто задается ключевым вопросом: чем все это закончится?“ - резюмировал сенатор.
Ранее 9 июня Пентагон объявил о новых поставках Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов. В списке предоставляемой киевскому режиму техники значатся системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.
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