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Пушков дал ответ Илону Маску по поводу последствий накачки Украины оружием

Пушков дал ответ Илону Маску по поводу последствий накачки Украины оружием - 11.06.2023 Украина.ру

Пушков дал ответ Илону Маску по поводу последствий накачки Украины оружием

Администрация Байдена не в состоянии понять последствий продолжающейся поддержки киевского режима вооружениями и деньгами, заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграмм-канале 11 июня

2023-06-11T14:07

2023-06-11T14:07

2023-06-11T14:07

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илон маск

сша

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украина

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Сенатор прокомментировал вопрос американского миллиардера Илона Маска о том, к чему приведёт накачка Украины западным вооружением.Пушков заявил, что у администрации Байдена ответа на данный вопрос нет.По словам сенатора, администрация США „попутно воюет с Трампом, проводит месячники в поддержку ЛГБТ, спорит с республиканским конгрессом, организует встречи президента то ли с бесполыми, то ли с трансами“, в общем делает вид, что для Америки всё складывается нормально.Либеральная жизнь идет своим чередом, но это всё иллюзия, добавил Пушков.Ранее 9 июня Пентагон объявил о новых поставках Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов. В списке предоставляемой киевскому режиму техники значатся системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

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новости, илон маск, сша, джо байден, дональд трамп, алексей пушков, украина