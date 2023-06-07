Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения — Гросси - 07.06.2023 Украина.ру
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Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения — Гросси
Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения — Гросси - 07.06.2023 Украина.ру
Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения — Гросси
Разрушение Каховской ГЭС может „в среднесрочной перспективе“ лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом сообщило РИА Новости 7 июня
2023-06-07T21:58
2023-06-07T21:58
новости
каховская гэс
магатэ
рафаэль гросси
рафаэль гросси
украина
всу
запорожская аэс
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Гросси отметил, что это может спровоцировать „очень серьёзное“ повреждение реакторов.Однако, подчеркнул он, такое возможно при дальнейшей деградации ситуации, сейчас оснований для паники нет.Он назвал ситуацию серьёзной.По словам Гросси, после аварии наблюдается „постепенное снижение уровня воды…в охладительном бассейне, которая очень важна“ для снижения температуры реакторов.Гросси считает необходимым учитывать вероятность возможных последствий.Потеря охлаждения реакторов привела к катастрофе в 2011 году на японской АЭС „Фукусима-1“.ВСУ неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе дамбу. В ноябре 2022 года, как сообщали местные власти, по плотине били из американской РСЗО Himars. Москва призывала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы.В ночь на 6 июня в результате обстрела украинских войск Каховская ГЭС была повреждена.Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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новости, каховская гэс, магатэ, рафаэль гросси, рафаэль гросси, украина, всу, запорожская аэс
Новости, Каховская ГЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Рафаэль Гросси, Украина, ВСУ, Запорожская АЭС

Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения — Гросси

21:58 07.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВизит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС
Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Разрушение Каховской ГЭС может „в среднесрочной перспективе“ лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом сообщило РИА Новости 7 июня
Гросси отметил, что это может спровоцировать „очень серьёзное“ повреждение реакторов.
Однако, подчеркнул он, такое возможно при дальнейшей деградации ситуации, сейчас оснований для паники нет.
"В краткосрочной перспективе, в не очень отдаленном будущем могут, я бы сказал, быть некоторые последствия, если ситуация будет деградировать или становиться хуже, чем она есть сейчас. Но мы еще к этой точке не пришли“, - заявил Гросси.
Он назвал ситуацию серьёзной.
По словам Гросси, после аварии наблюдается „постепенное снижение уровня воды…в охладительном бассейне, которая очень важна“ для снижения температуры реакторов.
"Если мы потеряем охладительные мощности, может случиться расплавление (активной зоны реакторов - ред.), могут иметь место некоторые радиологические последствия, помимо того, что сами по себе реакторы могут быть очень серьезно повреждены", - сказал Гросси.
Гросси считает необходимым учитывать вероятность возможных последствий.
Потеря охлаждения реакторов привела к катастрофе в 2011 году на японской АЭС „Фукусима-1“.
ВСУ неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе дамбу. В ноябре 2022 года, как сообщали местные власти, по плотине били из американской РСЗО Himars. Москва призывала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы.
В ночь на 6 июня в результате обстрела украинских войск Каховская ГЭС была повреждена.
Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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"Спрятаться за киевский режим не получится". В Совбезе ООН выяснили, кто разрушил Каховскую ГЭСПосле подрыва Каховской ГЭС 6 июня и Россия, и Украина при поддержке США затребовали проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН. Оно прошло в ночь на 7 июня
 
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