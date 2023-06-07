https://ukraina.ru/20230607/1047011635.html

Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения — Гросси

Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения — Гросси - 07.06.2023 Украина.ру

Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения — Гросси

Разрушение Каховской ГЭС может „в среднесрочной перспективе“ лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом сообщило РИА Новости 7 июня

2023-06-07T21:58

2023-06-07T21:58

2023-06-07T21:58

новости

каховская гэс

магатэ

рафаэль гросси

рафаэль гросси

украина

всу

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1a/1046611286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a462e6fb623e6e368273e4501b4c02f1.jpg.webp

Гросси отметил, что это может спровоцировать „очень серьёзное“ повреждение реакторов.Однако, подчеркнул он, такое возможно при дальнейшей деградации ситуации, сейчас оснований для паники нет.Он назвал ситуацию серьёзной.По словам Гросси, после аварии наблюдается „постепенное снижение уровня воды…в охладительном бассейне, которая очень важна“ для снижения температуры реакторов.Гросси считает необходимым учитывать вероятность возможных последствий.Потеря охлаждения реакторов привела к катастрофе в 2011 году на японской АЭС „Фукусима-1“.ВСУ неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе дамбу. В ноябре 2022 года, как сообщали местные власти, по плотине били из американской РСЗО Himars. Москва призывала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы.В ночь на 6 июня в результате обстрела украинских войск Каховская ГЭС была повреждена.Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

https://ukraina.ru/20230607/1046990119.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, магатэ, рафаэль гросси, рафаэль гросси, украина, всу, запорожская аэс