Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией" - 07.06.2023 Украина.ру
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Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией"
Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией" - 07.06.2023 Украина.ру
Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией"
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, лидеры стран обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает 7 июня пресс-служба Кремля
2023-06-07T17:27
2023-06-07T17:27
новости
дмитрий песков
владимир путин
эрдоган
телефонный разговор
украина
каховская гэс
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Путин, в частности, заявил Эрдогану, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию, использует террористические методы, организует диверсии в России.Также президенты коснулись ситуации с подрывом Каховской ГЭС.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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новости, дмитрий песков, владимир путин, эрдоган, телефонный разговор, украина, каховская гэс
Новости, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эрдоган, телефонный разговор, Украина, Каховская ГЭС

Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией"

17:27 07.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом Турции Р. Эрдоганом
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, лидеры стран обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает 7 июня пресс-служба Кремля
Путин, в частности, заявил Эрдогану, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию, использует террористические методы, организует диверсии в России.
Также президенты коснулись ситуации с подрывом Каховской ГЭС.

"Наглядный пример тому (эскалации боевых действий - ред.) - варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", - приводятся в сообщении слова Путина.

В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.
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НовостиДмитрий ПесковВладимир ПутинЭрдогантелефонный разговорУкраинаКаховская ГЭС
 
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