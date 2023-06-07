https://ukraina.ru/20230607/1047006978.html

Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией"

Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией" - 07.06.2023 Украина.ру

Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией"

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, лидеры стран обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает 7 июня пресс-служба Кремля

2023-06-07T17:27

2023-06-07T17:27

2023-06-07T17:27

новости

дмитрий песков

владимир путин

эрдоган

телефонный разговор

украина

каховская гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101861/39/1018613949_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_e5661acec7545e967b2a0e6ba9349efe.jpg

Путин, в частности, заявил Эрдогану, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию, использует террористические методы, организует диверсии в России.Также президенты коснулись ситуации с подрывом Каховской ГЭС.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

https://ukraina.ru/20230607/1047006505.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий песков, владимир путин, эрдоган, телефонный разговор, украина, каховская гэс