https://ukraina.ru/20230607/1047006978.html
Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией"
Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией" - 07.06.2023 Украина.ру
Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией"
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, лидеры стран обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает 7 июня пресс-служба Кремля
2023-06-07T17:27
2023-06-07T17:27
2023-06-07T17:27
новости
дмитрий песков
владимир путин
эрдоган
телефонный разговор
украина
каховская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101861/39/1018613949_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_e5661acec7545e967b2a0e6ba9349efe.jpg
Путин, в частности, заявил Эрдогану, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию, использует террористические методы, организует диверсии в России.Также президенты коснулись ситуации с подрывом Каховской ГЭС.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
https://ukraina.ru/20230607/1047006505.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101861/39/1018613949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_040f5cacbcdcca986fec0edadc2e7d73.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий песков, владимир путин, эрдоган, телефонный разговор, украина, каховская гэс
Новости, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эрдоган, телефонный разговор, Украина, Каховская ГЭС
Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией"
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, лидеры стран обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает 7 июня пресс-служба Кремля
Путин, в частности, заявил Эрдогану, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию, использует террористические методы, организует диверсии в России.
Также президенты коснулись ситуации с подрывом Каховской ГЭС.
"Наглядный пример тому (эскалации боевых действий - ред.) - варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", - приводятся в сообщении слова Путина.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.
Сейчас на Украина.ру читают: