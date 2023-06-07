Участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса" отсоединён от украинской части - 07.06.2023 Украина.ру
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Участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса" отсоединён от украинской части
Участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса" отсоединён от украинской части - 07.06.2023 Украина.ру
Участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса" отсоединён от украинской части
Участок аммиакопрвода „Тольятти-Одесса“ в РФ отсечён от украинской части и находится под контролем, сообщило 7 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПАО „Трансаммиак“
2023-06-07T19:40
2023-06-07T19:41
новости
аммиакопровод "тольятти-одесса"
украина
диверсанты
россия
минобороны рф
мария захарова
аммиак
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ПАО „Трансаммиак“ является оператором российского участка аммиакопровода. В свою очередь аммиакопровод, проходящий по территории Харьковской области, обслуживается украинским государственным предприятием - ГП "Укрхимтрансаммиак".Ранее Министерство оборон РФ сообщило, что украинская группа диверсантов подорвала в Харьковской области аммиакопровод „Тольятти-Одесса“, есть пострадавшие среди мирного населения.В военном ведомстве назвали произошедшее террористическим актом.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется от одного до трёх месяцев при наличии доступа к месту повреждения.По её словам, единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода является киевский режим.Аммиакопровод Тольятти-Одесса был введён в эксплуатацию в 1979 году. Ежегодно по нему перекачивали около 2,5 миллионов тонн сырья.Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года, разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках зерновой сделки.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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новости, аммиакопровод "тольятти-одесса", украина, диверсанты, россия, минобороны рф, мария захарова, аммиак
Новости, аммиакопровод "Тольятти-Одесса", Украина, диверсанты, Россия, Минобороны РФ, Мария Захарова, аммиак

Участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса" отсоединён от украинской части

19:40 07.06.2023 (обновлено: 19:41 07.06.2023)
 
© en.agroday.com.uaАммиак труба
Аммиак труба
© en.agroday.com.ua
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Участок аммиакопрвода „Тольятти-Одесса“ в РФ отсечён от украинской части и находится под контролем, сообщило 7 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПАО „Трансаммиак“
ПАО „Трансаммиак“ является оператором российского участка аммиакопровода. В свою очередь аммиакопровод, проходящий по территории Харьковской области, обслуживается украинским государственным предприятием - ГП "Укрхимтрансаммиак".
Ранее Министерство оборон РФ сообщило, что украинская группа диверсантов подорвала в Харьковской области аммиакопровод „Тольятти-Одесса“, есть пострадавшие среди мирного населения.
В военном ведомстве назвали произошедшее террористическим актом.
"В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО "Трансаммиак", надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО "Трансаммиак", - сообщили в пресс-службе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется от одного до трёх месяцев при наличии доступа к месту повреждения.
По её словам, единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода является киевский режим.
Аммиакопровод Тольятти-Одесса был введён в эксплуатацию в 1979 году. Ежегодно по нему перекачивали около 2,5 миллионов тонн сырья.
Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года, разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках зерновой сделки.
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Новостиаммиакопровод "Тольятти-Одесса"УкраинадиверсантыРоссияМинобороны РФМария Захаровааммиак
 
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