https://ukraina.ru/20230607/1047010343.html

Участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса" отсоединён от украинской части

Участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса" отсоединён от украинской части - 07.06.2023 Украина.ру

Участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса" отсоединён от украинской части

Участок аммиакопрвода „Тольятти-Одесса“ в РФ отсечён от украинской части и находится под контролем, сообщило 7 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПАО „Трансаммиак“

2023-06-07T19:40

2023-06-07T19:40

2023-06-07T19:41

новости

аммиакопровод "тольятти-одесса"

украина

диверсанты

россия

минобороны рф

мария захарова

аммиак

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ПАО „Трансаммиак“ является оператором российского участка аммиакопровода. В свою очередь аммиакопровод, проходящий по территории Харьковской области, обслуживается украинским государственным предприятием - ГП "Укрхимтрансаммиак".Ранее Министерство оборон РФ сообщило, что украинская группа диверсантов подорвала в Харьковской области аммиакопровод „Тольятти-Одесса“, есть пострадавшие среди мирного населения.В военном ведомстве назвали произошедшее террористическим актом.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется от одного до трёх месяцев при наличии доступа к месту повреждения.По её словам, единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода является киевский режим.Аммиакопровод Тольятти-Одесса был введён в эксплуатацию в 1979 году. Ежегодно по нему перекачивали около 2,5 миллионов тонн сырья.Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года, разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках зерновой сделки.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

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новости, аммиакопровод "тольятти-одесса", украина, диверсанты, россия, минобороны рф, мария захарова, аммиак