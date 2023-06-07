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МО РФ: украинские диверсанты подорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса"

МО РФ: украинские диверсанты подорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса" - 07.06.2023 Украина.ру

МО РФ: украинские диверсанты подорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса"

Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса“ в Харьковской области, есть пострадавшие среди мирного населения, сообщили 7 июня в Минобороны РФ

2023-06-07T15:28

2023-06-07T15:28

2023-06-07T15:28

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аммиак

аммиакопровод "тольятти-одесса"

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Подрыв аммиакопровода был осуществлён в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области, уточнили в ведомстве.В военном ведомстве подрыв аммиакопровода назвали террористическим актом.Есть пострадавшие среди мирного населения, им "оказана необходимая медицинская помощь".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется от одного до трёх месяцев при наличии доступа к месту повреждения.По её словам, единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода является киевский режим.Аммиакопровод Тольятти-Одесса был введён в эксплуатацию в 1979 году. Ежегодно по нему перекачивали около 2,5 миллионов тонн сырья.Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года, разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках зерновой сделки.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

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новости, украина, харьковская область, аммиак, аммиакопровод "тольятти-одесса", диверсия, диверсанты, минобороны, минобороны рф, мо рф, мид рф