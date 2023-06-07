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Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС

Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру

Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС

В ходе телефонного разговора президенты России и Турции обсудили ситуацию по Украине, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС. Об этом 7 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера

2023-06-07T18:06

2023-06-07T18:06

2023-06-07T18:06

новости

владимир путин

эрдоган

президент

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каховская гэс

телефонный разговор

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Ранее в пресс-службе Кремля подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидеры стран обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Украины.Как сообщила канцелярия президента Турции, в ходе разговора обсуждалось развитие событий в украинском конфликте.Сообщается, что Эрдоган считает, что комиссия может быть создана с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию.Турция готова внести свою лепту в этом контексте, приводят слова Эрдогана.Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин заявил Эрдогану, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию, использует террористические методы, организует диверсии в России.„Наглядный пример […] - варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.“ - говорится в сообщении.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

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новости, владимир путин, эрдоган, президент, турция, россия, украина, каховская гэс, телефонный разговор