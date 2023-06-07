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Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС
Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС
В ходе телефонного разговора президенты России и Турции обсудили ситуацию по Украине, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС. Об этом 7 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера
2023-06-07T18:06
2023-06-07T18:06
2023-06-07T18:06
новости
владимир путин
эрдоган
президент
турция
россия
украина
каховская гэс
телефонный разговор
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Ранее в пресс-службе Кремля подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидеры стран обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Украины.Как сообщила канцелярия президента Турции, в ходе разговора обсуждалось развитие событий в украинском конфликте.Сообщается, что Эрдоган считает, что комиссия может быть создана с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию.Турция готова внести свою лепту в этом контексте, приводят слова Эрдогана.Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин заявил Эрдогану, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию, использует террористические методы, организует диверсии в России.„Наглядный пример […] - варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.“ - говорится в сообщении.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, эрдоган, президент, турция, россия, украина, каховская гэс, телефонный разговор
Новости, Владимир Путин, Эрдоган, президент, Турция, Россия, Украина, Каховская ГЭС, телефонный разговор
Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС
В ходе телефонного разговора президенты России и Турции обсудили ситуацию по Украине, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС. Об этом 7 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера
Ранее в пресс-службе Кремля подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидеры стран обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Украины.
Как сообщила канцелярия президента Турции, в ходе разговора обсуждалось развитие событий в украинском конфликте.
„Президент Эрдоган заявил, что важно провести всестороннее расследование взрыва на Каховской плотине таким образом, чтобы не осталось никаких сомнений“. - говорится в сообщении.
Сообщается, что Эрдоган считает, что комиссия может быть создана с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию.
Турция готова внести свою лепту в этом контексте, приводят слова Эрдогана.
Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин заявил Эрдогану, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию, использует террористические методы, организует диверсии в России.
„Наглядный пример […] - варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.“ - говорится в сообщении.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.
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