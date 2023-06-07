Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
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Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС
Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС
В ходе телефонного разговора президенты России и Турции обсудили ситуацию по Украине, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС. Об этом 7 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера
2023-06-07T18:06
2023-06-07T18:06
новости
владимир путин
эрдоган
президент
турция
россия
украина
каховская гэс
телефонный разговор
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Ранее в пресс-службе Кремля подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидеры стран обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Украины.Как сообщила канцелярия президента Турции, в ходе разговора обсуждалось развитие событий в украинском конфликте.Сообщается, что Эрдоган считает, что комиссия может быть создана с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию.Турция готова внести свою лепту в этом контексте, приводят слова Эрдогана.Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин заявил Эрдогану, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию, использует террористические методы, организует диверсии в России.„Наглядный пример […] - варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.“ - говорится в сообщении.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, эрдоган, президент, турция, россия, украина, каховская гэс, телефонный разговор
Новости, Владимир Путин, Эрдоган, президент, Турция, Россия, Украина, Каховская ГЭС, телефонный разговор

Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС

18:06 07.06.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
В ходе телефонного разговора президенты России и Турции обсудили ситуацию по Украине, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности всестороннего расследования ситуации вокруг Каховской ГЭС. Об этом 7 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера
Ранее в пресс-службе Кремля подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидеры стран обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Украины.
Как сообщила канцелярия президента Турции, в ходе разговора обсуждалось развитие событий в украинском конфликте.
„Президент Эрдоган заявил, что важно провести всестороннее расследование взрыва на Каховской плотине таким образом, чтобы не осталось никаких сомнений“. - говорится в сообщении.
Сообщается, что Эрдоган считает, что комиссия может быть создана с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию.
Турция готова внести свою лепту в этом контексте, приводят слова Эрдогана.
Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин заявил Эрдогану, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию, использует террористические методы, организует диверсии в России.
„Наглядный пример […] - варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.“ - говорится в сообщении.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.
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Как подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ход СВО. О чём говорили эксперты 7 июня
 
НовостиВладимир ПутинЭрдоганпрезидентТурцияРоссияУкраинаКаховская ГЭСтелефонный разговор
 
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