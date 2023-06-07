Патрушев: США и Англия должны ответить за террористическую атаку Киева — подрыв Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
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Патрушев: США и Англия должны ответить за террористическую атаку Киева — подрыв Каховской ГЭС
Патрушев: США и Англия должны ответить за террористическую атаку Киева — подрыв Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
Патрушев: США и Англия должны ответить за террористическую атаку Киева — подрыв Каховской ГЭС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС очередной террористической атакой Киева, отметив, что США, Англия и их партнёры по НАТО дали согласие на этот циничный акт, передает РИА Новости 7 июня
2023-06-07T16:34
2023-06-07T16:34
новости
каховская гэс
патрушев
сша
англия
нато
киев
всу
украина
диверсия
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На встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем Патрушев прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС.Патрушев отметил, что ВСУ обстреливают Новую Каховку более года.По его словам, киевский режим осознаёт опасность, которую несёт населения затопление земель Херсонщины, угрозу для ЗАЭС, риск обмеления Северо-Крымского канала. "Украинские неонацисты таких результатов и добиваются“, - отметил Патрушев.Секретарь Совбеза РФ отметил, что США, Британия и их партнеры по НАТО дали согласие на подрыв плотины Каховской ГЭС и должны нести ответственность за это.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Представитель России в ООН Василий Небензя назвал две очевидные задачи, помимо страданий людей, которые преследует диверсия Киева на Каховской ГЭС.Подробнее об этом можно прочитать в статье " Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС" на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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новости, каховская гэс, патрушев, сша, англия, нато, киев, всу, украина, диверсия
Новости, Каховская ГЭС, Патрушев, США, Англия, НАТО, Киев, ВСУ, Украина, диверсия

Патрушев: США и Англия должны ответить за террористическую атаку Киева — подрыв Каховской ГЭС

16:34 07.06.2023
 
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС очередной террористической атакой Киева, отметив, что США, Англия и их партнёры по НАТО дали согласие на этот циничный акт, передает РИА Новости 7 июня
На встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем Патрушев прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС.

"Подрыв плотины Каховской ГЭС — это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленной на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры", - сказал Патрушев.

Патрушев отметил, что ВСУ обстреливают Новую Каховку более года.

"По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС, предопределяя еще более пагубные последствия наводнения", - добавил Патрушев.

По его словам, киевский режим осознаёт опасность, которую несёт населения затопление земель Херсонщины, угрозу для ЗАЭС, риск обмеления Северо-Крымского канала.
"Украинские неонацисты таких результатов и добиваются“, - отметил Патрушев.
Секретарь Совбеза РФ отметил, что США, Британия и их партнеры по НАТО дали согласие на подрыв плотины Каховской ГЭС и должны нести ответственность за это.

"США якобы не могут сказать, кто несет ответственность за подрыв гидроэлектростанции. В то же время доподлинно известно, что координацию деятельности ВСУ осуществляют США, Англия и их партнеры по НАТО. Соответственно, они и дали свое согласие на подрыв и должны нести ответственность за этот циничный акт“, - заключил Патрушев.

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Представитель России в ООН Василий Небензя назвал две очевидные задачи, помимо страданий людей, которые преследует диверсия Киева на Каховской ГЭС.
Подробнее об этом можно прочитать в статье " Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС" на нашем сайте.
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