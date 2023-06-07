https://ukraina.ru/20230607/1047003460.html

Патрушев: США и Англия должны ответить за террористическую атаку Киева — подрыв Каховской ГЭС

Патрушев: США и Англия должны ответить за террористическую атаку Киева — подрыв Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру

Патрушев: США и Англия должны ответить за террористическую атаку Киева — подрыв Каховской ГЭС

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС очередной террористической атакой Киева, отметив, что США, Англия и их партнёры по НАТО дали согласие на этот циничный акт, передает РИА Новости 7 июня

2023-06-07T16:34

2023-06-07T16:34

2023-06-07T16:34

новости

каховская гэс

патрушев

сша

англия

нато

киев

всу

украина

диверсия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101867/90/1018679024_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_17bc984213cd0eb82a855947c0216177.jpg

На встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем Патрушев прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС.Патрушев отметил, что ВСУ обстреливают Новую Каховку более года.По его словам, киевский режим осознаёт опасность, которую несёт населения затопление земель Херсонщины, угрозу для ЗАЭС, риск обмеления Северо-Крымского канала. "Украинские неонацисты таких результатов и добиваются“, - отметил Патрушев.Секретарь Совбеза РФ отметил, что США, Британия и их партнеры по НАТО дали согласие на подрыв плотины Каховской ГЭС и должны нести ответственность за это.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Представитель России в ООН Василий Небензя назвал две очевидные задачи, помимо страданий людей, которые преследует диверсия Киева на Каховской ГЭС.Подробнее об этом можно прочитать в статье " Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС" на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

https://ukraina.ru/20230607/1047002918.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, патрушев, сша, англия, нато, киев, всу, украина, диверсия