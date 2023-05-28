https://ukraina.ru/20230528/1046651800.html
Эрдоган заявил, что для турецкого народа настало время защищать свою волю до последнего момента
Эрдоган заявил, что для турецкого народа настало время защищать свою волю до последнего момента - 28.05.2023 Украина.ру
Эрдоган заявил, что для турецкого народа настало время защищать свою волю до последнего момента
Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган призвал соратников защищать урны для голосования до оглашения результатов выборов, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на сообщение главы страны в Twitter
2023-05-28T17:59
2023-05-28T17:59
2023-05-28T17:59
новости
турция
выборы
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Ранее СМИ сообщили, что в Турции завершился второй тур выборов президента страны.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" публицист Армен Гаспарян сказал, что, в случае победы Эрдогана, Запад может попытаться устроить в Турции госпереворот, так как для США и Европы "демократичными" считаются только те выборы, в которых побеждает их ставленник.По его мнению, нынешний президент тоже это понимает, а он уже показал, как может жёстко подавлять мятеж.Любой внутренний политический кризис наносит ущерб экономике страны и приводит к потере территорий, что точно не входит в планы Турции, которая стремится к расширению своих границ, отметил Гаспарян.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, выборы
Эрдоган заявил, что для турецкого народа настало время защищать свою волю до последнего момента
Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган призвал соратников защищать урны для голосования до оглашения результатов выборов, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на сообщение главы страны в Twitter
Ранее СМИ сообщили, что в Турции завершился второй тур выборов президента страны.
"Я хотел бы поблагодарить каждого товарища, который с раннего утра самоотверженно работает на избирательных участках. Я призываю всех моих братьев и сестер защищать урны для голосования до подведения итогов. Настало время защищать волю нашего народа до последнего момента!", – написал Эрдоган.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" публицист Армен Гаспарян сказал, что, в случае победы Эрдогана, Запад может попытаться устроить в Турции госпереворот, так как для США и Европы "демократичными" считаются только те выборы, в которых побеждает их ставленник.
По его мнению, нынешний президент тоже это понимает, а он уже показал, как может жёстко подавлять мятеж.
Любой внутренний политический кризис наносит ущерб экономике страны и приводит к потере территорий, что точно не входит в планы Турции, которая стремится к расширению своих границ, отметил Гаспарян.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Армена Гаспаряна на нашем сайте.
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