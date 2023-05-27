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На Украине предложили с 1 июня поднять цены на электроэнергию в два раза

На Украине предложили с 1 июня поднять цены на электроэнергию в два раза - 27.05.2023 Украина.ру

На Украине предложили с 1 июня поднять цены на электроэнергию в два раза

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) официально предложила правительству повысить цены на электроэнергию для бытовых потребителей в два раза с 1 июня, сообщила 26 мая „Энергореформа“

2023-05-27T13:46

2023-05-27T13:46

2023-05-27T13:46

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Комиссия направила в Минэнерго Украины письмо с предложением установить единую цену на электроэнергию без диверсификации за объём потребления на уровне 2,88 грн за кВт·ч.Как отмечено в письме, эти изменения позволят улучшить финансовые показатель НАЭК „Энергоатом“ и ЧАО „Укргидроэнерго“.Согласно источнику в правительстве, на который ссылается портал, кабмин Украины скорее всего поддержит это предложение в ближайшее время.Министерство энергетики Украины анонсировало повышение тарифов в конце апреля.Местные СМИ приводили расчёты НКРЭКУ, согласно которым, если тарифы не изменятся, то почти 150 миллиардов гривен придётся компенсировать из госбюджета.В статье отмечено, что сейчас стоимость электричества на Украине составляется 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении менее 250 киловатт-часов в месяц, и 1,68 гривны - если потребляют больше.Тем не менее, как сообщалось ранее, Владимир Зеленский экспортирует электрическую энергию потому, что это выгоднее, чем поставлять ее гражданам. На ряду с веерным отключением электричества, Украина увеличила его экспорт.Экономист Анатолий Амелин связывает грядущее повышение тарифов с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры (стоимость разрушенного оборудования после зимних ракетных атак – $8,1 млрд).Однако, учитывая, что украинская энергетика монополизирована и сосредоточена в руках олигарха Рината Ахметова, эксперты напоминают, что за народный счет будет восстанавливаться частное имущество.Ключевые энергосети, будучи государственными, в свое время были приватизированы и оказались в руках нескольких олигархов. Поэтому говорить о рыночном формировании стоимости киловатт для нищего населения – не совсем корректно.Подробнее об этом можно прочитать в статье «Украинцы заплатят за всё. Эксперты о повышении тарифов на электроэнергию» на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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новости, украина, минэнерго украины, минэнерго, тарифы, электроэнергия, электричество