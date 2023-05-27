На Украине предложили с 1 июня поднять цены на электроэнергию в два раза
Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) официально предложила правительству повысить цены на электроэнергию для бытовых потребителей в два раза с 1 июня, сообщила 26 мая „Энергореформа“
Комиссия направила в Минэнерго Украины письмо с предложением установить единую цену на электроэнергию без диверсификации за объём потребления на уровне 2,88 грн за кВт·ч.
"НКРЭКУ предлагает внести изменения … для бытовых потребителей с 1 июня с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч", — приводит издание текст документа.
Как отмечено в письме, эти изменения позволят улучшить финансовые показатель НАЭК „Энергоатом“ и ЧАО „Укргидроэнерго“.
Согласно источнику в правительстве, на который ссылается портал, кабмин Украины скорее всего поддержит это предложение в ближайшее время.
Министерство энергетики Украины анонсировало повышение тарифов в конце апреля.
Местные СМИ приводили расчёты НКРЭКУ, согласно которым, если тарифы не изменятся, то почти 150 миллиардов гривен придётся компенсировать из госбюджета.
В статье отмечено, что сейчас стоимость электричества на Украине составляется 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении менее 250 киловатт-часов в месяц, и 1,68 гривны - если потребляют больше.
Тем не менее, как сообщалось ранее, Владимир Зеленский экспортирует электрическую энергию потому, что это выгоднее, чем поставлять ее гражданам.
На ряду с веерным отключением электричества, Украина увеличила его экспорт.
22 декабря 2022, 06:30Зеленскому выгоднее продавать электроэнергию за рубеж, чем поставлять украинцам - эксперт Владимир Зеленский экспортирует электрическую энергию потому, что это выгоднее, чем поставлять ее гражданам, сказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру
Экономист Анатолий Амелин связывает грядущее повышение тарифов с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры (стоимость разрушенного оборудования после зимних ракетных атак – $8,1 млрд).
Однако, учитывая, что украинская энергетика монополизирована и сосредоточена в руках олигарха Рината Ахметова, эксперты напоминают, что за народный счет будет восстанавливаться частное имущество.
Ключевые энергосети, будучи государственными, в свое время были приватизированы и оказались в руках нескольких олигархов. Поэтому говорить о рыночном формировании стоимости киловатт для нищего населения – не совсем корректно.
Подробнее об этом можно прочитать в статье «Украинцы заплатят за всё. Эксперты о повышении тарифов на электроэнергию» на нашем сайте.
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