В Китае назвали шаг России, от которого "Украина задрожит от страха"
Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину „дрожать от страха“, говорится в статье на китайском портале Sohu
Автор статьи подчеркнул, что США размещают ядерные боеголовки на множестве баз своих союзников в Европе, а появление тактического ядерного оружия Москвы в постсоветской республике может составить конкуренцию НАТО.
Так как Белоруссия граничит с Украиной, а Киев расположен не столько отдалённо от границы, то факт размещения ядерного оружия в Белоруссии будет иметь сдерживающий эффект для Киева.
"Если там будет размещен "Искандер-М" с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха", — указал автор статьи.
Обозреватель Sohu пишет, что решение Москвы и Минска окажется также сдерживающий эффект на весь западный лагерь, „США и НАТО точно остались не в восторге“.
При этом, отмечает автор, Запад не может предпринять против данной ситуации никаких действий, кроме критики и пустых угроз.
"В конце концов, даже когда у Минска не было ядерного оружия, альянс все равно не осмеливался трогать его. Теперь же, получив российское вооружение, Белоруссия стала еще могущественнее, и НАТО точно не решится действовать опрометчиво", — резюмирует издание.
Ранее 25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с Россией о размещении в республике тактического ядерного оружия.
Главы министерств обороны обеих стран подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии.
25 мая, 19:14Тактическое ядерное оружие России, размещенное в Белоруссии, находится в безопасности - ЛукашенкоНе стоит беспокоиться о сохранности российского тактического ядерного оружия, которое может быть размещено на белорусской территории, поскольку белорусы аккуратные и ответственные, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на видео опубликованном Telegram-каналом Shot 25 мая
Размещение на белорусской земле российского ЯО, помимо прочего, призвано продемонстрировать, что Москва не оставит Минск один на один с многочисленными угрозами.
Россия не передаёт своё ядерное оружие Белоруссии, что являлось бы выходом из режима нераспространения, а размещает его на белорусской территории — то есть оно будет находиться под полным контролем Москвы.
Владимир Путин по этому поводу заявил, что РФ просто действует так же, как обычно действуют США, чьи боеголовки на сегодняшний день находятся в целом ряде европейских и азиатских стран.
Подробнее об этом можно прочитать в статье «Российское ядерное оружие в Белоруссии: помощь Лукашенко, угроза для Запада» на нашем сайте.
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