https://ukraina.ru/20230527/1046631476.html

В Китае назвали шаг России, от которого "Украина задрожит от страха"

В Китае назвали шаг России, от которого "Украина задрожит от страха" - 27.05.2023 Украина.ру

В Китае назвали шаг России, от которого "Украина задрожит от страха"

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину „дрожать от страха“, говорится в статье на китайском портале Sohu

2023-05-27T11:28

2023-05-27T11:28

2023-05-27T11:28

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Автор статьи подчеркнул, что США размещают ядерные боеголовки на множестве баз своих союзников в Европе, а появление тактического ядерного оружия Москвы в постсоветской республике может составить конкуренцию НАТО.Так как Белоруссия граничит с Украиной, а Киев расположен не столько отдалённо от границы, то факт размещения ядерного оружия в Белоруссии будет иметь сдерживающий эффект для Киева.Обозреватель Sohu пишет, что решение Москвы и Минска окажется также сдерживающий эффект на весь западный лагерь, „США и НАТО точно остались не в восторге“.При этом, отмечает автор, Запад не может предпринять против данной ситуации никаких действий, кроме критики и пустых угроз.Ранее 25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с Россией о размещении в республике тактического ядерного оружия.Главы министерств обороны обеих стран подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии.Размещение на белорусской земле российского ЯО, помимо прочего, призвано продемонстрировать, что Москва не оставит Минск один на один с многочисленными угрозами.Россия не передаёт своё ядерное оружие Белоруссии, что являлось бы выходом из режима нераспространения, а размещает его на белорусской территории — то есть оно будет находиться под полным контролем Москвы.Владимир Путин по этому поводу заявил, что РФ просто действует так же, как обычно действуют США, чьи боеголовки на сегодняшний день находятся в целом ряде европейских и азиатских стран.Подробнее об этом можно прочитать в статье «Российское ядерное оружие в Белоруссии: помощь Лукашенко, угроза для Запада» на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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новости, белоруссия, россия, минск, москва, ядерное оружие, запад, нато, александр лукашенко, лукашенко