https://ukraina.ru/20230526/1046625425.html

В ООН поддержали инициативу о переподключении российских банков для реализации продуктовой сделки

В ООН поддержали инициативу о переподключении российских банков для реализации продуктовой сделки - 26.05.2023 Украина.ру

В ООН поддержали инициативу о переподключении российских банков для реализации продуктовой сделки

Переподключение банков России к операциям для экспорта продовольствия и удобрений поможет фактическому осуществлению международных обязательств по продуктовой сделке, но не всё находится в руках ООН, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 26 мая

2023-05-26T21:04

2023-05-26T21:04

2023-05-26T21:07

оон

зерновая сделка

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Ранее в МИД РФ заявили, что в случае отсутствия доступа Россельхозбанка к SWIFT, зерновая сделка будет расторгнута.Представитель генсека ООН, сообщил что Конференция по торговле и развитию (ЮНКТАД) уже занялась разработкой торговой платформы для обеспечения эффективных транзакций между российскими экспортерами продовольствия и удобрений и покупателями в Африке.Черноморская зерновая инициатива, подписанная представителями России, Украины, Турции и ООН 22 июля 2022 года, включает поставки зерна с Украины, продовольствия и удобрений из трех портов, включая Одессу, через Черное море.За судоходство отвечает Объединенный координационный центр в Стамбуле. Ранее Владимир Путин отметил, что Запад экспортирует украинское зерно европейские государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года РФ продлила сделку на 60 дней до 18 мая, Киев настаивает на том, чтобы продлить сделку на 120 дней.Первый договор должен обеспечить коридор для вывоза украинского зерна из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.Во втором договоре говорится о снятии барьеров со стороны Запада по экспорту продовольствия и удобрений российского производства.Кроме того, рассматривается повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельскозтехники и восстановление аммиакопровода Тольятти-Одесса.Как отмечают в Москве, эта часть договора до сих пор не реализована.В интервью изданию Украина.ру медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков рассказал, что вывозимое из украинских портов зерно по большей части принадлежит западным компаниям, которые давно приобрели сельхозугодья на территории Украины.Эту версию подтверждает то, что большая часть зерна идет не в голодающие, а в западноевропейские страны, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.Сейчас на Украина.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

https://ukraina.ru/20230521/1046417066.html

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оон, зерновая сделка