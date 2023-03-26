https://ukraina.ru/20230326/1044464358.html

"Вокруг Булгакова": "боярыня красотою лепа…"

"Вокруг Булгакова": "боярыня красотою лепа…" - 26.03.2023 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": "боярыня красотою лепа…"

В пьесе "Иван Васильевич" и фильме "Иван Васильевич меняет профессию" царь немного отличается. В пьесе он ведёт себя как… царь. А в фильме совершенно неприкрыто Украина.ру, 26.03.2023

2023-03-26T08:01

2023-03-26T08:01

2023-03-26T08:01

"вокруг булгакова"

история

литература

михаил булгаков

"иван васильевич меняет профессию"

"иван васильевич"

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В пьесе "Иван Васильевич" и фильме "Иван Васильевич меняет профессию" царь немного отличается. В пьесе он ведёт себя как… царь. А в фильме совершенно неприкрыто заигрывает с Зинаидой, вызывая ревность Якина (кстати, этот вариант кажется более достоверным). Но в обоих случаях он обрушивает на "боярыню" ворох смешных комплиментов."Как же её не любить? Боярыня красотою лепа, бела вельми, червлена губами, бровьми союзна, телом изобильна... Чего же тебе надо,собака?!"Тут тексты пьесы совпадают между собой и… источником, которым является приписываемая князю Ивану Катыреву-Ростовскому "Летописная книга", в которой описываются события Смутного времени. В состав книги входит "Написание вкратце о Царех Московских, о образех их, и о возрасте, и о нравех", в которое включено описание внешности царевны Ксении Годуновой (дочери царя Бориса Годунова). Сам первоисточник Булгаков, вероятно, не читал, а пользовался "Русской хрестоматией" ("памятники древнерусской литературы и народной словесности, с историческими, литературными и грамматическими объяснениями, с словарём и указателем") Фёдора Буслаева, 1877 года издания."Отроковица чюднаго домышления, зелною красотою лепа, бела велми, ягодами румяна, червлена губами, очи имея черны великы, светлостию блистаяся; когда же в жалобе слезы изо очию испущаше, тогда наипаче светлостию блистаху зелною; бровми союзна, телом изобилна, млечною белостию облиянна; возрастом ни высока ни ниска; власы имея черны, велики, аки трубы, по плещам лежаху".Ну а перед этим Булгаков обыгрывает сложные отношения Ивана Васильевича с Годуновым – помните его возмущённый крик "Бориску на царство". Кстати, исторический Грозный Годуновым был вполне доволен, но его претензиям на престол действительно удивился бы, равно как удивился бы и претензиям Романовых. С точки зрения природных Рюриковичей те и другие худородные, а родство с царской фамилией по жене – фи.В описании "Летописной книги" мы видим тот самый перечень, который озвучивает Иван Васильевич в пьесе и фильме плюс ещё несколько моментов, которые в пьесе были бы неуместны – по сложности восприятия, но больше по неадекватности.Тут следует сделать отступление о средневековом идеале женской красоты.В гениальном фильме "Морозко" 1964 года Александр Роу всё поставили на уши. Красавицей там представлена Настенька (Наталья Седых), которая, по средневековым представлениям, красавицей ну никак не была.Что определяло красоту в средние века?Во-первых, дородность.Баба должна быть... Собственно, почему баба-то? К мужикам это относилось ровно в той же степени. Борис Годунов и Алексей Михайлович красавцами считались в немалой степени благодаря своей толщине.Кстати, традиция даже летом надевать на себя 115 одёжек именно этим объяснялось – в шубе человек выглядит всё тучнее…К женщинам это относилось точно так же. В наличии должны были иметься широкие бедра, большая грудь (показатель способности к деторождению) и лишний вес (чтобы выживать во время нередких голодовок).Во-вторых, чистота кожи (лица) и яркость.Первый момент связан с распространённостью оспы и у многих лица были "порченые". В XVIII веке было описание некой гранд-дамы, у которой лицо было как будто кружевное (вас тоже передернуло?).Второй момент – показатель здоровья. Яркие губы, щеки (они, правда, яркие и при туберкулезе, нередком для тогдашних горожан), густые волосы...На этом основании, средневековые русские женщины (замужние, девушки вообще лиц не показывали...) красились без меры, на что обращали внимание почти все иностранные путешественники.Так что по средневековым понятиям Настенька была особой очень подозрительной в плане личного здоровья и уж точно маложелательной в плане потенциального замужества. Тощенькая она (актриса, кстати – балерина) и бледненькая. А вот Марфушенька-душенька – вполне себе красавица и модница.Возвращаемся к Булгакову.Про "чюдное домышление" (имеется в виде интеллект) Иван Васильевич судить не может и не судит.Ягодами Зинаида не румяна. Кстати, что имеется в виду мы интуитивно понимаем, но для точности лучше обратиться к специалисту по быту средневековых русских царей и цариц Ивану Забелину: "снегоподобная белизна должна была довольно резко освещаться ярким алым румянцем, который не разливался по всему лицу, а горел лишь на ягодицах". Понятно, он имел в виду не то, что вы, пошляки, подумали, а "ягодицы щёк".Понятно, что у горожанки XX века яркие щёки скорее исключение. Хотя и считается, что в фильме Наталья Селезнёва несколько переборщила с косметикой, щёки у неё не особенно румяные и уже точно не соответствуют идеалу Марфушеньки-душеньки. Отказать.Отсутствуют у Селезнёвой (и отсутствовали у жён Булгакова) чёрные толстые косы. Ибо в городских условиях непрактичны. Правда у Настеньки они как раз присутствуют – в конце концов густые волосы и сейчас показатель красоты и здоровья.Под вопросом остаётся "телом изобильна". Селезнёва под это определение никак не подходит, но вот Любовь Белозерскую Булгаков сам называет "толстой" в дневниковых записях, да и Елена Шиловская не так стройна, как Татьяна Лаппа. В любом случае, все эти дамы средневековому идеалу не очень соотетствуют.В заключение стоит добавить, что описание Ксении Годуновой – тоже заимствованное. Автор "Летописной книги" использовал описание Елены Троянской из "Троянской истории" Гвидо де Колумна (Гвидо делле Колонне), написанной в 1270-х годах и переведённой на русский язык на рубеже XV-XVI веков (т.е., Иван Грозный мог её читать). Булгаков об этом вероятно не знал – во всяком случае, попыток обыграть не делал. С другой стороны, такая попытка выглядела бы чрезмерно тяжеловесной – ведь даже цитирование словаря Брокгауза и Ефрона Берлиозом было замечено только очень внимательными читателями…

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история, литература, михаил булгаков, "иван васильевич меняет профессию", "иван васильевич"