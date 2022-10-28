"Такая поддержка": Марков рассказал об ультиматуме Турции, который был озвучен Пашиняну
Политолог Сергей Марков предположил в интервью изданию Украина.ру, как грозит поступить Турция в ответ на возможный ракетный удар Армении по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана
Если Армения нанесёт ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана, турецкая армия поддержит Баку, считает эксперт, поскольку этот трубопровод идёт по направлению к территории Турции с Азербайджаном.
Эрлоган незамедлительно введет свои войска в Армению, если события будут развиваться таким образом, уверен Марков.
Это вот ультиматум Турции, привел к тому, что Армения не смогла использовать ракетные удары по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана и нанести ему существенный ущерб. Вот такая поддержка.
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19 сентября, 06:30"Дьявольская пляска": Гаспарян назвал происходящее в Армении своими именамиПолитолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян заявил в интервью изданию Украина.ру о том, что, вероятно, армянский народ устраивает политика их лидера. Об этом говорят результаты выборов - 80% голосов за Пашиняна