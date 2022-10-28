"Такая поддержка": Марков рассказал об ультиматуме Турции, который был озвучен Пашиняну - 28.10.2022 Украина.ру
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"Такая поддержка": Марков рассказал об ультиматуме Турции, который был озвучен Пашиняну
"Такая поддержка": Марков рассказал об ультиматуме Турции, который был озвучен Пашиняну - 28.10.2022 Украина.ру
"Такая поддержка": Марков рассказал об ультиматуме Турции, который был озвучен Пашиняну
Политолог Сергей Марков предположил в интервью изданию Украина.ру, как грозит поступить Турция в ответ на возможный ракетный удар Армении по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана
2022-10-28T05:15
2022-10-28T05:15
новости
армения
россия
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Если Армения нанесёт ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана, турецкая армия поддержит Баку, считает эксперт, поскольку этот трубопровод идёт по направлению к территории Турции с Азербайджаном. Эрлоган незамедлительно введет свои войска в Армению, если события будут развиваться таким образом, уверен Марков.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220919/1038836084.html
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новости, армения, россия
Новости, Армения, Россия

"Такая поддержка": Марков рассказал об ультиматуме Турции, который был озвучен Пашиняну

05:15 28.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук
- РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Читать в
Политолог Сергей Марков предположил в интервью изданию Украина.ру, как грозит поступить Турция в ответ на возможный ракетный удар Армении по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана
Если Армения нанесёт ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана, турецкая армия поддержит Баку, считает эксперт, поскольку этот трубопровод идёт по направлению к территории Турции с Азербайджаном.
Эрлоган незамедлительно введет свои войска в Армению, если события будут развиваться таким образом, уверен Марков.
Это вот ультиматум Турции, привел к тому, что Армения не смогла использовать ракетные удары по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана и нанести ему существенный ущерб. Вот такая поддержка.
Сергей Марков
Сергей Марков
Политолог
Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 06:30
"Дьявольская пляска": Гаспарян назвал происходящее в Армении своими именамиПолитолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян заявил в интервью изданию Украина.ру о том, что, вероятно, армянский народ устраивает политика их лидера. Об этом говорят результаты выборов - 80% голосов за Пашиняна
 
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Заголовок открываемого материала
05:15"Такая поддержка": Марков рассказал об ультиматуме Турции, который был озвучен Пашиняну
05:00Военный эксперт рассказал о влиянии ареста директора "Мотор Сичи" на ситуацию на фронте
04:45Военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
04:30РФ своевременно обнародовала информацию об украинской "грязной бомбе" - военный эксперт
04:23Звонит Макрон, возьми телефон: Шатилов объяснил любовь французского лидера к телефонной связи
04:15"Возьмет в союзники врагов России": Марков спрогнозировал возможные действия Армении
04:04"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева
04:00Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы
21:05Путин уклонился от ответа на вопрос о том, чья будет Одесса через два года, но сделал прозрачный намек
20:51Путин рассказал, как посадить Киев за стол переговоров
20:38Путин призвал граждан западных государств к борьбе за повышение зарплат
20:34Доктрина Путина и украинская гражданская война
20:32Разрушите отношения: Путин предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия на Украину
20:19Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака
20:09Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины
20:05Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле
20:00Военный эксперт объяснил, почему США не смогут использовать свои новые атомные бомбы против Европы
19:51Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине
19:46"Эффект достигнут". Путин прокомментировал выражение "попадем в рай, а они сдохнут"
19:35Путин: если бы я всего боялся, я бы ничего не делал
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