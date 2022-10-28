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"Такая поддержка": Марков рассказал об ультиматуме Турции, который был озвучен Пашиняну

"Такая поддержка": Марков рассказал об ультиматуме Турции, который был озвучен Пашиняну - 28.10.2022 Украина.ру

"Такая поддержка": Марков рассказал об ультиматуме Турции, который был озвучен Пашиняну

Политолог Сергей Марков предположил в интервью изданию Украина.ру, как грозит поступить Турция в ответ на возможный ракетный удар Армении по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана

2022-10-28T05:15

2022-10-28T05:15

2022-10-28T05:15

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Если Армения нанесёт ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана, турецкая армия поддержит Баку, считает эксперт, поскольку этот трубопровод идёт по направлению к территории Турции с Азербайджаном. Эрлоган незамедлительно введет свои войска в Армению, если события будут развиваться таким образом, уверен Марков.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220919/1038836084.html

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