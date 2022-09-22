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Американский полковник рассказал о наступлении ВСУ на Изюм

Американский полковник рассказал о наступлении ВСУ на Изюм - 22.09.2022 Украина.ру

Американский полковник рассказал о наступлении ВСУ на Изюм

Возвращение Изюма и других городов Харьковской области, безусловно, стало прпагандистской победой для киевского режима, но она была достигнута дорогой ценой. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative

2022-09-22T11:36

2022-09-22T11:36

2022-09-22T12:03

спецоперация

изюм

новости

сша

сми

потери всу

разведка

спутники

пропаганда

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Несмотря на катастрофические потери, которые понесли ВСУ в ходе нескольких месяцев ожесточённых боёв, президент Украины Владимир Зеленский продолжает отдавать приказы о контратаках, отмечает автор.Их целью является возвращение занятой войсками РФ территории, чтобы таким образом убедить западных союзников, что стратегическая позиция Украины по отношению к России не так безнадёжна, как кажется. Недавнее наступление ВСУ на Изюм, связующий Донбасс с Харьковской областью, выглядело настоящим подарком Киеву, продолжает Макгрегор.Без сомнения, свою роль сыграли данные с американских разведывательных спутников, обеспечившие киевский режим информацией о том, что в районе Изюма союзные силы располагали менее, чем 2000 легковооружённых военных, замечает автор.Столкнувшись с массированной атакой ВСУ, российское комендование предпочло вывести свои силы, потеряв примерно 1% украинских территорий, находящихся под его контролем.

https://ukraina.ru/20220914/1038723582.html

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спецоперация, изюм, новости, сша, сми, потери всу, разведка, спутники, пропаганда