https://ukraina.ru/20220922/1038971492.html
Американский полковник рассказал о наступлении ВСУ на Изюм
Американский полковник рассказал о наступлении ВСУ на Изюм - 22.09.2022 Украина.ру
Американский полковник рассказал о наступлении ВСУ на Изюм
Возвращение Изюма и других городов Харьковской области, безусловно, стало прпагандистской победой для киевского режима, но она была достигнута дорогой ценой. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative
2022-09-22T11:36
2022-09-22T11:36
2022-09-22T12:03
спецоперация
изюм
новости
сша
сми
потери всу
разведка
спутники
пропаганда
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Несмотря на катастрофические потери, которые понесли ВСУ в ходе нескольких месяцев ожесточённых боёв, президент Украины Владимир Зеленский продолжает отдавать приказы о контратаках, отмечает автор.Их целью является возвращение занятой войсками РФ территории, чтобы таким образом убедить западных союзников, что стратегическая позиция Украины по отношению к России не так безнадёжна, как кажется. Недавнее наступление ВСУ на Изюм, связующий Донбасс с Харьковской областью, выглядело настоящим подарком Киеву, продолжает Макгрегор.Без сомнения, свою роль сыграли данные с американских разведывательных спутников, обеспечившие киевский режим информацией о том, что в районе Изюма союзные силы располагали менее, чем 2000 легковооружённых военных, замечает автор.Столкнувшись с массированной атакой ВСУ, российское комендование предпочло вывести свои силы, потеряв примерно 1% украинских территорий, находящихся под его контролем.
https://ukraina.ru/20220914/1038723582.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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спецоперация, изюм, новости, сша, сми, потери всу, разведка, спутники, пропаганда
Спецоперация, Изюм, Новости, США, СМИ, потери ВСУ, разведка, спутники, пропаганда
Американский полковник рассказал о наступлении ВСУ на Изюм
11:36 22.09.2022 (обновлено: 12:03 22.09.2022)
Возвращение Изюма и других городов Харьковской области, безусловно, стало прпагандистской победой для киевского режима, но она была достигнута дорогой ценой. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative
Несмотря на катастрофические потери, которые понесли ВСУ в ходе нескольких месяцев ожесточённых боёв, президент Украины Владимир Зеленский продолжает отдавать приказы о контратаках, отмечает
автор.
Их целью является возвращение занятой войсками РФ территории, чтобы таким образом убедить западных союзников, что стратегическая позиция Украины по отношению к России не так безнадёжна, как кажется. Недавнее наступление ВСУ на Изюм, связующий Донбасс с Харьковской областью, выглядело настоящим подарком Киеву, продолжает Макгрегор.
Без сомнения, свою роль сыграли данные с американских разведывательных спутников, обеспечившие киевский режим информацией о том, что в районе Изюма союзные силы располагали менее, чем 2000 легковооружённых военных, замечает автор.
Столкнувшись с массированной атакой ВСУ, российское комендование предпочло вывести свои силы, потеряв примерно 1% украинских территорий, находящихся под его контролем.
Однако цена пропагандистской победы Киева была высока: в зависимости от источника, 5000 до 10 000 украинских военнослужащих были убиты или ранены на ровной, открытой территории, которую российская артиллерия, ракеты и авиаудары превратили в поле смерти
Дуглас Макгрегор
Бывший советник министра обороны США