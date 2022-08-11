https://ukraina.ru/20220811/1037527665.html

Военный эксперт о том, кто на самом деле побеждает в снайперской войне между ВС РФ и ВСУ

Военный эксперт о том, кто на самом деле побеждает в снайперской войне между ВС РФ и ВСУ - 11.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, кто на самом деле побеждает в снайперской войне между ВС РФ и ВСУ

Есть различные истории, что какой-то снайпер добился каких-то результатов. Тут важно не то, что один или два снайпера хорошо стреляют. Речь идет о том, насколько армия в целом обеспечена снайперским оружием. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T10:30

2022-08-11T10:30

2022-08-11T10:30

новости

снайпер

вс рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037392602_0:0:1098:619_1920x0_80_0_0_0dc631324e60e2b942c812ed3cf57d08.jpg

Ранее сообщалось, что российские военные эффективно применяют в зоне проведения специальной военной операции на Украине новейшую тактическую снайперскую винтовку TSVL-8 "Сталинград". Оружие эффективно работало на дистанции до 1,5 километра и показывало высокую точность.Нужно также понять, какова эффективность применения тех или иных образцов вооружения в условиях противостояния с противником, который неплохо оснащен западными винтовками компании Barret и другим оружием американского и немецкого производства, отметил специалист.Если, например, винтовки Lobaev Arms действительно хорошо себя показывают, и есть позитивные отзывы от самих снайперов, то эти винтовки должны закупаться. Решение о поставке такого оружия на постоянной основе, а не в рамках дозированных поставок, будет принимать Минобороны, уточнил блогер.Понятно, что есть вопрос конкуренции оружейных компаний за армейские деньги. Но сейчас все должно быть подчинено нуждам фронта и бойцов, чтобы они получали именно то, что нужно им, с учетом их практики в ходе боевых действий, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, снайпер, вс рф, всу