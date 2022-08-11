Военный эксперт о том, кто на самом деле побеждает в снайперской войне между ВС РФ и ВСУ - 11.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о том, кто на самом деле побеждает в снайперской войне между ВС РФ и ВСУ
Военный эксперт о том, кто на самом деле побеждает в снайперской войне между ВС РФ и ВСУ - 11.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, кто на самом деле побеждает в снайперской войне между ВС РФ и ВСУ
Есть различные истории, что какой-то снайпер добился каких-то результатов. Тут важно не то, что один или два снайпера хорошо стреляют. Речь идет о том, насколько армия в целом обеспечена снайперским оружием. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T10:30
2022-08-11T10:30
новости
снайпер
вс рф
всу
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Ранее сообщалось, что российские военные эффективно применяют в зоне проведения специальной военной операции на Украине новейшую тактическую снайперскую винтовку TSVL-8 "Сталинград". Оружие эффективно работало на дистанции до 1,5 километра и показывало высокую точность.Нужно также понять, какова эффективность применения тех или иных образцов вооружения в условиях противостояния с противником, который неплохо оснащен западными винтовками компании Barret и другим оружием американского и немецкого производства, отметил специалист.Если, например, винтовки Lobaev Arms действительно хорошо себя показывают, и есть позитивные отзывы от самих снайперов, то эти винтовки должны закупаться. Решение о поставке такого оружия на постоянной основе, а не в рамках дозированных поставок, будет принимать Минобороны, уточнил блогер.Понятно, что есть вопрос конкуренции оружейных компаний за армейские деньги. Но сейчас все должно быть подчинено нуждам фронта и бойцов, чтобы они получали именно то, что нужно им, с учетом их практики в ходе боевых действий, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, снайпер, вс рф, всу
Новости, снайпер, ВС РФ, ВСУ

Военный эксперт о том, кто на самом деле побеждает в снайперской войне между ВС РФ и ВСУ

10:30 11.08.2022
 
© предоставлено В. ЛобаевымБоец с DXL-3 "Возмездие"
Боец с DXL-3 Возмездие
© предоставлено В. Лобаевым
Читать в
Есть различные истории, что какой-то снайпер добился каких-то результатов. Тут важно не то, что один или два снайпера хорошо стреляют. Речь идет о том, насколько армия в целом обеспечена снайперским оружием. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Ранее сообщалось, что российские военные эффективно применяют в зоне проведения специальной военной операции на Украине новейшую тактическую снайперскую винтовку TSVL-8 "Сталинград". Оружие эффективно работало на дистанции до 1,5 километра и показывало высокую точность.
Нужно также понять, какова эффективность применения тех или иных образцов вооружения в условиях противостояния с противником, который неплохо оснащен западными винтовками компании Barret и другим оружием американского и немецкого производства, отметил специалист.
"Понятное дело, что снайперскую войну нельзя выиграть только из старой доброй СВД. Нужны более современные и дальнобойные вооружения, которые не заменяют, а дополняют СВД. У нее есть свое место на поле боя, но новые образцы вооружения должны внедряться как в рамках государственного, так и частно-государственного партнерства в области оборонных заказов", - указал Рожин.
Если, например, винтовки Lobaev Arms действительно хорошо себя показывают, и есть позитивные отзывы от самих снайперов, то эти винтовки должны закупаться. Решение о поставке такого оружия на постоянной основе, а не в рамках дозированных поставок, будет принимать Минобороны, уточнил блогер.
Понятно, что есть вопрос конкуренции оружейных компаний за армейские деньги. Но сейчас все должно быть подчинено нуждам фронта и бойцов, чтобы они получали именно то, что нужно им, с учетом их практики в ходе боевых действий, заключил собеседник издания.
 
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