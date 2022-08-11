https://ukraina.ru/20220811/1037491500.html

Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО

Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО - 11.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО

Россия испытывает проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой, пехотой и разведкой в спецоперации на Украине, но армия РФ все равно сильнее украинской, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-11T05:00

2022-08-11T05:00

2022-08-11T05:00

россия

сво

проблемы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_1d4ced2def74879e8bccced81bac4937.jpg

По его словам, не надо зацикливаться на качестве оружия, потому что в "умелых руках даже антикварная гаубица Д-20 – это страшная штука", вопрос в том, какая система эффективнее и как это оружие встроено в систему логистики, связи, командования, контроля и принятия решений.По его мнению, российская армия сейчас мощнее украинской, но у нее есть куча проблем, которые решаются, но частично.Еще одна проблема РФ – острый недостаток пехоты, возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию, добавил журналист.Он предположил, что решить проблему с недостатком пехоты можно массовым призывом добровольцев, но "добровольчество тоже имеет конечный запас".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037487249.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сво, проблемы, новости