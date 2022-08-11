Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037491500.html
Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО
Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО
Россия испытывает проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой, пехотой и разведкой в спецоперации на Украине, но армия РФ все равно сильнее украинской, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-11T05:00
2022-08-11T05:00
россия
сво
проблемы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_1d4ced2def74879e8bccced81bac4937.jpg
По его словам, не надо зацикливаться на качестве оружия, потому что в "умелых руках даже антикварная гаубица Д-20 – это страшная штука", вопрос в том, какая система эффективнее и как это оружие встроено в систему логистики, связи, командования, контроля и принятия решений.По его мнению, российская армия сейчас мощнее украинской, но у нее есть куча проблем, которые решаются, но частично.Еще одна проблема РФ – острый недостаток пехоты, возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию, добавил журналист.Он предположил, что решить проблему с недостатком пехоты можно массовым призывом добровольцев, но "добровольчество тоже имеет конечный запас".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037487249.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d5e507f5157a4f65be702dbd106c93dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, сво, проблемы, новости
Россия, СВО, проблемы, Новости

Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО

05:00 11.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия испытывает проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой, пехотой и разведкой в спецоперации на Украине, но армия РФ все равно сильнее украинской, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
По его словам, не надо зацикливаться на качестве оружия, потому что в "умелых руках даже антикварная гаубица Д-20 – это страшная штука", вопрос в том, какая система эффективнее и как это оружие встроено в систему логистики, связи, командования, контроля и принятия решений.
Сейчас российская армия напоминает боксера с очень большими кулаками, но полуслепого и с замедленной реакцией. Мы испытываем проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой и разведкой. При этом у нас здоровенные кулаки, которыми мы месим украинскую пехоту.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк и журналист
По его мнению, российская армия сейчас мощнее украинской, но у нее есть куча проблем, которые решаются, но частично.
Еще одна проблема РФ – острый недостаток пехоты, возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию, добавил журналист.
Он предположил, что решить проблему с недостатком пехоты можно массовым призывом добровольцев, но "добровольчество тоже имеет конечный запас".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 12:00
Хроника событий на Украине на 12:00 10 августаЗеленский собрался вернуть Крым после взрывов на полуострове. Два жителя Донецка стали жертвами украинских военных. В Херсонской области задержали пособников ВСУ
 
РоссияСВОпроблемыНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Килинкаров: Amnesty International не сказала об Украине ничего нового
06:40Астрология и политика. Секреты кальвиниста и популиста Виктора Орбана
06:30Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию
06:15Третьяков рассказал, как социальные сети вводят цензуру
06:10СБУ объявила в розыск Игоря Маркова
06:09Экс-депутат Верховной Рады рассказал, когда ВСУ прекратят сопротивление
06:07Главное на 11 августа: в России и в мире
06:00Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров
05:45"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО
05:30"Головой бы подумали": Соседов осудил уехавших из России звезд
05:15"Одного поймать, а остальных запугать": Рожин о том, что происходит сейчас в Николаеве
05:00Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО
04:45Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян
04:30Военный эксперт объяснил, зачем Украине прислали самоходные зенитные установки "Гепард"
04:15Анонимный автор "Википедии" рассказал, как народная энциклопедия увязла в политике
04:00Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков
23:00"Бесконечный ряд жалоб". Как Екатерина Великая раскрепостила украинские города
22:13Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова
21:55ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска
21:48Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины
Лента новостейМолния