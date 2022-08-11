https://ukraina.ru/20220811/1037491500.html
Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО
Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО
Россия испытывает проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой, пехотой и разведкой в спецоперации на Украине, но армия РФ все равно сильнее украинской, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-11T05:00
2022-08-11T05:00
2022-08-11T05:00
россия
сво
проблемы
новости
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По его словам, не надо зацикливаться на качестве оружия, потому что в "умелых руках даже антикварная гаубица Д-20 – это страшная штука", вопрос в том, какая система эффективнее и как это оружие встроено в систему логистики, связи, командования, контроля и принятия решений.По его мнению, российская армия сейчас мощнее украинской, но у нее есть куча проблем, которые решаются, но частично.Еще одна проблема РФ – острый недостаток пехоты, возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию, добавил журналист.Он предположил, что решить проблему с недостатком пехоты можно массовым призывом добровольцев, но "добровольчество тоже имеет конечный запас".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037487249.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, сво, проблемы, новости
Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО
Россия испытывает проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой, пехотой и разведкой в спецоперации на Украине, но армия РФ все равно сильнее украинской, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
По его словам, не надо зацикливаться на качестве оружия, потому что в "умелых руках даже антикварная гаубица Д-20 – это страшная штука", вопрос в том, какая система эффективнее и как это оружие встроено в систему логистики, связи, командования, контроля и принятия решений.
Сейчас российская армия напоминает боксера с очень большими кулаками, но полуслепого и с замедленной реакцией. Мы испытываем проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой и разведкой. При этом у нас здоровенные кулаки, которыми мы месим украинскую пехоту.
Евгений Норин
военный историк и журналист
По его мнению, российская армия сейчас мощнее украинской, но у нее есть куча проблем, которые решаются, но частично.
Еще одна проблема РФ – острый недостаток пехоты, возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию, добавил журналист.
Он предположил, что решить проблему с недостатком пехоты можно массовым призывом добровольцев, но "добровольчество тоже имеет конечный запас".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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