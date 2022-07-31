"В случае атаки на херсонском направлении по ВСУ будут бить "Искандеры" - Прозоров - 31.07.2022 Украина.ру
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"В случае атаки на херсонском направлении по ВСУ будут бить "Искандеры" - Прозоров
"В случае атаки на херсонском направлении по ВСУ будут бить "Искандеры" - Прозоров - 31.07.2022 Украина.ру
"В случае атаки на херсонском направлении по ВСУ будут бить "Искандеры" - Прозоров
Российское командование не может оставить без внимания херсонское направление, если есть заявления о наступлении, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру.
2022-07-31T07:15
2022-07-31T07:15
украина
россия
сво
спецоперация
"искандер"
херсон
контрнаступление
атака
всу
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Там степи и невозможно сосредоточить мощные ударные группировки без того, чтобы их вскрыла разведка – авиационная, агентурная, радиоэлектронная - отметил экс-сотрудник СБУ. Прозоров сказал, что не верит в херсонское наступление, разве что действительно они какое-то село отобьют и будут кричать, что это победа, так что это какое-то отвлечение внимания.
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украина, россия, сво, "искандер", херсон, контрнаступление, атака, всу

"В случае атаки на херсонском направлении по ВСУ будут бить "Искандеры" - Прозоров

07:15 31.07.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Российское командование не может оставить без внимания херсонское направление, если есть заявления о наступлении, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру.
Там степи и невозможно сосредоточить мощные ударные группировки без того, чтобы их вскрыла разведка – авиационная, агентурная, радиоэлектронная - отметил экс-сотрудник СБУ.
Эти группировки сразу же подвергнутся ударам всеми средствами огневого поражения. Те же "Искандеры", которые невозможно перехватить, они будут бить по этим местам сосредоточения.
Прозоров сказал, что не верит в херсонское наступление, разве что действительно они какое-то село отобьют и будут кричать, что это победа, так что это какое-то отвлечение внимания.
 
СпецоперацияУкраинаРоссияСВО"Искандер"ХерсонконтрнаступлениеатакаВСУ
 
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