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"В случае атаки на херсонском направлении по ВСУ будут бить "Искандеры" - Прозоров
"В случае атаки на херсонском направлении по ВСУ будут бить "Искандеры" - Прозоров - 31.07.2022 Украина.ру
"В случае атаки на херсонском направлении по ВСУ будут бить "Искандеры" - Прозоров
Российское командование не может оставить без внимания херсонское направление, если есть заявления о наступлении, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру.
2022-07-31T07:15
2022-07-31T07:15
2022-07-31T07:15
украина
россия
сво
спецоперация
"искандер"
херсон
контрнаступление
атака
всу
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Там степи и невозможно сосредоточить мощные ударные группировки без того, чтобы их вскрыла разведка – авиационная, агентурная, радиоэлектронная - отметил экс-сотрудник СБУ. Прозоров сказал, что не верит в херсонское наступление, разве что действительно они какое-то село отобьют и будут кричать, что это победа, так что это какое-то отвлечение внимания.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сво, "искандер", херсон, контрнаступление, атака, всу
"В случае атаки на херсонском направлении по ВСУ будут бить "Искандеры" - Прозоров
Российское командование не может оставить без внимания херсонское направление, если есть заявления о наступлении, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру.
Там степи и невозможно сосредоточить мощные ударные группировки без того, чтобы их вскрыла разведка – авиационная, агентурная, радиоэлектронная - отметил экс-сотрудник СБУ.
Эти группировки сразу же подвергнутся ударам всеми средствами огневого поражения. Те же "Искандеры", которые невозможно перехватить, они будут бить по этим местам сосредоточения.
Прозоров сказал, что не верит в херсонское наступление, разве что действительно они какое-то село отобьют и будут кричать, что это победа, так что это какое-то отвлечение внимания.