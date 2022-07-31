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"В случае атаки на херсонском направлении по ВСУ будут бить "Искандеры" - Прозоров

"В случае атаки на херсонском направлении по ВСУ будут бить "Искандеры" - Прозоров - 31.07.2022 Украина.ру

"В случае атаки на херсонском направлении по ВСУ будут бить "Искандеры" - Прозоров

Российское командование не может оставить без внимания херсонское направление, если есть заявления о наступлении, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру.

2022-07-31T07:15

2022-07-31T07:15

2022-07-31T07:15

украина

россия

сво

спецоперация

"искандер"

херсон

контрнаступление

атака

всу

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Там степи и невозможно сосредоточить мощные ударные группировки без того, чтобы их вскрыла разведка – авиационная, агентурная, радиоэлектронная - отметил экс-сотрудник СБУ. Прозоров сказал, что не верит в херсонское наступление, разве что действительно они какое-то село отобьют и будут кричать, что это победа, так что это какое-то отвлечение внимания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сво, "искандер", херсон, контрнаступление, атака, всу