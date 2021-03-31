Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков 31 марта рассказал о том, какие цели преследует руководство Украины, сознательно провоцируя конфликт в Донбассе и нагнетая обстановку

0:34​ — Зачем Украина показательно готовится к войне?

8:47​ — Боится ли Украина спровоцировать Россию?

11:15​ — Использование украинской провокации в интересах РФ.

13:27​ — Точка невмешательства Российской Федерации.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отмечал, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.