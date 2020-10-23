Кроме того, Ростислав Ищенко объяснил, для чего Зеленский решил провести всеукраинский опрос в день выборов.
Также эксперт рассказал, построят ли на Украине военно-морские базы на Черном море.
По данным Киевского международного института социологии, во всех крупных городах Украины побеждают действующие мэры. Во Львове — Андрей Садовой, в Одессе — Геннадий Труханов, в Днепре — Борис Филатов, в Киеве — Виталий Кличко и в Харькове — Геннадий Кернес.
Согласно всеукраинскому опросу социологической группы «Рейтинг» условный 5% барьер преодолевают 5 партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и партия «За будущее».