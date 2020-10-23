В новом выпуске "Ищенко о главном" политолог Ростислав Ищенко обсудил с ведущей канала Украина.ру Ангелиной Николаевой грядущие выборы мэров Киева, Харькова, Львова и Одессы

Кроме того, Ростислав Ищенко объяснил, для чего Зеленский решил провести всеукраинский опрос в день выборов.

Также эксперт рассказал, построят ли на Украине военно-морские базы на Черном море.

Кандидат в мэры Одессы Червоненко провел дебаты с самим собой © Открытый источник

Согласно всеукраинскому опросу социологической группы «Рейтинг» условный 5% барьер преодолевают 5 партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и партия «За будущее».