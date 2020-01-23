Как смена правительства в России повлияет на отношения с Украиной. Мнения экспертов
Как смена правительства в России повлияет на отношения с Украиной. Мнения экспертов
© РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк
Также политолог рассказал, к чему приведет предложенная президентом правка Основного закона.

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.    