Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook рассмотрел возможности Белоруссии в случае отсутствия поставок сырой нефти из России обеспечить бесперебойную работу своих НПЗ

Поскрести по сусекам

В связи с продолжающейся нефтяной неопределённостью особый интерес представляет бесперебойность снабжения внутреннего рынка РБ нефтепродуктами. От этого зависят не только стабильность национальной экономики и цены на топливо, которые неизбежно возрастут в случае перебоев, но и рейтинги власти и главы государства, который в этом году переизбирается на новый срок.

Понятное дело, что экспорт нефтепродуктов из РБ неизбежно рухнет, — не хватит сырья. Поэтому подсчитаем, хватит ли РБ нефти, чтобы избежать топливного кризиса.

Мощность белорусских НПЗ — 18 млн тонн нефти в год, или 1,5 млн тонн в месяц. В конце осени мощность НПЗ вырастет до 24 млн тонн, или 2 млн тонн нефти в месяц.

Для насыщения внутреннего рынка РБ достаточно, по оптимистичным оценкам, 6 млн тонн нефти, а по пессимистичным — от 7,8 до 8 млн тонн нефти, что составляет 30-41% от мощностей НПЗ РБ по состоянию на начало 2020 года. К концу 2020-го, когда мощность НПЗ РБ возрастёт до 24 млн тонн, доля мощностей, которые потребуется задействовать для обеспечения потребностей РБ в топливе, сократится примерно до 25-33%. Остальные 75-67% РБ сможет задействовать для производства топлива на экспорт.

Квартальный объём поставок «Русснефти», который компания Гуцериева хотела доставить в РБ за январь, — 750 тыс. тонн нефти. Данный объём в нормальных условиях — половина месячной потребности белорусских НПЗ в нефти при мощности в 18 млн тонн, или чуть больше трети при мощности в 24 млн тонн. То есть по «Дружбе» НПЗ РБ получали в два раза больше нефти для полной загрузки. И получали их не за квартал, а за месяц. Лукашенко готов к нефтяной войне с Россией. При чем здесь Меркель? © REUTERS, Vasily Fedosenko | REUTERS, Vasily Fedosenko | Перейти в фотобанк

Таким образом, если предположить, что контракта не будет, Гуцериев останется ключевым поставщиком чёрного золота, а сам объём квоты не увеличится, то РБ получит 3 млн тонн нефти — оптимистичных 50%, или пессимистичных 37% от необходимых для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Закрыть часть потребностей РБ может за счёт внутренней добычи. Добыча нефти в РБ колеблется в пределах 1,65-1,7 млн тонн. Максимальный предел роста — 182 тыс. тонн в год или выход на отметку в 1,9 млн тонн. Качественный рывок по добыче невозможен — в прошлом году белорусские нефтяники и геологи сработали в ноль: открыли ровно столько месторождений, сколько нужно для поддержания добычи на текущем уровне. Задела для роста нет.

РБ добывает нефть в Эквадоре, Венесуэле и России. Южноамериканскую нефть можно смело отбрасывать — её мало (182 тыс. тонн в год в Эквадоре и около 300-400 тыс. тонн в Венесуэле), она очень тяжёлая и везти её невыгодно. Легче продать там и купить нефть где-то поближе. В России белорусы добыли в 2018 году рекордный за 25 лет объём нефти — 193 тыс. тонн. Максимум, на что может рассчитывать Минск, — 244 тыс. тонн нефти.

Таким образом, к 4,7 млн тонн уже подсчитанной нами нефти (российская нефть и нефть белорусской добычи) приплюсовываем 250 тыс. тонн белорусской нефти в России и для удобства округляем. Выходит, наскрести по сусекам РБ сможет около 5 млн тонн нефти. При пессимистичном подсчёте нужно 8 млн тонн. При оптимистичном — 6 млн тонн. В худшем для РБ случае дефицит составит 3 млн тонн нефти, в лучшем случае — 1 млн тонн. Это вполне возможно покрыть за счёт импорта через Прибалтику.

Понятное дело, что данный сценарий — неспособность сторон договориться и подписать контракт — является предельно пессимистичным, однако обеспечить потребности внутреннего рынка РБ с натяжкой и трудом (за счёт импорта из Прибалтики) сможет. А вот сохранить рентабельность работы нефтехимической промышленности в данном случае не выйдет, поскольку придётся закрыть для экономии один из НПЗ — не работать же им обоим с совокупной загрузкой в 41%, а к концу года и вовсе 33%, уволить или отправить рабочих в неоплачиваемые отпуска, смириться с бессмысленностью трат в размере от 2,5 до 3,4 млрд долларов (оценки разнятся) на модернизацию НПЗ, потерять порядка 3 млрд долларов прибыли от экспорта нефтепродуктов. И это уже не говоря о политических издержках, которые крайне сложно оценить.

Это лишь примерный подсчёт, по ссылке более подробный расклад.